Laurentine verkocht haar modemerk op het ideale moment: “Elke ondernemer heeft een beetje geluk nodig”

25 mei 2020

08u00 0 HLN.start Succesvolle ondernemers zijn slim, hebben visie, durven risico’s nemen en werken hard. Maar je hebt ook een portie geluk nodig, geeft modeonderneemster Laurentine Van Landeghem toe. Zij vertelt hoe ze drie keer een duwtje in de rug kreeg van dame Fortuna. Psychiater Dirk De Wachter, auteur van ‘Borderline Times’, geeft zijn kijk op geluk en gelukkig zijn.

Op haar 20ste zette Laurentine Van Landeghem haar studies communicatiemanagement stop. Niet voor een sabbatical in Australië, maar om van haar modeblog Clouds of Fortune haar werk te maken. Wat volgde was een wervelwind van pop-upstores, modeshows, evenementen, drie winkels en een snelgroeiende online business. Eind 2018 - ze was toen 25 - verkocht Laurentine haar merk aan de grote Belgische kledingketen ZEB. Sindsdien werkt ze voor Clouds of Fashion samen met een team van ZEB. Dat biedt de collectie te koop aan in 68 multibrand-stores.

Laurentine’s verhaal is er een van lef, visie en hard werken, maar ze geeft ook eerlijk toe: “Ik heb af en toe geluk gehad. Dat is nodig als je onderneemt. Maar als de wind goed zit, moet je de kansen ook grijpen. De wereld loopt vol intelligente en creatieve mensen met toffe ideeën, die er toch niet voor gaan. Ik heb de sprong wel gewaagd. Meeval bestaat, maar je moet het geluk ook een beetje afdwingen.”

Meevaller #1: opgroeien in een ondernemersnest

Als ze haar gemoed wil luchten of advies nodig heeft, belt Laurentine haar broer. Hij is een rasechte ondernemer, die – ook al zonder diploma – zeven Carrefour-winkels runt. Broer en zus groeiden op in een ondernemend nest. “Onze ouders hebben een restaurant uitgebaat en hebben altijd hard gewerkt. Toch heeft mijn moeder geweend toen ik de brui gaf aan de hogeschool. Maar ze heeft me niet tegengehouden. Hetzelfde voor mijn vader. Pas onlangs heeft hij toegegeven dat hij ontgoocheld was toen ik met school kapte. Ik was verrast. Op het moment zelf heeft hij niets laten merken.”

Halfweg je opleiding opgeven is geen vanzelfsprekende keuze. Heeft de buitenwereld haar toen als een drop-out beschouwd? “Misschien. Zelf heb ik dat nooit zo ervaren. Ik wilde het zo graag en was te jong om er lang bij stil te staan. Mijn buikgevoel zei: ga ervoor! Maar als mijn eigen dochter me zo’n toer zou lappen? Dan zou ik ook een paar traantjes laten, denk ik.” (lacht)

Wat vindt Dirk De Wachter?

“Het milieu waarin je opgroeit, speelt een grote rol. Laurentine kreeg van thuis uit veel vertrouwen mee. Ze mocht dingen proberen, ook als daar een risico aan vasthing. Wie die boodschap meekrijgt, heeft een streepje voor in de wereld. Basic trust, noemen we dat in de psychotherapie. Als je dat hebt, durf je ervoor gaan. Heb je dat niet, dan wordt het moeilijker.”

Meevaller #2: de ideale timing voor Facebook

Laurentine is een kind van de Facebook- en Instagramgeneratie. Voor haar was het de logica zelf om Cloud of Fashion via social media in de markt te zetten. De timing was ideaal. “Op Facebook kon ik bijna gratis reclame maken. In 2013 was het minder moeilijk dan nu om op te vallen. Het volstond dat ondernemers, klanten en vrienden elkaars pagina’s liketen om snel te groeien. Tegenwoordig werkt het algoritme anders. Betaalde advertenties wegen meer door. En ze zijn een pak duurder geworden. Toen ik begon, kocht ik voor 10 euro advertentieruimte op Facebook, en hup, ik had alweer een paar duizend likes bij. Tegenwoordig begint het met 500 euro.”

