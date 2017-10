Ondernemers vind je… op de filmset Aangeboden door Unizo

17u47 0 Unizo Jan Verheyen “Ik kijk met afgunst naar landen waar succesvolle ondernemers respect krijgen” Filmregisseur Jan Verheyen HLN.start Jan Verheyen is een selfmade man, gepassioneerd als filmaker, maar ook als ondernemer. Op zijn 21ste stampte hij zijn eerste productiebedrijf uit de grond. “Ik wilde onafhankelijk zijn, een eigen koers varen. Dat vind ik zo fantastisch aan ondernemen. In alles wat ik doe, probeer ik mij te omringen met leuke mensen.”

Ondernemen is ook risico’s nemen, voegt Jan er meteen aan toe: “Als filmdistributeur, samen met Marc Punt, hebben we een aantal grote hits gehad, maar er zijn films geweest waarop we een godsvermogen hebben verloren. Ik herinner me een jaar, we waren toen een kleine kmo met vijf werknemers, van wie we er op het einde van het jaar één hebben moeten laten gaan. Dat is gelukkig maar één keer gebeurd, maar het was wel buitengewoon pijnlijk. Ook dat hoort bij ondernemen. Desalniettemin slaat de balans voor mij als ondernemer helemaal door naar het positieve.”

Wantrouwen

“Wél heb ik het moeilijk met het Vlaamse gebrek aan respect voor ondernemers en zelfstandigen. Ze worden al te vaak met de nek aangekeken, gewantrouwd, beknot. Ik kijk soms met een beetje afgunst naar andere landen waar succesvol ondernemerschap beloond en geëerbiedigd wordt, terwijl hier een soort misprijzen is ontstaan. Alsof zelfstandigen die het goed doen, dat doen op de kap van anderen. Misbruiken moeten worden bestraft en ik ben het eens met het klassieke lijstje klachten - de loonkosten en belastingdruk zíjn hoog in dit land - maar ondernemers zijn de hoeksteen van onze welvaart, en dat verdient bewondering.”

Groeicurve

De audiovisuele sector is niet alleen cultureel van groot belang, maar ze begint ook economisch gewicht te krijgen, vindt Jan: “Het is onverstandig om te snijden in een sector die nog volop in een groeicurve zit. Wat mij betreft mag en moet de overheid de vrije markt soms corrigeren door het ondersteunen van ‘kleinere’ films en producties. Maar ik vind niet dat de overheid hobby’s moet subsidiëren: of het nu om een film gaat, een theaterstuk of een boek, je maakt dat per definitie voor een publiek.”

Maak het verschil

Tot slot heeft Jan Verheyen nog een gouden tip voor wie het vandaag nog als filmmaker wil maken: “Om goed te zijn, moet je echt het verschil kunnen maken. De gaten in de markt zijn stilaan wel gevuld. Ik bedoel maar: als je een goede bakker wil zijn, moet je ofwel een heel goede bakker zijn, of heel goed in patisserie. Je moet kiezen. Iets vinden waar je goed in bent en daar dan ook nog eens de beste in willen zijn.”

