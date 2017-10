Ondernemers vind je…. in dromenland Aangeboden door Unizo

17u40 0 Unizo Kim Vanacker en Ajja Goussey in hun zaak. “Klanten mogen niet wakker liggen van de keuze van hun bed” Kim Vanacker en Ajja Goussey, De Nachtwacht HLN.start Een bed kopen heet vandaag ‘experience shopping in pyjama’, tenminste als je dat doet in een zoetedromenwinkel zoals die van Kim Vanacker en Ajja Goussey, de Nachtwacht in Kortrijk: “Kiezen is moeilijk, sommigen willen er nog een nachtje over slapen. Wel, bij ons kan dat.” Letterlijk.

“Met ons Testnest zijn we echt wel uniek,” zegt Ajja. “Het appartement hierboven heeft een woonkamer, badkamer, keuken én jacuzzi, maar vooral vijf slaapkamers, waar je telkens een ander slaapsysteem kan testen. We maken eerst een uitgebreide analyse van de slaapgewoontes van de klant, we houden rekening met rugklachten, transpiratie, allergieën, budget, persoonlijke smaak… alvorens een nachtje Testnest te boeken. Daar vragen we een bescheiden bijdrage voor, die ze bij aankoop terugkrijgen, kwestie van geen ‘toeristen’ aan te trekken, die een nachtje gratis Bed&Breakfast in Kortrijk zoeken. Uit het gastenboek blijkt vaak dat die test de doorslag gaf bij hun beslissing, en zo is dat voor ons een investering die zichzelf terugbetaalt.”

Gepersonaliseerd bedlinnen

Een bed om van te dromen verdient ook navenant gedekt te worden, vinden ze bij De Nachtwacht. Je vindt hier dan ook prestigieuze merken waar ook de Britse Queen of George Clooney in slapen, onder edele soorten satijn, jersey, katoen, linnen, flanel, jacquard… De keuzestress slaat toe! Ook hier gaan ze bij De Nachtwacht weer een stapje verder. Ajja Goussey: “Voor bedlinnen werken we voornamelijk met een drietal topmerken die heel gepersonaliseerd maatwerk mogelijk maken. Heeft de klant een vierkant of een ergonomisch kussen, dan moet die sloop daar evengoed perfect op passen. Een hoofdkussen is sowieso iets heel persoonlijks, dus mogen ze dat gerust eens mee naar huis nemen om te testen. Voor een kamer in bijvoorbeeld klassieke, moderne of cottagstijl zoeken we naar bijpassend linnen. Mensen komen ze naar ons met een staaltje verf of een lap gordijnstof, maar die vragen kan je beter beantwoorden in hun slaapkamer dan op de winkelvloer.”

Service aan huis

En zo komt Ajja desgewenst aan huis als ‘bedstyliste’. “In hun slaapkamer leer je klanten ook beter kennen,” zegt ze, “zoals die man die wilde dat zijn lakens zoveel mogelijk ‘liefde uitstraalden’, dus met borduursels als ‘Schatje’ of ‘Bonjour mon amour’… Iemand anders wilde voor zijn buitenverblijf de naam van de skichalet en de hoogte van de berg op zijn lakens. Een befaamde firma waar we voor onze ‘speciale opdrachten’ mee samenwerken is het Brugse ambachtelijke atelier Slabbinck, waar al vier generaties lang kazuifels voor priesters worden gemaakt. Daar diversifiëren ze naar superieur bed- en badlinnen. Want bed- en badkamer lopen nogal eens in mekaar over en dus zien veel klanten graag dezelfde motieven terugkomen.”

Lees meer op www.dagvandeondernemer.com, een initiatief van UNIZO. Deel je eigen ondernemersverhaal via #dvdo