Zou het vandaag op die manier nog lukken via social media?

“Ik denk het niet. Social media blijven een must, maar alles gaat veel trager. Ik had geluk: het moment was rijp. Maar ik heb de kans wel gegrepen en social media goed gebruikt. We zaten altijd in de stories van onze klanten. Als ze aan nieuwe kledij dachten, moesten wij top of mind zijn. Mijn generatie verwacht dat ook. Ik kies niet voor een glazenwasser met een droge website, maar voor de man die op sociale media zichzelf en zijn medewerkers voorstelt en uitlegt hoe hij het aanpakt en met welke producten hij werkt. Mensen worden klant omdat ze je verhaal geloven.”

Wat vindt Dirk De Wachter?

“Laurentine klinkt bescheiden, maar ze is heel clever en ze kan het goed uitleggen. Ook dat is een kwestie van geluk: intelligentie is niet gelijk verdeeld in de wereld. Het is natuurlijk wel haar eigen verdienste dat ze het maximum uit haar talenten probeert te halen. Was het niet met sociale media geweest, dan zou ze wel op een andere manier haar doel bereikt hebben. Dat is mooi. Tegelijk moeten we begrip hebben voor wie niet slaagt.

Veel mensen missen de scherpte of net dat tikkeltje geluk voor succes. Of ze maken een verkeerde inschatting. Dat is niet hun schuld. Succes is je eigen verdienste, vinden we tegenwoordig. Impliciet denken we er dan bij dat falen ook je eigen schuld is. Dat is een hard wereldbeeld.”

Lees verder onder de foto.

Meevaller #3: verkocht op het juiste moment

Moe, minder motivatie, twijfels: ergens in 2017 voelde Laurentine dat ze niet meer happy was. “Ik sleepte me door de dagen, was bang voor een burn-out. Ik voelde me ook een beetje ondankbaar. Al mijn dromen werden werkelijkheid. Waarom voelde ik me dan zo slecht?”

Na veel zelfonderzoek en de nodige huilbuien, begon het Laurentine te dagen: ze was zichzelf voorbij aan het lopen. “Het tempo was verschroeiend. Het was me boven het hoofd gegroeid. Ik besefte dat ik niet blij zou worden als ik alsmaar nieuwe winkels opendeed. Ik liep al een tijdje rond met het idee om samen te werken met een grote partner. ZEB stond bovenaan mijn favorietenlijstje. Ik had weer geluk. Luc Van Mol, de CEO van ZEB, was met zijn dochter in mijn winkel geweest en kende mijn concept. Hij kwam zelf praten over een samenwerking. Ik heb toen het idee naar voren geschoven om mijn merk aan ZEB te verkopen en mijn eigen winkels te sluiten. De deal was perfect. Ik mag advies geven en samenwerken met het designteam van ZEB dat de Clouds of Fashion-collecties tekent. Ook de timing was een meevaller. Ik mag er niet aan denken, drie modewinkels in volle coronacrisis. De verkoop gaf me ademruimte om andere wegen te verkennen. Het is nog te vroeg om er iets over te vertellen, maar ik broed op een nieuw project. Ik blijf ondernemen…”

Wat vindt Dirk De Wachter?

“Je gevoelens kunnen onderkennen, aanvoelen dat het te veel wordt, op tijd een andere richting inslaan: ook dat is een talent dat je meekrijgt. Ik zie in mijn praktijk regelmatig ondernemers die wel blijven doorgaan, tegen beter weten in. Ze offeren hun gezinsleven of gezondheid op aan hun zaak. Terwijl het goede leven toch draait om familiale banden, verbondenheid met andere mensen, een aangenaam liefdesleven. Daarnaast is er nog genoeg plaats voor ondernemen en materieel succes. Dat iedereen dat wel weet?

Mijn vrouw zegt dat ook altijd, dat je voor zo’n analyse toch niet lang moet studeren (lacht).”

