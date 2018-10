Jump Forward Gesponsorde inhoud Jeugdvrienden Jonas en Sylvester maken met Unit 14 unieke tafels op maat Aangeboden door Orange

24 oktober 2018

Afgelopen weekend kon je hun creaties nog bewonderen op The Floor is Yours, een platform voor opkomend designtalent op Interieur Kortrijk. Inmiddels werken Jonas Reynders (31) en Sylvester Vrints (29) in hun atelier in Kontich weer gepassioneerd verder aan hun tafels op maat. Kwaliteit made in Belgium is hun missie.

Tien maanden geleden brachten jeugdvrienden Jonas en Sylvester hun complementaire hobbies – respectievelijk staal- en houtbewerking – samen met de oprichting van hun eigen bedrijf: Unit 14. Jonas creëerde onder zijn eigen naam al twee jaar knappe, nauwkeurig afgewerkte maatwerktoepassingen in staal. “Ik heb eerst negen jaar ervaring opgedaan als lasser en metaalbewerker bij een kleine zelfstandige”, vertelt hij. “In het tuinhuis van mijn ouders maakte ik na mijn uren mijn eerste meubelcreaties en kreeg meteen positieve reacties. Ik vond een deeltijdse job waardoor ik mijn hobby kon verderzetten in bijberoep.” Sylvester was bediende en volgde een avondopleiding tot meubelmaker. Nadien ging hij voltijds aan de slag als meubelmaker in Nederland en vervaardigde daarnaast tafelbladen... waarvoor ook onderstellen nodig waren. “Zo kwam de samenwerking tussen ons tot stand”, herinnert Sylvester zich. “Jonas maakte de onderstellen, ik het ontwerp en het tafelblad. Al snel werden we gecontacteerd voor grotere projecten en om aan de vraag te voldoen, hadden we een gezamenlijke werkplek nodig.”

Trouw aan je idee

Jonas zet zijn ambacht in staal verder en Sylvester richt zich op de verkoop. In het atelier werken ze samen aan de tafelbladen. Toen Sylvester zijn idee van de webshop en tafelconfigurator, een online tool waarmee klanten hun eigen unieke tafel kunnen samenstellen, had uitgewerkt, waagde hij net als Jonas de sprong naar volledige zelfstandigheid. “Zo kon ik mij niet alleen ontfermen over de verkoop in de showroom, maar ook de website verder uitbouwen”, verklaart hij. “De webshop slaat de brug tussen het staalambacht van Jonas en online bereikbaarheid. In de ontwikkeling kruipt veel tijd, terwijl je de vruchten ervan pas op lange termijn plukt. Die tijd maak je wel op de een of andere manier, maar die voldoende cashflow voorzien was in het begin een behoorlijke uitdaging. Ook het trouw blijven aan onze oorspronkelijke visie was soms een lastige. Het was wel eens verleidelijk om in te gaan op projecten die niet helemaal in onze kraam pasten, maar intussen hebben we geleerd om daarin de juiste afweging te maken. Doe je dit niet, groei je te weinig in je vakgebied.”

Sterker met twee

De naam Unit 14 wordt simpelweg verklaard door het feit dat Jonas en Sylvester de 14de Unit van het pand op de Satenrozen in Kontich als atelier gebruiken. De naam is recht voor de raap, net als hun meubels, en geeft ook het industriële kantje ervan weer. Elke creatie vertrekt van rauw staal en is handgemaakt, waardoor geen enkel stuk hetzelfde is. Maar hoe vind je als kleine, beloftevolle onderneming je plek tussen de grote (online) concurrentie? “We maken het verschil op vlak van kwaliteit, afwerking en service”, gelooft Jonas. “We werken ook samen met lokale toeleveranciers om onnodig transport uit te sluiten. Langzamerhand werpen die troeven hun vruchten af. Als je nieuw bent, vergt het best wat tijd om je publiek te overtuigen, maar kwaliteit komt steeds bovendrijven. We kunnen ook altijd op elkaar terugvallen en hebben geleerd dat we met twee veel sterker staan dan alleen.” “Klanten vinden ons steeds meer door mond-aan-mond reclame, maar ook door social media en zoekrobots”, vult Sylvester aan. “We proberen steeds kwaliteit te leveren, de appreciatie daarvoor betaalt zich terug.”

Taken uitbesteden: als het kostenefficiënter is

Sylvester raadt andere starters aan de cashflow steeds goed in het oog te houden, haalbare doelen voorop te stellen en een praktische aanpak te hanteren. Jonas vindt het essentieel te zorgen dat je achter je product staat, leveranciers op tijd betaalt en veel met elkaar praat. Om de kosten te reduceren probeert het duo zoveel mogelijk zelf te doen, van het ontwerpen, maken en fotograferen tot het leveren van elk meubelstuk. Sylvester ontfermt zich daarnaast over de administratie en marketing en neemt samen met een accountant ook de boekhouding voor zijn rekening. Enkel wat niet anders kan, wordt uitbesteed. Zo gebeurt het lakwerk bijvoorbeeld niet intern, omdat het kostenefficiënter is om het uit te besteden. “De eerste jaren moet je natuurlijk veel investeren”, bekent Jonas. “We zijn met twee en ieder heeft zijn taken, maar onze planning zit meestal goed vol. Als het eens wat rustiger is, focussen we volop op de toekomst en de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Het gezegde ‘een zelfstandige heeft geen uren’ klopt als een bus!”

