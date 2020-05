Failing forward Gesponsorde inhoud Is er leven na de fail? Deze drie succesvolle ondernemers zijn daarvan het levende bewijs Aangeboden door Failing Forward

18 mei 2020

08u00 0 HLN.start Nelson Mandela zei ooit: “Ik verlies nooit. Of ik win, of ik leer bij”. Dat credo zou evenzeer boven het bureau van elke succesvolle ondernemer kunnen prijken. Want de weg naar succes is geplaveid met mislukkingen. Maar wat is dat juist, falen? Wij sprokkelden kennis bij zowel kenners als ervaringsdeskundigen.

Een exacte definitie plakken op wat falen juist is, is moeilijk. Kan je elke kleine tegenslag in dat hokje duwen? Of moet je zaak eerst overkop gaan voor je het als dusdanig kan bestempelen? Thomas Edison had 6000 pogingen nodig om de gloeilamp uit te vinden. Toch gaat hij niet de geschiedenis in als een gefaalde uitvinder.

Scott Galloway, een Amerikaanse schrijver en professor in brand strategy, deed een poging om de relatie tussen falen en succes in een wiskundige formule te gieten. In zijn boek ‘The algebra of happiness’ formuleert hij het als ‘succes = doorzettingsvermogen/falen’. Je succes is met andere woorden niet gebaseerd op hoe vaak je faalt, maar hoe strijdvaardig je blijft om te slagen.

The Failure Insitute (een Amerikaanse organisatie die het taboe rond falen wil doorbreken) stelt op zijn beurt dat falen zowel onvermijdbaar als universeel is. “Niemand leerde ooit perfect lezen of schrijven met slechts één poging. Je hebt in het verleden dus zeker al - in grote of kleine mate - gefaald. En vroeg of laat zal je het opnieuw doen”, zeggen ze op hun website.

Hoewel consensus dus uitblijft, zijn de meeste filosofen en ondernemers het erover eens dat de manier waarop je onderuit gaat, in grote mate bepaalt of het al dan niet een ‘fail’ is. Al vechtend en innoverend het bankroet tegemoet gaan, is niet hetzelfde als zelf de handdoek in de ring gooien bij de eerste horde. Wij spraken met drie succesvolle ondernemers die doorheen de jaren flink wat klappen moesten incasseren, maar nooit aan opgeven dachten.

“In enkele maanden tijd heb ik het equivalent van verschillende masters bijgeleerd”

Tom Palmaerts - medeoprichter Trendwolves

“Doorheen de jaren heb ik vaak het gevoel gehad dat ik aan het falen was. Zo verloor ik ooit van de ene dag op de andere een zeer grote klant die instond voor een groot deel van onze inkomsten. We beseften in de maanden daarvoor al dat deze klant verantwoordelijk was voor een te groot aandeel van onze winst en probeerden nog in allerijl nieuwe klanten te vinden. Maar we waren dus te laat. Op zo’n moment moet je tonen dat je een ware ondernemer bent. Ik heb toen in enkele maanden tijd het equivalent van verschillende masters bijgeleerd (lacht).”

“Die negatieve ervaringen hebben me veel bijgebracht. Toen ik jaren geleden de zaak mee oprichtte, was ik geen echte ondernemer maar gewoon een trendwatcher die daar geld mee verdiende. Toen het bedrijf begon te groeien, namen anderen enkele van mijn taken over. Ik liet de boekhouding over aan de boekhouder, bijvoorbeeld. Ondertussen heb ik geleerd dat je als ondernemer ten allen tijden moet weten waar elke cent van je bedrijf naartoe gaat. Het volledige plaatje overzien, dat is de kern van ondernemen.”

“Als ondernemer experimenteer je dagelijks. Soms lukt het, soms niet.”

Toon Coppens - oprichter Netlog

“Ik vind persoonlijk niet dat ik gefaald heb. Met Netlog zijn we in de beginjaren heel snel in een succesverhaal getuimeld. We boorden als één van de eersten een gloednieuwe markt aan, maar zijn uiteindelijk in snelheid gepakt door Facebook. Als ik hier vandaag op terugkijk, denk ik dat we toen sneller de Amerikaanse markt hadden moeten veroveren. We waren dan wel de grootste in België, Spanje, Turkije en een handvol andere Europese landen, maar Europeanen kijken zelden over de landsgrenzen heen. Daardoor was het moeilijk om ook hun buurlanden organisch te veroveren. Dat kan je in de Verenigde Staten wel, aangezien het land meer eenheid kent en ook de rest van de wereld het nauwlettend in de gaten houdt.”

“Als ondernemer probeer je elke dag dingen uit. Sommigen daarvan zullen lukken, anderen niet. Dat is volgens mij ook de boodschap die jonge ondernemers vandaag moeten horen. Als je verlamd geraakt door faalangst, is je project sowieso verloren. Netlog heeft dan wel de duimen moeten leggen voor Facebook, maar het fantastische team waar we toen mee werkten heeft intussen een gigantische positieve impact gehad op de technologiesector in het binnen- en buitenland. Onze collectieve inspanningen zijn dus zeker niet voor niets geweest.”

“Ik voelde me onoverwinnelijk, maar mijn volgende project werd een ramp”

Peter Hinssen - Oprichter Nexxworks

“De eerste start-up die ik oprichtte was meteen een razend succes. Na enkele jaren kon ik deze lucratief doorverkopen en was ik klaar voor een volgend project. Ik herinner me dat ik toen dacht dat ondernemen simpel was en voelde me onoverwinnelijk. Mijn tweede project, Streamcase, werd echter een totale ramp. Het was een streamingdienst avant la lettre, maar alles was mis. De timing was fout, er was geen publiek voor en de technologie stond nog niet op punt. Ik was koppig en naïef en bleef dus maar op diezelfde nagel kloppen tot ik plots uren verwijderd was van een faillissement. Dan kan je niet anders dan beseffen dat je gefaald hebt.”

“Die ervaring heeft me veranderd. Ik ben vandaag voorzichtiger en tijdens bestuursvergaderingen herhaal ik eindeloos de vraag: ‘Maar hebben we hier voldoende cash voor?’ Ik heb veel geleerd door te falen. Ik ben er wijzer door geworden. Ik besef nu dat je als ondernemer mentaal wendbaar moet zijn en je niet mag verliezen in een tunnelvisie. Ik raad alle jonge ondernemers aan om zich te omringen met een entourage die de waarheid durft te zeggen en die je kan uitdagen. Dat had ik destijds ook kunnen gebruiken.”

