Leer uit deze fouten van Tesla en versla als ondernemer wél de concurrentie

21 november 2018

Wie tegenwoordig aan Tesla denkt, denkt aan Elon Musk. Maar aan het einde van de 19e eeuw werd Tesla in één adem genoemd met Edison: beide uitvinders concurreerden dan in een ‘oorlog der stromen’. En Nikola Tesla was de grote verliezer. Gelukkig kan jij je concurrenten wél te slim af zijn met deze tips van Karen Boers, Managing Director van Startups.be.

LES 1: Met twee sta je sterk

De Servische Nikola Tesla emigreert na zijn opleiding naar de Verenigde Staten en kan er meteen aan de slag in het bedrijf van Thomas Edison. Maar na een conflict waarbij Edison met de pluimen gaat lopen voor een van Tesla’s creaties én hem de beloofde vergoeding niet betaalt, neemt Tesla ontslag. Hij besluit de strijd aan te gaan met Edison door een bedrijf op te richten met Edisons aartsrivaal, George Westinghouse.

Karen Boers: “En dat was een slimme zet van Tesla. Bedrijven met meerdere oprichters zijn vaker en sneller succesvol dan bedrijven met één oprichter. De veelzijdige competenties, ervaring en netwerken van zo’n bedrijf kan de concurrentie misschien nog evenaren met getalenteerde werknemers. Maar een echte sparringpartner om je zorgen mee te delen, is net zo belangrijk in de psychologische achtbaan die het ondernemerschap kan zijn.”

LES 2: Kies je partner zorgvuldig

De gebundelde krachten lijken te werken: Tesla en Westinghouse slagen erin Edisons monopolie te doorbreken. Jammer genoeg bezit Tesla geen gram commercieel inzicht en schenkt hij een groot deel van z’n patentrechten aan Westinghouse wanneer die in financiële moeilijkheden zit. Een lucratief cadeau voor Westinghouse, het begin van de ondergang voor Tesla.

Karen Boers: “Overweeg je met iemand een bedrijf op te starten, wees dan even behoedzaam als bij het kiezen van je levenspartner. Ken je elkaar goed genoeg om door dik en dun samen te blijven, vul je elkaar aan of zal je elkaar na verloop van tijd in de weg gaan lopen? Je zal namelijk lief en leed met elkaar delen: de successen én het vele vallen en opstaan.”

LES 3: Marketing is geen vies woord

Tesla krijgt steeds meer het imago van de ‘gekke geleerde’. Investeerders haken af en de uitvinder sukkelt in de vergetelheid en armoede. Uiteindelijk wordt hij tot aan zijn dood onderhouden door het Koninkrijk Joegoslavië. Zijn concurrent Edison blijft ondertussen poen scheppen. In tegenstelling tot Tesla is hij wel een briljante ondernemer.

Karen Boers: “Je product mag nog zo fantastisch zijn. Als het nooit tot bij de klant raakt, blijf je met een gigantische zeepbel achter. Beschouw goede banden met je klanten als de zuurstof die je bedrijf in leven houdt. Leer ze door en door kennen, begrijp hoe jouw oplossingen voor hen een verschil kunnen maken én hoeveel hen dat waard is, want dat is net zo’n belangrijk onderdeel van zakendoen als een goed product.”

