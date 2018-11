Jump Forward Gesponsorde inhoud Populair detectivespel Crimibox zit in de lift. Bedenker Jimmy bracht nochtans nooit eerder een game uit Aangeboden door Orange

12 november 2018

Zijn werk bij de politie bracht Jimmy Cowé (32) op het idee voor de Crimibox: een multimediaal spel dat je aan huis geleverd krijgt en waarbij de deelnemers een fictieve moordzaak oplossen. De boxen zitten nu zodanig in de lift, dat de jonge ondernemer loopbaanonderbreking neemt om zich fulltime in te zetten voor zijn bloeiende zaak.

Wie een Crimibox aan huis bestelt, vindt daar, in plaats van een handleiding, een politiedossier en een reeks bewijsstukken in. Daarrmee en met je computer ga je alleen of met een klein team van maximaal vier spelers aan de slag om de zaak op te lossen.

“Vroeger gingen inspecteurs de baan op, maar tegenwoordig lossen ze de meeste misdaden op achter hun bureau”, legt Jimmy uit. “Ze bekijken camerabeelden, beluisteren telefoontaps, pluizen sociale media uit… Tijdens mijn job bij de politie, kreeg ik het idee om daar een spel rond uit te denken. Net als in de realiteit ontmasker je met de Crimibox de moordenaar met de hulp van moderne technologie. Geen alledaags bordspel dus.”

Marktonderzoek matters

Het ondernemerschap zit Jimmy in het bloed. Samen met zijn vriendin Kelly Schrader runde hij in bijberoep eerder al een cateringbedrijfje. “Maar we hadden allebei geen ervaring met het ontwikkelen van games. Al doende leerden we gelukkig ontzettend veel”, getuigt Jimmy. Hoe je op een simpele aan marktonderzoek kan doen, bijvoorbeeld.

“Om te onderzoeken of ons product zou verkopen, plaatsten we een Facebookadvertentie. Daarin stelden we ons idee voor en vroegen mensen die op de hoogte wilden blijven om hun gegevens achter te laten. Zo verzamelden we al voor de opstart meer dan 1.200 mailadressen. Bij de lancering hadden we al na vier uur meer dan honderd bestellingen. Ik kan iedere starter aanraden om vooraf al zo veel mogelijk mensen te laten kennismaken met je concept.”

Handen te kort

In juni 2017 was de eerste officiële Crimibox een feit. Begin dit jaar volgden er drie nieuwe. Het spel speel je uit op een avond, maar in de ontwikkeling ervan kruipt veel meer tijd. “Eén box betekent al snel een maand intensief werken”, vertelt Jimmy. “Om er een aantal per jaar te kunnen uitbrengen, laat ik me bijstaan door freelancers. Eentje helpt bij het creëren van de boxen, een ander bij het IT-luik. Nu verkopen we enkel in Vlaanderen en Nederland, maar binnen dit en twee jaar hopen we ons speelveld uit te breiden.”

“Als een dag dertig uren zou tellen, stak ik die extra tijd in ons bedrijf”, zegt Jimmy. Want er komen veel extraatjes kijken bij het runnen van een zaak. “Denk aan de boekhouding. We hébben een boekhouder, maar toch ben ik bij de afsluit van elk kwartaal gegarandeerd een paar dagen zoet met de ondersteuning en toelichting. Een andere uitdaging is de financiën. Genoeg kapitaal voorzien om de groei te verzekeren is niet makkelijk. De juiste mensen vinden ook niet. Gelukkig zijn onze huidige werknemers zelf op ons afgekomen, gecharmeerd door ons product. Anders hadden we waarschijnlijk nog wat hr-zorgen erbij gehad.”

Geen diploma

Jimmy heeft geen lange carrière op de schoolbanken gehad. Integendeel, hij hield het in het middelbaar al voor bekeken. “Het allerbelangrijkste voor een ondernemer is passie”, vindt hij. “Nadat ik gestopt was met school, heb ik me gefocust op die zaken die me echt interesseerden. Ook nu nog leer ik mezelf voortdurend nieuwe dingen aan: marketingtechnieken, een website maken. Als ik iets niet weet, zoek ik er simpelweg een YouTubefilmpje over op.”

Op 10 december 2018 is de nieuwste Crimibox beschikbaar via www.crimibox.com.

