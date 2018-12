Jump Forward Gesponsorde inhoud Ondernemer met personeel? Met deze handige tools leid je alles in goede banen Aangeboden door Orange

07 december 2018

11u07 0

Werknemers zijn de kracht van je bedrijf, dus als ondernemer kan je maar beter vanaf dag één een sterk personeelsbeleid voeren. Geen makkie, maar gelukkig sta je er niet alleen voor. Met deze hr-tools blijf je de interne werking van je onderneming efficiënt de baas.

Heb je als ondernemer al personeel in dienst, dan weet je dat daar veel komt bij kijken. Je medewerkers coachen, intern communiceren, het papierwerk bijhouden en ervoor zorgen dat ieders takenpakket scherpgesteld is: het is geen simpele opgave. Om je personeelsbeleid zo doeltreffend en overzichtelijk mogelijk te houden, kan je gebruikmaken van (digitale) hulpstukken die je toestaan om de interne werking van je bedrijf in kaart te brengen en te stroomlijnen. De HRM-Toolbox, AFAS en Teamleader zijn enkele handige voorbeelden.

Een solide basis met HRM-Toolbox

Wie als beginnend ondernemer de jungle der personeelsadministratie wilt temmen, kan de HRM-Toolbox van Unizo in huis halen. Hij bevat honderd praktische en heldere fiches die je in no time een expert maken van de belangrijkste aspecten van hr. Zo leer je in een wip over ontslagvergoedingen, gewaarborgd loon of noem maar op en kan je zelfverzekerd je zaakjes op orde stellen. Toch nood aan meer diepgravende info? Dan bevat iedere fiche nuttige doorverwijzingen. Je kan ook gebruikmaken van een aantal handige modeldocumenten.

Employer branding en Generatiebril

Een goede employer branding-tool helpt je om geknipt talent aan te trekken en in huis te houden. HoGent ontwikkelde op basis van onderzoeksresultaten precies zo’n e-tool die je online gratis kan gebruiken. Daarnaast creëerde de hogeschool ook een tool rond generatiemanagement. Met de zogeheten ‘Generatiebril’ stimuleer je een vlotte samenwerking tussen de verschillende generaties op je werkvloer. Je teamleden leren te begrijpen hoe hun tijdsgeest, opvoeding en ervaring verschilt en komen zo tot onderling respect en dialoog.

Multifunctionele software van AFAS

Met de software van AFAS houd je in een handomdraai je boekhouding, workflow, klantenrelaties en je personeelszaken op orde. Je kan salarissen berekenen via sociale secretariaten, een competentiematrix opstellen waarmee je kandidaten optimaal kan beoordelen en belangrijke gegevens van sollicitanten beheren. Via rapporten en analyses bewaar je te allen tijde het overzicht op de financiële kant en met ‘documentmanagement’ digitaliseer je al het papierwerk.

Teamleader

Achter de tool Teamleader van de Vlaamse Jeroen De Wit schuilt een succesverhaal. Jeroen startte zijn bedrijf in 2012 en heeft inmiddels zo’n honderdtachtig medewerkers in dienst, verspreid over kantoren in Gent, Amsterdam, Parijs, Berlijn, Milaan en Madrid. Het bedrijf is een van de weinigen die zichzelf een ‘scale-up’ mag noemen: een start-up die na vijf jaar een omzet van minstens tien miljoen dollar verwezenlijkt. Zelf zegt de jonge CEO een derde van zijn tijd aan personeelsbeleid en de zoektocht naar nieuw talent te spenderen. Hij weet dus goed hoe een handige hr-tool eruit moet zien.

Teamleader blinkt dan ook uit in gebruiksgemak. De workflow in goede banen leiden is een makkie met de tool. Je kan projecten opdelen in ‘milestones’ of taken en die aan de geschikte medewerkers toewijzen. Je houdt bij hoeveel tijd die taken in beslag nemen, wanneer ze voltooid zijn en waakt zo over de rendabiliteit van het project en de prestaties van je medewerkers. Een overzicht geeft aan welke projecten goed verlopen en welke moeizamer. Bovendien helpt Teamleader je ook de facturering, klantensupport en customer relationship management de baas te blijven. En je kan de tool koppelen aan tweehonderd andere apps en tools, om zo zaken als betalingen en het maken van afspraken vlot te doen verlopen. Het is een sterk staaltje technologie die je bijstaat in alle aspecten van het ondernemerschap.

Hé, psst. Stop even met scrollen.

Heb jij als ondernemer ook vaak tijd te kort? Mis je een moment om je hr of andere zaken op punt te stellen? Surf naar Jumpforward.be en ontdek er in een podcast de handige tips van Jeroen De Wit, de CEO van Teamleader. Je maakt bovendien tot 14 december kans op een Teamleader-licentie van 1 jaar, een sterk staaltje all-in-one software voor kmo’s.