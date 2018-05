Failing forward Gesponsorde inhoud Regisseur Remy M. Ndow vlogt over hoe hij uit zijn eigen bedrijf gekickt werd en wat hij eruit leerde Aangeboden door Failing Forward

15 mei 2018

Antwerpse animatieregisseur Remy M. Ndow (28) is niet aan z’n proefstuk toe in de ondernemersjungle: in 2008 startte hij een merk op met een vriend, maar hij werd uiteindelijk uit z’n eigen bedrijf gezet. Hij leerde dat een goede ondernemer problemen moet aanpakken en erg dedicated moet zijn.

Surf je naar Remy’s website, dan verwelkomt je de slogan “every story has a beginning, an ending and someone who’s telling it”. Remy omschrijft zichzelf graag als een verhalenverteller. “Ik ben iemand die dat visueel doet, door middel van animatie, maar evengoed met grafisch ontwerp of film in studio.”

Toewijding is alles

In zijn vlog praat hij over hoe pijnlijk het was om aan de kant geschoven te worden in z’n eigen bedrijf. “Ik kon me niet voldoende vastbijten in het project, omdat ik mijn toewijding moest verdelen tussen school en werk. De visies van mij en mijn partner begonnen uiteindelijk hard uit elkaar te lopen, waardoor hij tegen mijn wil in besloot om de zaak alleen verder te zetten. Wat ik daaruit meenam is dat falen zowel in business als daarbuiten de beste leerschool is. Meer nog: vaak kom je na een fail sterker terug. Het is door mijn faalavontuur dat ik met verse en sterkere inzichten opnieuw als ondernemer startte.”

Hij leerde ook dat een eigen zaak om toewijding vraagt: veel hard werken, veel tijd investeren. Maar dat moet je wel slim aanpakken. “Je moet grondig nadenken over wát je doet, niet gewoon hersenloos tot actie overgaan. En wil je iets bereiken, dan moet je ook je ego aan de kant kunnen zetten. Wanneer ik een opdracht uitwerk voor een bedrijf, moet ik me aan hen aanpassen. Je werkt nu eenmaal niet altijd voor jezelf. Je eigen pad bewandelen is niet hetzelfde als in één rechte lijn op je doel afgaan. Soms moet je juist naar links of rechts uitwijken om je doel te bereiken.”

What’s next?

Met zijn eigen zaak gaat Remy er nu driehonderd procent voor. Na zijn faalavontuur beseft hij dat je, als je iets écht wil, alles moet geven wat je hebt. Op dit moment heeft hij nog geen werknemers in dienst, maar hij werkt wel vaak samen met freelancers. “Of zij even dedicated zijn als ik, weet ik nooit zeker. Maar ik probeer mensen te vinden die merkbaar de extra mile afleggen om een opdracht tot een goed einde te brengen.”

Intussen werkt Remy voor een mix aan opdrachtgevers: van eenmansprojectjes tot grote reclamebureaus. Maar z’n ambitie reikt verder. “Mijn eerste doel is een animatiestudio of productiehuis oprichten. Eentje dat je kan vergelijken met internationale toppers als Golden Wolf in Londen. Daarnaast droom ik ervan om een school op te richten of op z’n minst het creatieve schoolsysteem te herwerken en opleidingen en praktijk zo meer op elkaar af te stemmen.”

