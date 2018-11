Failing forward Gesponsorde inhoud Ondernemer in de creatieve sector? Leer uit het levensverhaal van deze gefaalde filmmaker wat je beter niet doet Aangeboden door Failing Forward

14 november 2018

13u18 0

De Franse Georges Méliès, oorspronkelijk illusionist, ontpopt zich begin 1900 tot een wereldspeler in de opkomende filmindustrie. Vijftien jaar later is de grondlegger van de special effects echter failliet. Karen Boers, Managing Director van Startups.be, legt uit hoe je je als creatieve ondernemer behoedt voor een tragisch lot zoals dat van Méliès.

LES 1: De wereld staat niet stil

Kijk je tegenwoordig met open mond naar spektakelfilms vol special effects? Dat heb je dan te danken aan Georges Méliès. Geïnspireerd door de gebroeders Lumière experimenteerde hij als jonge twintiger met het gloednieuwe medium film. In zijn zelfgebouwde studio produceerde en trukeerde de doe-het-zelver filmpjes aan de lopende band. Hij bouwde op korte tijd een repertoire uit van honderden producties in zijn typische, magische stijl. Maar was dat te veel van het goede?

Karen Boers: “Roest niet vast in ‘meer van hetzelfde’. Durf jezelf regelmatig in twijfel te trekken. Alles om je heen verandert – dus ook je klanten en wat ze van je nodig hebben. Vroeg of laat word je gewoon van de kaart geveegd door de volgende golf van verandering.”

LES 2: Meten is weten

De snelgroeiende filmsector organiseert zich in 1908 als de Amerikaanse Motion Picture Patents Company, waarbij ook Méliès zich aansluit. Het monopolie van de organisatie zint hem echter niet en in 1913 pleegt hij contractbreuk. De start van een neerwaartse spiraal, want foute financiële keuzes, gemaakt door zijn broer en zakenpartner Gaston doen de schulden oplopen. Méliès mist de gigantische groeispurt van de filmindustrie en ziet zijn imperium afbrokkelen.

Karen Boers: “Stel duidelijke en meetbare doelen, zowel voor jezelf als voor je zakenpartners. Wanneer is iets de moeite waard? Wat beschouw je als succes? Meet voortdurend je (financiële) vooruitgang en bespreek de mate waarin je samen vooruitgaat (of juist niet). Durf ook consequenties te verbinden aan het niet behalen van resultaten.”

LES 3: Klant is koning

De uiteindelijke genadeslag komt er met het uitbreken van WOI. Méliès is failliet. In een opwelling vernietigt hij zijn levenswerk: honderden films, kostuums en decors. Hij zou de rest van zijn leven speelgoed en snoep verkopen in het Parijse station Montparnasse.

Eerherstel komt er pas halfweg de jaren ’20, dankzij bewonderaars zoals Salvador Dali. Ondanks die erkenning sterft Méliès als een arme man.

Karen Boers: “Wat een ondernemer onderscheidt van een kunstenaar, is dat de klanten de wet dicteren. De mate waarin je voor hen een toegevoegde waarde kan creëren, en zij dus bereid zijn jou daarvoor te betalen, bepaalt in grote mate je succes en je koers. Pols bij elk klantencontact naar hoe het loopt, wat ze verwachten, of ze nog problemen hebben waar je hen bij kan helpen… Zo blijf je klachten voor én detecteer je snel nieuwe mogelijkheden.”

Falen is geen taboe

Het leven is aan de durvers, maar het ondernemersleven is vooral aan de doorzetters. Een rode draad doorheen de getuigenissen die aanbod komen tijdens Faalfolies doorheen het land. Ga zeker eens luisteren als er een Faalfolie in jouw buurt neerstrijkt!