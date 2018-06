Failing forward Gesponsorde inhoud Laurentine van Clouds of Fashion over haar grootste financiele kater: “ik investeerde bijna al mijn kapitaal” Aangeboden door Failing Forward

08 juni 2018

Laurentine Van Landeghem (25) startte vijf jaar geleden haar modeblog Clouds of Fashion. Intussen baat de girlboss vier shops uit en schreef ze het boek ‘From Blog to Brand’. Online deelt ze met haar grote schare volgers eerlijk de ups én downs die ze ervaart. Die ene Clouds of Fashion-modeshow waar ze een grote financiële kater aan overhield, bijvoorbeeld.

Al tijdens de eerste twee jaar van Clouds of Fashions bestaan, organiseerde Laurentine kleinschalige modeshows. Het derde jaar zag ze het groot. Héél groot. “Ik wou een modeshow met toeters en bellen zoals je die ziet in New York en Parijs. Eentje met standjes van andere merken, een tattoocorner, foodtrucks en een afterparty. Ik investeerde bijna al mijn kapitaal in de show en vroeg vijfentwintig euro inkom per gast. Met een opkomst van tweeduizend bezoekers dacht ik wel uit de kosten te geraken.”

You win some, you lose some

Maar na de – nochtans geslaagde – modeshow kwam Laurentine voor onaangename verrassingen te staan. “Bovenop de huur van de zaal kreeg ik een factuur voor de verwarming. En ook andere extra kosten kwamen uit de lucht vallen, waardoor de show me uiteindelijk zo’n 70.000 euro meer kostte dan ik eraan zou verdienen. Dat was een groot verlies. Véél te groot voor een relatief klein bedrijfje als het mijne.”

Gelukkig leverde de modeshow wel enorm veel publiciteit op. Zelfs veel grotere merken waren jaloers. “De buzz rond Clouds of Fashion na de modeshow was ongezien. Op een paar dagen tijd steeg het aantal Instagramvolgers exponentieel. We verschenen in alle kranten, tijdschriften en magazines, en ook in real life sprak iedereen erover.”

Een financieel plan is key

Ondanks de extra naamsbekendheid, had Laurentine de show achteraf bekeken liever anders aangepakt. “Het was een topevenement, maar qua kostenplaatje had ik het zwaar onderschat. Het klinkt cliché, maar een goed financieel plan opstellen voor een event is zo belangrijk. Of werk met iemand samen die het hele financiële plaatje beheert. Als organisator moest ik mijn aandacht over te veel verschillende zaken verdelen. Wanneer het op de kosten aankwam, dacht ik: dat bekijk ik achteraf wel. Tot ik uiteindelijk de cijfers te zien kreeg en besefte: stom van me.”

Falen = groeien

“Ik vind het niet erg om faalmomenten als deze te delen”, stelt Laurentine ons gerust. “Ik deel graag alles wat me raakt, positief én negatief. Die echtheid vind ik als ondernemer heel belangrijk. Dezelfde waarden geef ik via Clouds of Fashion ook bewust aan mijn volgers door: wees trouw aan jezelf, ga voor je dromen en doe waarin je gelooft, wat dat ook is.”

De jonge Laurentine is intussen al vijf jaar zelfstandige en heeft veel geleerd. Maar af en toe faalt ze nog wel. “Zolang je wil blijven groeien, zal je fouten maken. Ik zou ook ter plaatse kunnen blijven trappelen en zo minder problemen op mijn bord krijgen. Maar zolang je jezelf wil blijven verbeteren, moet je de durf hebben om een sprong te wagen, te vallen en weer op te staan. Daaruit leer je zó veel.”