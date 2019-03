Starters Gesponsorde inhoud Ontdek in 15 vragen of jij het kan maken als ondernemer Aangeboden door BNP Paribas Fortis

26 maart 2019

12u00 0 HLN.start Over welke eigenschappen moet een goede ondernemer beschikken? Dat hangt voor een deel af van welk type onderneming je start. Zo hebben een handelaar en een dienstenleverancier uiteenlopende talenten nodig om hun beroep optimaal uit te oefenen. Toch komen heel wat eigenschappen en vaardigheden altijd van pas.

1. Ben ik voldoende gemotiveerd?

Waarom wil je een eigen onderneming starten? Welk doel of doelen wil je bereiken? Dat hoeft niet noodzakelijk een financieel doel te zijn. Enthousiasme en zelfs passie voor een bepaalde sector of activiteit zijn ook een goede motivatie. Net als het streven naar onafhankelijkheid.

2. Heb ik voldoende zelfdiscipline?

Niemand controleert je werkuren of je werkintensiteit. Maar… je medewerkers en je klanten zien wel hoe dynamisch je je gedraagt. Medewerkers spiegelen zich daaraan, klanten voelen zich erdoor aangetrokken.

3. Ben ik voldoende flexibel?

Je klanten hebben je de ene dag meer nodig dan de andere, het ene seizoen meer dan het andere. Je moet bereid zijn onregelmatige werkperiodes voor lief te nemen en je vakanties op die intensiteit af te stemmen.

4. Ben ik creatief genoeg?

Je kan je eigen werkritme optimaliseren en je flexibiliteit inperken door die van je klanten te stimuleren. Bijvoorbeeld door een kortingsformule toe te passen in traditioneel stille periode. Of andere voordeeltjes te bedenken.

5. Kan ik een verantwoord werkritme handhaven?

Uitstelgedrag en passief afwachten zijn nefast voor een ondernemer, maar overhaast op elke zucht inspelen is dat ook. Evalueer regelmatig of je niet te traag aan een project werkt, maar ook of je niet te snel resultaat wil zien.

6. Durf ik risico’s nemen?

De ene sector is risicovoller dan de andere. Maar risico’s nemen is er altijd bij. Niet noodzakelijk financiële risico’s, maar ook het risico om te falen. Met je hele onderneming of met één bepaald project.

7. Heb ik voldoende doorzettingsvermogen?

Kijk naar je voortraject: studies, lid van jeugdbeweging, soloreizen … Schrokken grote of kleine obstakels je toen al niet af? Ondernemen is een langetermijnproject. Zonder doorzettingsvermogen lukt het niet.

8. Wil ik permanent blijven leren?

Machines, producten en wettelijke regels veranderen vandaag constant. Je moet bereid zijn om mee te evolueren en almaar nieuwe vakkennis op te doen. Je moet ook je eigen aanbod regelmatig vernieuwen.

9. Heb ik genoeg zelfvertrouwen?

Een gezonde dosis zelfvertrouwen is een sleutel tot succes. Dat betekent vooral dat je obstakels niet ziet als problemen, maar als uitdagingen.

10. Durf ik onaangename confrontaties aan?

Een ontevreden telefoontje, een boze mail … Beantwoord ze vriendelijk tot neutraal, maar laat je vooral niet afschrikken. Sommige mensen laten zich gewoon graag gelden. Maar het rechtzetten van echte of vermeende fouten en misverstanden hoort bij de ondernemersverantwoordelijkheid.

11. Kan ik me vlot aanpassen?

Vraag en aanbod kunnen snel evolueren. Op sommige vlakken is het moeilijk om je van andere aanbieders te onderscheiden, terwijl sommige niches open liggen. Heel wat kleine ondernemers duiken op zeker ogenblik in zo’n niche, als ze ervan overtuigd zijn dat ze daarin het verschil kunnen maken. Dat vraagt om nieuwe investeringen en/of nieuwe werkwijzen.

12. Kan ik efficiënt netwerken?

De interessantste leverancier, een veelbelovende nieuwe medewerker of de beste klanten: ze komen zelden zomaar je zaak of je mailbox binnenwandelen. Op netwerkevents verneem je makkelijker wie ze zijn en wat ze voor jou kunnen betekenen.

13. Ben ik gul?

De beste dingen in het leven zijn gratis. Ondernemers helpen elkaar met nuttige adviezen en ervaringen. Welke auto leasen of kopen? Mac, Windows of Linux? Wat is de beste bank, beroepsvereniging, sociaal secretariaat? Veel van deze info deel je niet alleen met collega’s, maar ook met klanten of medewerkers.

14. Moet ik alle administratieve procedures door en door kennen?

Je kan heel wat administratieve, financiële, fiscale zaken en ondersteunende diensten overlaten aan een boekhouder, ICT-er of onderhoudstechnicus. Maar je moet wel een offerte kunnen opstellen en interpreteren. En alle documenten nauwkeurig bewaren.

15. Heb ik voldoende financiële skills en is mijn basis stevig genoeg?

Facturen opstellen is één ding, je moet er ook over waken dat ze betaald worden. Maar dat gebeurt in sommige gevallen pas maanden later. Gelukkig kan je je voor je financiën laten bijstaan door je bank en je boekhouder. Dat neemt niet weg dat je als starter moet voorzien dat je een zekere tijd kan wonen en leven zonder inkomsten uit je onderneming.