Failing forward Gesponsorde inhoud Motivational Monday: een rondje peptalk van inspirerende ondernemers

Aangeboden door Failing Forward

19 april 2018

10u42 0

Vergeet de maandagblues en zet vol enthousiasme je tanden in de uitdagingen die deze week brengt. Wij sprokkelden motiverende quotes en straffe verhalen op de recentste editie van Faalfolies, een reeks avonden waar ondernemers onverbloemd getuigen over hun parcours - mét falen en opstaan.

Prent ze in je hoofd en haal het maximum uit jezelf én de komende week!

“Je bent vandaag al wie je wilt zijn.” Soe Nsuki

We lijden massaal aan ernstige prestatiedrang en lijken ons pas volwaardig te voelen als we bepaalde doelen halen. Onzin, vindt professioneel grappenmaker Soe Nsuki. Je bent niet één gram minder waard als er vandaag iets mislukt. Zelfs niet als je, zoals zij, tijdens een comedy-avond voor een zaal vol Nederlanders afgaat als een gieter. “Achteraf bekeken had ik moeten weten dat Nederlanders het woord ‘pompbak’ bijvoorbeeld niet kennen. Geen wonder dat er zelfs geen glimlach afkon.” Zelfkritiek en zelfrelativering zijn op zo’n moment natuurlijk belangrijk, maar je moet jezelf ook metéén vergeven. En dat geldt voor elke mindere prestatie. Niet alleen voor podiumbeesten. Zet je erover, leer ervan en doe het volgende keer (nog) beter! Zelfs al is het die volgende keer met iets harder knikkende knieën.

“It’s easier to apologize than to ask for permission.” Jorn Vanysacker

Als iets jou een goed idee lijkt, doe het dan gewoon. Ga niet zitten afwachten, maar waag de sprong. Sorry zeggen doe je desnoods nadien. Deze quote sierde ooit de kotmuur van Jorn Vanysacker. Een mantra dat niet leidde tot wilde studentenuitspattingen, wél tot het oprichten van een eigen bedrijf. In 2013 richtte hij samen met een vriend Rendeevoo op, een dating-app voor Londense singles. Het avontuur begon als een schot in de roos, maar eindigde in 2016 met een emotionele en financiële kater. Zijn levensmotto blijft echter overeind: “Zelfs een Elon Musk weet niet altijd wat hij aan het doen is. Proberen is de beste universiteit van de wereld. En daarvoor hoef je niemand toestemming te vragen. Loopt het fout, dan draag je gewoon de gevolgen en probeer je opnieuw.”

Momenteel werkt Jorn als Marketing VP bij Intuo, maar hij droomt intussen ook alweer luidop van een nieuwe, eigen zaak.

“Hoe dieper je springt, hoe verder je kan geraken.” Elien Defraeije

Als kind denk je niet na over de gevolgen van wat je doet. Je springt onbezonnen en soms gebeurt er iets geweldigs, soms loop je tegen de muur. Eenmaal volwassen -en zeker als ondernemer- wordt die muur helaas wat groter, net als de gevolgen van je daden. Dat mocht Elien Defraeije aan den lijve ondervinden toen ze als jonge twintiger vol enthousiasme haar eigen marketingbureau opstartte en door een ongelukkig partnership in de problemen geraakte. Hoe dieper je springt, hoe harder je ook kan vallen.

Maar Elien krabbelde weer overeind en onderneemt vandaag opnieuw op volle toeren. Vorig jaar lanceerde ze zelfs een tweede bedrijf, Surprise your pet, dat verrassingsboxen voor huisdieren aanbiedt. “Dat springen met kinderlijk enthousiasme zal ik altijd blijven doen. Die durf heb je nodig om als ondernemer ergens te geraken. En ik ben behalve de baas ook nog altijd het grootste kind op kantoor” (lacht).

Zin in nog meer motivatie en inspiratie? Duik in de verhalen van andere ondernemers of woon zelf eens een Faalfolie-avond bij, op 4 mei in Leuven bijvoorbeeld. Klik hier voor meer info.