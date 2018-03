Leer ondernemen vanuit je luie zetel dankzij deze 7 Netflix-series Arne Adriaenssens

09 maart 2018

10u00 0 HLN.start “There’s no business like showbusiness”, gaat het gezegde. Het hoeft je dan ook niet te verbazen dat sommige Hollywoodiaanse droomfabrieken ons best wat zakenkennis kunnen bijbrengen. Leg dus die boeken opzij en klik Netflix open voor deze zeven inspirerende televisieseries.

Girlboss

Jong, ambitieus en een tikkel eigenwijs. Met dat profiel is Sophia Marlowe het prototype van een start-upper. In de dertiendelige serie Girlboss start ze van de ene op de andere dag een webshop met vintagekledij op Ebay. In het competitieve kluwen van het internet bijt ze van zich af en met veel vallen en opstaan werkt ze toe naar een succesvolle onderneming. De reeks is gebaseerd op de gelijknamige autobiografie van Sophia Amoruso, de oprichtster van onlineboetiek Nasty Gal. Forbes bestempelde haar in 2016 nog als een van de meest succesvolle selfmade women ter wereld.

Mary Porta: Secret Shopper

Onder het motto ‘ook van een slecht voorbeeld kan je leren’, is Mary Porta: Secret Shopper het kijken waard. In deze realityreeks bezoekt de Britse fashionista enkele van de slechtst gerunde zaken van het Verenigd Koninkrijk. Klanten die beledigd worden of toiletten die dienstdoen als pashokje: je kan het zo gek niet bedenken of Porta komt het tegen. Met een povere drie afleveringen zit bingewatchen er voorlopig niet in, voor een avondje leedvermaak is het echter top.

Chef’s Table

Je voeten onder tafel schuiven bij een sterrenchef: dat wil iedereen weleens doen. Maar daarvoor moet je natuurlijk diep in je buidel graaien. Gelukkig kan je met de 9,99 euro die je in een Netflixabonnement investeert, een tafeltje boeken in achttien restaurants tegelijk. Chef’s Table neemt je mee naar de keukens van de meest interessante chefs op aarde en toont je de zin voor innovatie, het talent en de passie waarmee ze elke dag hun keuken leiden. Of je nu zelf een horecazaak uitbaat of niet: deze restaurateurs zijn een inspiratie voor elke ondernemer.

The toys that made us

De iets te perfecte Barbiepop figureerde de voorbije zestig jaar als een tijdloze must have in elke kinderkamer. Maar hoe adverteer je een plastic meisje naar zulke ongekende hoogten? The toys that made us neemt ons mee naar de geboorte van vier iconische stukken speelgoed en zoekt uit waarom ze zo nog altijd zo populair zijn. Twijfel je nog over het belang van goede marketing en branding, dan is deze reeks een absolute eyeopener.

Dirty Money

Klaar om het duistere kantje van het kapitalisme te leren kennen? De documentairereeks Dirty Money werpt een blik op de vuile spelletjes die magnaten en conglomeraten allerhande met ons geld spelen. Van Dieselgate naar The Maple Syrup Heist tot president Trump himself. Je geloof in de mensheid ben je op het einde kwijt, maar je kennis van financiële misstappen, leugens en achterpoortjes zal flink uitgebreid zijn.

Freddy

Stagelopen bij een ondernemer? Dat hoef je dankzij Netflix niet meer te doen. Dankzij de biografische miniserie Freddy kan je vanuit je luie zetel een topentrepreneur schaduwen. Je volgt de iconische brouwer Freddy Heineken die (in tegenstelling tot zijn bier) een Nederlands topproduct genoemd mag worden. De rasondernemer bezorgde het noodlijdende familiebedrijf in zijn eentje de sterrenstatus die het vandaag heeft, en leert je een waardevolle les over geloven in en vechten voor je merk.

White Gold

Als gehaaide topverkoper word je gebóren. Vincent Swan is een grootmeester in het mensen dingen aansmeren die ze voor geen meter nodig hebben. In de Britse comedyserie White Gold schuimen hij en zijn trawanten Essex af met één doel: inwoners hun hele fortuin afhandig maken door ze dubbele beglazing te verkopen. Je steekt gegarandeerd iets op over verkooppraatjes, zeker aangezien Swan je nu en dan expliciet wat goed bedoeld (maar enigszins onethisch) zakenadvies toewerpt.