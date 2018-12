Jump Forward Gesponsorde inhoud Ondernemer Jan Verlinden zet Belgische limonade opnieuw op de kaart met retrodrankje Ritchie Aangeboden door Orange

11 december 2018

Met Ritchie herintroduceerde Jan Verlinden een vergeten Belgische traditie: limonade. De bevlogen ondernemer was ervan overtuigd dat zijn zoete drankje perfect thuishoort in het rijtje van wafels, chocolade en bier, en dus deed hij er alles aan om het oude bedrijf van zijn vader opnieuw op de kaart te zetten.

Wist je dat ons land vroeger veel meer kleine brouwerijen telde, die naast bier meestal ook limonade maakten? De Belgische limonadegeschiedenis is rijk en Jan Verlinden kent ze door en door. Want ook zijn vader had zo’n kleine brouwerij in Lubbeek, waar hij naast bier ook ‘Ritchie’ brouwde, de familielimonade. Tot hij op het einde van de jaren zeventig de productie moest stopzetten.

“En de jaren daarop zijn alle kleine Belgische brouwerijen zo goed als allemaal verdwenen”, vertelt Jan. “Omdat mensen toen internationale producten verkozen boven Belgische. Maar ons frisdrankverbruik verminderde niet en Coca Cola palmde bijna de volledige markt in. Terwijl er in de landen rondom ons meer natuurlijke, trendy limonades opdoken, gebeurde er bij ons de laatste twintig jaar niet veel meer. Gelukkig zijn anno 2018 ambachtelijke, lokale producten met natuurlijke ingrediënten opnieuw in trek.”

Rugzak vol flesjes

Jan bouwde een carrière uit in marketing, tot een foto uit zijn jeugd hem inspireerde om Ritchie weer op de markt te brengen. “Ik besloot er meteen fulltime in te vliegen. Al nam ik de beslissing om mijn eigen zaak op te richten natuurlijk niet van vandaag op morgen. Ik was zevenenveertig, had een fulltime job met een mooie salaris in een groot bedrijf. Maar ik wilde over twintig jaar niet in de sofa zitten en denken: had ik het toch maar geprobeerd.”

De nieuwe Ritchie moest volgens hem lekker, natuurlijk en lokaal geproduceerd zijn. “Maar een leverancier vinden die bereid was om zijn productielijn daaraan aan te passen, was niet simpel”, vertrouwt Jan ons toe. “Klanten vinden ook niet. In het begin schuimde ik met mijn fiets en een rugzak vol flesjes de Leuvense cafés af om mijn verhaal te doen.” Ondertussen is Ritchie verkrijgbaar op zo’n vijfhonderd verkooppunten, waaronder Aveve, Alvo en OKay. “Horecazaken komen nu zelf naar me toe. Maar ik wil langzaam groeien, het merk fatsoenlijk uitbouwen en alles met mijn eigen centen blijven financieren.”

24 op 24

Jan doet dus veel zelf: van de verkoop en prospectie, tot de levering en administratie. “Mijn neef, wiens vader vroeger met mijn vader de brouwerij runde, helpt me wel. En we besteden ook wat uit, zoals de logistiek bij grotere bestellingen en social media. Zo kan ik me beter concentreren op de verkoop”, vertelt Jan. “Maar ik tel mijn uren niet. In principe ben ik vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week met Ritchie bezig. Maar dat voelt niet als werken. Ik heb me mijn beslissing echt nog geen seconde beklaagd.

