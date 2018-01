Meer dan 50.000 volgers op Instagram: zo kreeg de illustrator van Chrostin het voor elkaar Stijn de Wandeleer

Op Instagram volgen meer dan 54.000 mensen het leven van Chrostin, de cartoonfiguur die illustrator Christina De Witte enkele jaren geleden in het leven riep. De jonge onderneemster maakt ons wegwijs in hoe ze sociale media aanpakt.

‘Van zodra ik ben beginnen tekenen, ben ik me bewust gaan bezighouden met sociale media. Ik begon eerst met Facebook omdat je daar gemakkelijk kon vragen om je post te liken en te delen, maar ondertussen ben ik vooral actief op Instagram. Een account met comics is heel gemakkelijk om te volgen. Het is luchtig, grappig en herkenbaar.’

Het doen groeien van haar aantal volgers gebeurde voor Christina geleidelijk aan. Ze begon met vijfhonderd volgers, waarvan een groot deel vrienden waren. ‘De bal geraakte aan het rollen toen Joy-Anna Thielemans mijn illustraties deelde. Toen ging ik van vijfhonderd naar duizend volgers op één avond. Dat was geschift! Ik wist toen nog niet dat het zo snel kon gaan.’ Het zou bovendien niet de laatste keer zijn dat het werk van Christina zo’n boost zou krijgen. ‘Ashton Kutcher heeft ooit mijn comics gedeeld. Dat heeft me de grootste piek in volgers opgeleverd.’

De meeste tijd kruipt in het liken en reageren op foto's en het bedenken van een goed idee Christina De Witte

Extra kanalen

Er zijn heel wat illustratoren die het online met een pak minder respons moeten stellen, al nuanceert Christina dat meteen. 'Ik maak mijn comics in het Engels, waardoor ik sowieso een groter publiek bereik dan wanneer je in het Nederlands schrijft. En ook het feit dat mijn comics voor veel mensen herkenbaar zijn, helpt mee, al probeer ik daar wat van af te stappen. Ik probeer nu meer vanuit mijn hart te tekenen. Ik wil liever iets maken dat ik zelf leuk vind dan inspelen op wat andere mensen willen.’

Volgens Christina is het onderhouden van een goed Instagram-profiel tijdrovend. ‘De meeste tijd kruipt in het liken en reageren op foto’s die ik zie op Instagram en in het bedenken van een goed idee. Aan het tekenen zelf spendeer ik meestal een uur’, zegt de jonge onderneemster. ‘Maar als freelancer is dat wel belangrijk. Het zijn extra kanalen waarop mensen je kunnen bereiken of je werk kunnen leren kennen. Soms krijg ik berichtjes van bedrijven die me vertellen dat ze me op Instagram hebben ontdekt en dat mijn stijl aansluit bij hun merk.’

Toch verkoopt Chrostin als merk op zich verrassend genoeg nauwelijks. ‘Ik heb heel veel merch (gratis producten), maar ik promoot dat eigenlijk nooit. Ik vind het leuker om die producten gratis weg te geven zodat ze mensen gelukkig maken. Chrostin als persoonlijk merk scoort dan weer beter. Ik wil dat mensen haar associëren met positiviteit. Dat lijkt te lukken.’

Als ik door mijn leven te tonen enkele jongeren kan overtuigen dat ze wél goed genoeg zijn, ben ik in mijn opzet geslaagd Christina De Witte

Persoonlijke inkijk

Hoewel de comics die Christina de wereld in stuurt ontzettend persoonlijk en eerlijk overkomen, deelt ze geen foto’s van zichzelf op de sociale mediakanalen van Chrostin. Zo wil ze naar eigen zeggen de grens tussen werk en privé bewaken. ‘Mensen willen vooral mijn comics zien, ze komen voor Chrostin. Maar daar ben ik de afgelopen maanden wat van afgestapt: Chrostin is een deel van mij, en daardoor ben ik ook een deel van haar.’

Zo gunt ze haar volgers op Instagram Stories wél inkijk in haar leven. Ze heeft het er regelmatig over haar dagelijkse zorgen en onzekerheden, de hoge werkdruk die bij een leven als freelancer komt kijken of over de manier waarop ze naar haar eigen lichaam kijkt.

‘Daardoor ontstaat er een heel persoonlijke band met mijn volgers. Ik krijg veel berichten van jonge meisjes en jongens die me vertellen dat ze veel hebben aan die vluchtige verhalen, omdat ze dan zien dat iemand positief naar zichzelf probeert te kijken. Maar ik wil nooit tegen mijn volgers zeggen dat ik me goed voel in mijn lichaam als ik dat op die dag niet zo ervaar.’

Die activistische en feministische kant tonen, vindt Christina enorm belangrijk. 'Dat is hoe ik ben als persoon, en het is een heel laagdrempelige manier om gesprekken aan te gaan.’ Zo wordt Chrostin voor veel mensen meer dan gewoon een fictief personage dat ze volgen. Het wordt een kanaal waaraan mensen zich kunnen sterken wanneer hun leven niet past in het Instagram-perfecte plaatje dat we vaak onder de neus geschoven krijgen. ‘Als ik door mijn leven te tonen enkele jongeren kan overtuigen dat ze wél goed genoeg zijn, ben ik in mijn opzet geslaagd.’

