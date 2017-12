Kan deze startup jou overtuigen om minder junkfood te eten? Redactie

15u14 0 Mealhero HLN.start Niets zo zalig als na een lange werkdag je voeten onder tafel schuiven voor een heerlijke maaltijd. Alleen is het koken er vaak net te veel aan. Om te vermijden dat je naar junkfood grijpt, werken drie Gentenaars keihard aan Mealhero. Deze startup ontwikkelt een slimme stomer die al het kookwerk in jouw plaats doet.

Gezond leven is belangrijker dan ooit, dat is ook de jongens van Mealhero niet ontgaan. Jeroen Spitaels, Anton Claeys en Steven Debaere, alle drie 27, hadden er genoeg van steeds naar de frituur te lopen na een lange werkdag en zochten een gezonder alternatief: een slimme stomer.

Eens je dit apparaat (dat bestaat uit drie compartimenten) in huis hebt, bestel je op hun website of app een lading Mealhero-ingrediënten. Hiermee kan je je eigen maaltijd samenstellen, of een van de receptjes volgen. Je legt je producten in de verschillende bakjes en scant de codes op de voedselverpakkingen met de scanner op je stomer. Die neemt vervolgens het werk van je over en zorgt dat alles perfect gegaard en op hetzelfde moment klaar is.

“Ondanks onze gezamenlijke passie om te ondernemen, hebben we alle drie een andere achtergrond”, vertelt medeoprichter Jeroen. “Mijn familie werkt al decennialang in de voedingsindustrie waardoor ik de sector door en door ken. Anton heeft als ingenieur zijn kennis op de stomer losgelaten terwijl Steven op zijn beurt de app heeft ontwikkeld. Het project is dus echt het resultaat van een samenwerking.”

Offline koken

De eerste Mealhero’s zullen pas in september in de Vlaamse keukens verschijnen, maar enkele gelukkige Gentenaars hebben er vandaag al een in hun bezit. “We hebben tijdens het afgelopen jaar een grootschalige test gedaan bij veertig huishoudens. We hebben hen een gratis prototype gegeven in ruil voor wat feedback. Zo haalden we er al heel wat kinderziektes uit. We hadden er bijvoorbeeld niet bij stilgestaan dat je met onze eerste versie niet meer kon koken eens het internet offline ging. (lacht) Dat soort dingen hebben we ondertussen opgelost.”

Maar zo’n testprojecten hebben hun prijs. “Hardware is hard, zegt men vaak. Het is niet evident om een fysiek product als het onze gefinancierd te krijgen. Tijdens de eerste twee jaar hebben we de ontwikkeling na onze werkuren gedaan zodat we zowel onze lonen als spaarcenten konden investeren. Tijdens de laatste maanden hebben we op Kickstarter een crowdfundingsactie op poten gezet waar we de Mealhero in voorverkoop aanboden. Op die manier wilden we nog eens 65.000 euro ophalen. Dat we uiteindelijk hebben kunnen afklokken op meer dan 79.000 euro bevestigt nogmaals dat de er een markt is voor ons product.”

Beenhambrochette

Een slimme stomer is in navolging van pakweg de slimme thermostaat en zelfrijdende auto een schoolvoorbeeld van wat the internet of things ons in de toekomst kan bieden. Wetenschappers verwachten dat er in 2020 ongeveer 26 miljard apparaten op het net zullen aangesloten zijn. “Dat lijkt me ook een logische evolutie,” bevestigt Jeroen. “Toen de elektriciteit zijn intrede deed, stopten we met afwassen en schaften we ons massaal vaatwassers aan. Datzelfde gebeurt nu met internet. Het maakt ons leven stapje bij beetje makkelijker.”

En dat die evolutie zich ook in de keuken sterk doortrekt is niet verbazingwekkend. “Iedereen eet drie keer per dag. Het is een van de meest universele handelingen die er is. Wie wil er nu niet lekker en gezond eten zonder daar uren werk in te stoppen?”

Wie zelf een Mealhero op het aanrecht wil, zal nog iets meer dan een half jaar geduld moeten hebben. Mocht je alvast wat inspiratie willen voor je eerste bestelling, is Jeroen stellig: “De beenhambrochette met honing-mosterdmarinade en een patatje is mijn favoriet op onze kaart. Al is de rest ook zeer lekker, hoor.”

Mealhero Wie zelf een Mealhero op het aanrecht wil, zal nog een half jaar geduld moeten hebben.