Ondernemer Sylvia Feytons over een fatale fout die je als ondernemer beter niet maakt

03 oktober 2018

Nood aan een portie peptalk om de uitdagingen van deze week het hoofd te bieden? We serveren je vandaag de eerste van een vierdelige reeks “Motivation Minutes”: 60 inspirerende seconden door inspirerende ondernemers. Sylvia Feytons bijt de spits af met de quote die haar overeind hield in moeilijke tijden.

Samen met haar man ontwikkelde Sylvia Book in a Box, een innovatief cadeauconcept voor boeken. Helaas ging hun bedrijf kopje onder, maar zes jaar later leert Sylvia nog elke dag uit haar fouten van toen.

If it doesn’t challenge you…

“De boekensector bleek een pak conservatiever dan we hadden ingeschat, maar de echte problemen kwamen er toen onze hoofdleverancier failliet ging. Omdat we met een lage margeproduct werkten en in het begin onvoldoende kapitaal hadden opgehaald, hadden we géén financiële buffer. Book in a box moest de boeken sluiten…”

… it doesn’t change you

“In het begin van je rouwperiode ben je vooral heel verdrietig en wijt je alles aan externe factoren. Tot je ook je eigen aandeel daarin gaat erkennen: wat heb ik als persoon fout gedaan? Wat zijn mijn valkuilen? Ik had bijvoorbeeld een financiële buffer moeten aanleggen. Mijn leidersvisie niet zo laten beïnvloeden door investeerders. Minder groots moeten denken en minder snel willen gaan. Als je die lessen trekt, kan je op een positieve manier verandering brengen in hoe je omgaat met toekomstige uitdagingen.

Bepaalde valkuilen zijn natuurlijk karaktergebonden en kan je nooit helemaal wegwerken, maar je kan er wel bewuster mee omgaan en jezelf sneller corrigeren.”

“Ook qua evenwicht werk-privé trok ik de nodige lessen uit mijn Book in a box-avontuur. Als ondernemer word je echt opgeslokt door je professionele leven. En hoewel ik me in die tijd enorm gelukkig en krachtig voelde, schoten vrienden en familie er vaak over. Nu ik twee kinderen heb, sta ik daar meer bij stil: “Hoe haal ik het beste uit het leven, op àlle vlakken.” Zonder het faillissement had ik die inzichten misschien nooit gehad.”

Na de change een nieuwe challenge als ondernemer?

“Ik werk al enkele maanden aan een idee, maar ik twijfel om te springen. Wil ik dit nog eens doen, of kan ik mijn talenten ook elders kwijt? Misschien is het even leuk om met mijn ondernernemers-DNA binnen een groot bedrijf voor een nieuwe wind te zorgen.”

Sylvia (en Nicky Vankets!) on stage

