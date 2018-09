Week van de bedrijfsoverdracht Gesponsorde inhoud Ondernemen is overnemen. Maar geldt dat ook als jonge starter?

Bart Deconinck en Jorgo Struyve delen hun kijk op efficiënt groeien en innoveren. Aangeboden door Vlaio

28 september 2018

Ondernemers zijn per definitie mensen die durven vooruit kijken, anticiperen op wat ooit komen gaat. In Let's Talk Business praten telkens twee ondernemers met elkaar over wat een gezonde manier van ondernemen is.

In deze aflevering geven Bart Deconinck (als mede-oprichter van Zedra beladen met tonnen ervaring in het begeleiden van bedrijven naar financiële groei) en Jorgo Struyve (gretige mede-oprichter van alcohol infused ice-cream-merk Boogo en door UNIZO verkozen tot student-ondernemer van het jaar 2018) hun kijk op efficiënt groeien en innoveren. En hoe overlaten/overnemen deel kan zijn van slim ondernemen.