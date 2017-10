Ondernemen brengt je… tot in de ruimte Aangeboden door Unizo

17u51 0 Unizo Clement Hiel “Bij de NASA hielden ze wel van mijn Vlaamse plantrekkerij” Ingenieur, innovator en ondernemer Clement Hiel HLN.start Toen de Amerikaanse Vlaming Clement Hiel begin dit jaar op het Witte Huis in Washington een Presidential Award als innoverende KMO mocht komen ontvangen, nog uit handen van Obama, was de reactie van de laconieke Waaslander: ‘Presidenten komen en gaan, maar innovatie blijft altijd bestaan’.

Clement Hiel is ingenieur, ondernemer, lesgever, coach en ‘maker’ van nieuwe dingen, ook op z’n 65. Toen hij in 1969 als 17-jarige gefascineerd naar de eerste maanlanding zat te kijken en zich vurig inbeeldde ooit deel te kunnen uitmaken van zo’n ruimtevaartteam, kon hij niet vermoeden dat die droom voor hem wél zou uitkomen. Als burgerlijk ingenieur met een doctoraat en postdoctoraat in Virginia (VS) kreeg hij op z’n 29ste het aanbod om voor de NASA te gaan werken.

Out of the box

Clement Hiel: “Ik ging er aan de slag als specialist design in een NASA-onderzoekscentrum in Silicon Valley, vooral van composietmaterialen en de verlijming ervan. Wat ik deed, was meestal support van het spaceshuttle-programma, onder meer voor het oplossen van waterstoflekken. En ik kreeg daar veel verantwoordelijkheid en vertrouwen in, werkte soms aan zeven projecten tegelijk mee. Maar soms vond ik oplossingen door typisch Vlaamse plantrekkerij, door out of the box te denken, waarmee ik op één dag oploste waar zij al maanden mee worstelden. Dat was een meerwaarde die ze op prijs stelden.”

Bakvorm

Later startte Clement Hiel in de VS met zijn eigen bedrijf Composite Support & Solutions Inc (CSSI). “Zo werd ik consultant voor Boeing bij de constructie van de 787 Dreamliner. Met CSSI wilde ik vernieuwende toepassingen brengen in de lucht- en ruimtevaartsector, ook NASA. Ik ontwikkelde een nieuw type lichtere hoogspanningskabels met meer vermogen, en daar hangen er nu zo’n 42.000 km van wereldwijd, de omtrek van de aarde.” Maar het hoeft niet altijd om hoogtechnologische toepassingen te gaan. Voor zijn broer Marc, bakker in het Waasland, ontwikkelde Clement een lichtgewicht composietmateriaal voor een bakvorm die niet meer moest ingesmeerd worden, maar toch bestand was tegen hogere temperaturen. Vandaag gebruiken duizenden bakkers zo’n bakvormen.

Vernieuwer

“Ik heb mezelf altijd meer gezien als innovator dan als uitvinder: een uitvinder is iemand die een patent neemt en daar blijft het meestal bij. Een innovator is iemand die met dit patent een commercieel product maakt, erin slaagt om het te verkopen én er ook nog iets aan overhoudt. Dat is wat onze kenniseconomie nodig heeft. Een innovator moet streven naar uitgebreide kennis, ook buiten je vakgebied. Je kan bijvoorbeeld veel leren uit de geschiedenis, daarom is mijn levensmotto: ‘Kijk achteruit en denk vooruit’.”

