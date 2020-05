Failing forward Gesponsorde inhoud Internetpionier en bestsellerauteur Peter Hinssen bespreekt 10 mogelijke future fails voor digitale start-ups en hoe je ze kan vermijden Aangeboden door Failing Forward

12 mei 2020

08u00 17 HLN.start Online shopping, apps voor smartphones, deeleconomie, artificiële intelligentie, cryptomunten,… de digitale pioniers van vandaag verkennen onbetreden paden. Die zijn bezaaid met een nieuw soort van valkuilen en struikelstenen. Waar moet je altijd op letten als innovatieve startup? En wat mag je verwachten in het post-coronatijdperk? Internetpionier en bestsellerauteur Peter Hinssen heeft 25 jaar ervaring met technologische startups en verzorgt wereldwijd lezingen op evenementen. De geknipte man dus om slimme tips te geven aan startende internetbedrijfjes.

Corona of geen corona: deze 5 tips gelden altijd

1. Lees de markt goed. Mensen die een nieuw concept ontwikkelen, zijn soms zo overtuigd van hun idee dat ze de tijd niet willen nemen voor een grondig marktonderzoek. Geloof niet in je eigen dromen, maar wees brutaal eerlijk met jezelf en stel de vraag van één miljoen: zijn er echt klanten bereid om harde cash op tafel te leggen voor jouw product? Hoe kan je dit best onderzoeken? Door zo dicht mogelijk bij je klanten te staan. Besteed dit niet uit aan een externe partij, maar doe het zelf. Begrijp hoe je klant denkt en hoe je hem nog beter kunt helpen.

2. Geld ophalen bij investeerders is belangrijk, liquiditeit is nog belangrijker. Veel startups zeilen te scherp aan de wind. Zorg dat er genoeg cash in het bedrijf zit om door te gaan, ook als je met een tegenvaller te maken krijgt. Een cash runway tot het einde van het jaar is het minimum: zelfs als je bijna geen omzet draait, moet je het tot volgend jaar kunnen uitzingen.

3. Vraag op tijd advies aan externe mensen die verstand hebben van financiën. Dat kan een investeerder, een bevriende ondernemer of een slimme boekhouder zijn. Als ze maar vanaf het begin goed met jou mee kunnen denken.

4. Durf delegeren. Veel startup-ondernemers zijn briljante mensen en technologische wizzards, maar daarom hebben ze nog geen kaas gegeten van personeelsbeleid of van een deftige cashflowplanning. Begint je startup goed te groeien? Haal dan professionals in huis die de HR en de financiële kant van de zaak professioneel aanpakken.

5. Maak je bedrijf wendbaar en daardoor ook weerbaar. Te vaak blijven startups vasthangen aan hun oorspronkelijke idee. Als je ziet dat het businessmodel niet werkt en dat de mayonaise niet pakt, dan is het alle hens aan dek om snel je concept bij te sturen. Dat vergt mentale openheid en flexibiliteit. Zijn die er niet, dan bestaat de kans dat je uit de bocht gaat.

5 extra tips voor het post-coronatijdperk

1. Kijk kritisch naar je aanbod. Productieketens vallen stil, ondernemingen flirten met het faillissement, overheden tanken zwaar bij: het wordt een serieuze economische kater. Veel bedrijven zitten de eerstvolgende kwartalen in overlevingsmodus. Werk je als startup aan interessante oplossingen voor grote ondernemingen? Dan zullen die kritischer dan ooit naar je product of service kijken. Bereid je voor op pittige vragen en harde onderhandelingen.

2. No more easy money. De bomen leken de laatste jaren tot in de hemel te groeien. Die tijd is voorlopig voorbij. Startups die in het pre-coronatijdperk geld bijgetankt hebben, mogen zich gelukkig prijzen. Investeringen ophalen wordt nu even heel moeilijk. Houd daar rekening mee als je plannen uittekent.

3. Het goede nieuws: er komen enorme opportuniteiten op ons af. De fall-out van corona jaagt schokgolven door het economische systeem. Zelfs de meest analoog levende boomer is bijvoorbeeld wakker geworden in een wereld waarin veel dingen alleen nog digitaal mogelijk zijn. Klanten die nu het gemak van online shoppen ontdekken, zullen dat blijven doen. Ondernemers met een handige webshop hadden meteen een straat voorsprong op de concurrentie. Wie niet mee is, is gezien.

4. #kooplokaal: Straks is corona – hopelijk! - niet meer dan een boze herinnering. Dan zullen de internationale productieketens wel weer opveren. Ze waren immers heel efficiënt. Maar helemaal zoals vroeger wordt het niet meer. Een aantal strategische en cruciale producten zullen weer dichter bij huis gemaakt worden. Slimme startups spelen daarop in.

5. Ook onze manier van werken is veranderd, waarschijnlijk voorgoed én wereldwijd. Eén voorbeeld: 24.000 administratieve medewerkers van de telecommunicatiereus Vodaphone werken in India en Egypte. Die moesten door de lockdown van de ene op de andere dag thuiswerken. Ook bij ons hebben werknemers ervaren hoeveel pendelellende ze in ‘normale’ tijden verdragen. Voor telewerk willen ze straks gerust wat vaker in hun kot blijven. Startups die dit mogelijk helpen maken, zitten op een goudmijn.

