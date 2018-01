Gesponsorde inhoud Nooit meer afzien op te hoge hakken dankzij de geniale start-up van Charlotte Aangeboden door BNP Paribas Fortis

29 januari 2018

Halverwege de avond die torenhoge stiletto’s inruilen voor iets comfortabels zonder dat je een extra paar schoenen moet meezeulen? Charlotte Nyssen bedacht het idee in 2014 en slaagde er in december in om de pumps met verstelbare hak ook daadwerkelijk te lanceren.

Als psychotherapeute bij Childfocus, had Charlotte Nyssen een job waar veel heen en weer geloop bij kwam kijken. Van bezoekjes bij ouders van vermiste kinderen thuis, naar de rechtbank en dan ’s avonds zelf naar de schoolpoort én nog naar een concert: als hakkenliefhebber sleurde ze vaak meerdere paren schoenen mee.

Dat inspireerde haar om schoenen te ontwerpen met een verstelbare hak: dé ideale oplossing om comfortabel en stijlvol door het leven te gaan. “Toen ik op de ondernemerswedstrijd Bizidee botste, besloot ik om mijn kans te wagen, maar ik had eerlijk gezegd geen idee waar ik aan begon. Samen met een vriendin probeerde ik een businessplan op papier te krijgen, iets waar ik totaal niks van ken. Pas toen ik besefte dat ik een echt actieplan moest maken en geen theoretisch idee, begon het op een ondernemingsplan te lijken.”

Charlotte won de wedstrijd in 2016, maar lanceert haar merk ‘Charlz Sway’ pas vorig jaar officieel omdat ze maar moeilijk een producent kon vinden voor het maken van de verstelbare hak. Ondertussen is er een prototype dat via presales verkocht werd aan mensen die intekenden op de crowdfunding. Met een speciaal mechanisme kun je de hak met een kleine draaibeweging wisselen. Zo kun de hak erop zetten of eraf halen door hem er met een kwartslag in of uit te draaien.

“Momenteel ben ik hard aan op zoek naar financiering om de Charlz Sway schoenen op grotere schaal in productie te brengen zodat ik ze echt kan tonen aan geïnteresseerde winkels. Met het juiste design kan het mechanisme op elke soort schoen worden toegepast. Door de uniciteit werd er een octrooi aangevraagd om het mechanisme te beschermen tegen plagiaat,” vertelt Charlotte.

Voor iedereen die met een origineel idee rondloopt heeft ze een eenvoudige tip: praat erover! “Veel mensen zijn bang om het over hun plannen te hebben, maar je krijgt zoveel toffe tips en suggesties. Er bestaat geen gids over hoe je de perfecte onderneming lanceert, je moet je eigen weg zoeken en anderen kunnen je daarbij helpen.”

