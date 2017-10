Ondernemen brengt je… bij breiende oma’s in Peru Aangeboden door Unizo

17u43 0 Unizo Ellen Kegels met Peruaanse vrouwen die kledij maken voor LN Knits. “Authentieke, eerlijke mode. Fantastisch toch?” Ellen Kegels, LN Knits HLN.start Al op haar vijftiende ontkiemde de ondernemer in Ellen Kegels. Wat begon als een hobby werd een heuse business. Vandaag zijn haar mutsen, sjaals en high fashion-kleren tot in Japan te vinden. Voor een keertje zijn die helemaal faitrade, want gemaakt door Peruaanse vrouwen die een eerlijk loon krijgen én opvang voor hun kinderen.

“Van bij het begin was het mijn droom om ooit een heel dorp in Peru aan het werk te zetten,” vertelt Ellen. “Tegen een eerlijk loon. Vandaag is dat min of meer het geval. 350 Peruaanse vrouwen haken en breien voor LN Knits en worden daar fair voor betaald. Dat heeft natuurlijk wel wat voeten in de aarde gehad. Voor ik in Peru kon starten, richtte ik me op Belgische oma’s. Ik zette een zoekertje in de lokale krant, op seniorennet.be en op Twitter. Ook in de pers verscheen een artikel. De respons was gigantisch. Meer dan 300 oma’s over heel België wilden haken en breien. In oktober 2011 zijn we officieel gestart, met een kleine stock die in december alweer de deur uit was. Om aan de vraag te kunnen voldoen, ben ik zelf beginnen mee te haken.”

Wol van alpaca’s

“Intussen probeerde ik mijn Peruaanse verhaal op poten te zetten, via Lyn Verelst van Bouwbedrijf Verelst. Dat bedrijf heeft Solid International opgericht om duurzame economische activiteit te creëren in het buitenland. Dat doen ze door lokale mensen op te leiden en aan het werk te zetten tot ze zelfbedruipend worden. Lyn was al actief in Peru en stuurde mij de eerste garens van baby-alpacawol toe, waarmee mijn oma’s aan de slag gingen. Even later ben ik zelf naar Peru getrokken om die dames te leren hoe je een typische ‘baggy’ beanie maakt.”

Alles uit Peru

Het oorspronkelijke plan was om een deel van LN Knits in België te laten maken en een deel in Peru. “De Belgische wetgeving maakte het moeilijk om de productie in eigen land te houden,” zegt Ellen. “Omdat gepensioneerden niets mochten bijverdienen en ik niet mocht samenwerken met rusthuizen voor een commerciële activiteit. Daarom wordt alles vandaag in Peru gemaakt.”

Lees meer op www.dagvandeondernemer.com, een initiatief van UNIZO. Deel je eigen ondernemersverhaal via #dvdo