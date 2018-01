Gesponsorde inhoud Ondernemer en performance coach Wim Rombaut: “Samenwerken met gelijkgestemden is fantastisch, leren uit je fouten ook” Aangeboden door Failing Forward

25 januari 2018

00u00 0 HLN.start Zeven keer greep hij zijn kans, vier keer had hij prijs, drie keer faalde hij. Ondernemer Wim Rombaut studeerde af als sportleraar en evolueerde daarna tot een ondernemer in de fitnesswereld in de jaren 80 en 90. Sinds 2000 heeft hij zijn eigen bvba rond mentale coaching en training en vandaag, op 59-jarige leeftijd, komt hij tot de conclusie dat hij als zelfstandige veel leerde uit fouten en nog meer uit samenwerken met anderen.

Wim Rombaut: “Toen ik in 1979 afstudeerde als regent lichamelijke opvoeding zei Jef Brouwers – toen mijn leraar psychologie en pedagogie – ‘Wim, waarom heb jij geen psychologie gestudeerd?’ Hij had mij voor dat vak 100 op 100 gegeven. De waarheid is dat ik het geprobeerd had, die eerste kandidatuur psychologie, maar toen had één vak mijn droom aan diggelen geslaan. Statistiek. Voor alle andere vakken had ik voldoendes, voor statistiek een 6. Ik was een van de 50 % psychologiestudenten die verplicht waren hun jaar opnieuw te doen. Dat was mijn eerste grote faalervaring. Ik besloot een andere weg in te slaan.”

Dankzij die ontgoocheling nam je een shortcut naar Lichamelijke Opvoeding, een studie die na twee jaar tot een diploma leidde. En dan?

“Dankzij die boost van zelfvertrouwen die ik kreeg dankzij Jef Brouwers – een psycholoog die tot de top behoort in België (check B.O.I.C., Belgian Lions, Quickstepfloors procycling, Evi Van Acker) – kreeg ik de moed om mijn buikgevoel te volgen. Na een job als sportfunctionaris werd ik gevraagd om een fitnessclub te openen in het toenmalige Bad Michel in Sint-Niklaas. Daar gaf ik toen, in 1985, als freelancer ‘aerobiclessen’, en de eigenaar wou naast zijn squashcourts, restaurant, feestzaal en zwembad graag een heel modern fitnesscentrum bouwen. Ik hapte toe. Ik stopte als sportfunctionaris, werd zelfstandige en begon aan mijn eerste avontuur. Met drie vennoten legden we elk 330.000 Belgische frank bijeen. Dankzij een lening van 1 miljoen en ons eigen kapitaaltje konden we starten in onderaanneming. Ik was toen dertig en net vader geworden. Mijn eerste vennootschap, een bvba, was geboren: Florida Wellness. In 1986 pionierden we met een sauna, een fitnessruimte met cardiotoestellen en een grote danszaal voor groepslessen.”

“Tot onze huisbaas faalde. Failliet ging hij. Onze zaak werd gesloten, maar we werkten aan een hoog tempo en vol vertrouwen een nieuw plan uit. Dat overleefden we als vennoten en vrienden, en sindsdien heb ik zeven vennootschappen opgericht. Met als hoogtepunt Coupure Wellness in Gent, waarmee ik de Passage in Gent aan de Watersportbaan oprichtte. Na een jaar stapte een vennoot mee in het verhaal om de Passage samen uit te baten.”

“Passage werd een succes, onze samenwerking niet. Ik ben toen opgestapt na intense meningsverschillen op zakelijk en financieel vlak. Hij wou tomeloos uitbreiden, ik wou organisch groeien. Dat was mijn eerste grote ontgoocheling na vier succesvolle samenwerkingen met vennoten, in drie fitnessclubs en drie klimmuren (Lokeren De Dam, Gent Ucon en Coupure).”

Terug naar je eerste liefde, de psychologie. Hoe ging dat?

“Ik schoolde me bij in de communicatiewetenschappen, psychologie en coachvaardigheden en startte in 2000 mijn bvba Backfun. Sindsdien heb ik nog twee keer geprobeerd om in een bvba met een vennoot samen te werken. Twee keer mislukt. Het is zoals in een relatie: de liefde kan groot zijn, van beide kanten. Maar samenleven onder één dak en alle beslissingen samen nemen: dat is nog van een andere orde. Leren van fouten, ja. Leren van samenwerken: zeker. Ieder zijn eigen weg en projectmatig samen werken: daar geloof ik in.”

Ben jij een dankbare mens?

“Zeer zeker. Vandaag voel ik me bevoorrecht. Ik studeer nog zeer gretig neurowetenschappen en coachvaardigheden. Ik kan mijn passie voor constructief denken en handelen delen met honderden klanten per jaar: als coach, één op één, met managers, zaakvoerders en hun teams, zelfs soms met topsporters. Als auteur van het boek ‘Focus via Pace’, als spreker en begeleider van teams, blijf ik mensen stimuleren tot leren. Het PACE-model dat ik in al die jaren ontwikkelde is de brug die de theorie achter samenwerken met de praktijk verbindt. Hoe leer je samenwerken zonder getrouwd te zijn, zonder zakelijke verplichtingen, maar met een groot engagement en een grote focus op het proces en het optimale effect? Hoe blijf je zelf in balans, en authentiek, constructief en enthousiast als leider, als medewerker, als samenwerker?”

Hoe zie jij de toekomst?

“De menselijke factor, mentale en emotionele (veer)kracht en flexibiliteit zullen in dit tijdperk van automatisering, robotisering en artificiële intelligentie steeds belangrijker worden. De kunst om de focus en innerlijke rust te behouden tussen de overvloed van informatie, sociale media, virtuele realiteit en alle andere nieuwe speeltjes die ons brein verleiden tot sneller, beter, meer… Die kunst zal steeds belangrijker worden. Bedrijven zullen binnen enkele jaren vooral emotioneel intelligente en fysiek fitte mensen verkiezen boven superslimme nerds die de concurrentie met artificiële intelligentie zullen verliezen. Op www.focusviapace.be kan je kennismaken met het boek en e-book. Hoe kan je ‘sneller, beter, meer’ combineren met beter uitgerust, in balans en met passie je job doen? Die antwoorden en technieken vind je in het boek dat al talrijke enthousiaste commentaren kreeg. Focus en innerlijke rust, fun en functional samenwerken via PACE: dat wens ik iedere ondernemer, ieder team, iedere leider toe de komende jaren.”

