Ondernemen kan je … ook op de vlucht in een ver land

Ahmad en Madiha Mohamad, Syrische restauranthouders in Oostende Ahmad Mohamad en zijn vrouw Madiha wonen sinds 2014, samen met hun vier kinderen, als vluchteling in België. Omdat ze geen werk vonden, zijn ze in Oostende met een eigen restaurant gestart: Damas.

“Vier jaar geleden escaleerde de situatie in Aleppo tot een hoogtepunt”, herinnert Ahmad zich. “Onze geliefde stad was haast onherkenbaar geworden, een ruïne. Het werd te gevaarlijk om te blijven. Een groot deel van de familie was al naar Europa. Ook wij moesten vluchten: eerst naar Turkije, daarna naar België. Mijn vrouw en de drie jongste dochters kwamen eerst, twee maanden later volgde de oudste en nog eens zes maanden later kwam ook ik. Het heeft ons 3.000 tot 4.000 euro per gezinslid gekost om tot in België te geraken.”

Bouwsector

Eenmaal in ons land, diende Ahmad onmiddellijk een asielaanvraag in bij de dienst Vreemdelingenzaken. “We hebben gelukkig asiel gekregen. Zes maanden moest ik wachten op mijn arbeidskaart C om aan de slag te kunnen. Intussen leerde ik Nederlands, Engels en een beetje Frans. Met mijn arbeidskaart op zak trok ik naar bouwbedrijven. In Syrië had ik als burgerlijk ingenieur een bouwbedrijf met 500 mensen onder mij. Maar al snel moest ik dat idee opbergen. Mijn zestien jaar ervaring in Syrië telde hier niet. En mijn beperkte taalkennis van het Nederlands hielp ook niet echt. Het eerste jaar was enorm moeilijk. We leefden van het kindergeld dat we kregen, zo’n 1.000 euro. Wat we tekort kwamen, schoot ik bij met spaargeld uit Syrië. Want een uitkering wilde ik niet aannemen. Daar ben ik te trots voor. Een vluchteling die naar België komt en aan de slag wil, brengt tenminste geld op. Hij geeft iets terug aan de maatschappij die hem heeft opgenomen.”

Eigen restaurant

Ahmad en Madiha zagen geen andere oplossing dan zelf een onderneming te starten. “In Aleppo werkte mijn vrouw als kok in een hotelrestaurant. Het was haar droom een eigen restaurantje te openen. Maar ook dat bleek niet eenvoudig. We moesten op zoek naar een betaalbaar pand met de nodige voorzieningen zonder dat we de verhuurder zekerheid konden bieden. Soms vroegen ze om aan te tonen dat we minstens 45.000 euro op onze rekening hadden. Dan dacht ik: ‘Als ik zoveel geld had, dan zou ik hier nu niet staan, meneer’.”

Hulp van microStart

Met de hulp van microStart in Gent en met inbreng van eigen spaarcenten kreeg het Syrische koppel de financiering rond voor een geschikt pand in de Herstraat, in het centrum van Oostende. Vandaag gaat het goed met Damas: “De klanten vinden de weg naar ons restaurant voor onze Syrische falafelballetjes, hummus, kebab…, maar evengoed belegde broodjes en frietjes met hamburger. Om onze kas extra te spijzen, verhuren we het restaurant als feestzaal. Dat doen we aan een lage prijs, voor vluchtelingen en andere mensen die het niet breed hebben. Het loopt goed, maar we zijn er nog niet. Momenteel houden we per maand zo’n 1.000 euro over om met het gezin van te leven, maar onze omzet is nog volop aan het stijgen. Dankzij onze steeds grotere community op Facebook bijvoorbeeld. We kunnen al wat meer investeringen doen en sparen zelfs om onze oudste dochter in Engeland te laten studeren. Dat is meer dan ik had durven dromen. Ontsnappen uit oorlogsgebied was de beste beslissing.”

