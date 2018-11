Failing forward Gesponsorde inhoud In 5 seconden opstaan na een tegenslag? Yes, we can! Aangeboden door Failing Forward

27 november 2018

13u32 0

Life coach Mel Robbins hees zichzelf enkele jaren geleden uit een stevige dip met een zelfbedacht startritueel, “de 5 seconderegel”. Meer tijd heb je volgens haar niet nodig om je moed bijeen te rapen en je gedachten in daden om te zetten. Zelfs als je iets écht niet durft of ziet zitten. Benieuwd!

Hoe de 5 seconderegel ontstond?

Mel zat in een diepe put - financieel, relationeel en professioneel. Ze geraakte amper nog uit bed en haar beste vrienden waren de snooze-button en het wijnrek.

Tot ze toevallig een reclamefilmpje zag met een raket die na de typische countdown de ruimte in werd geschoten. Ze besloot de volgende ochtend niet wéér voor de snooze button te kiezen, maar zichzelf als een raket uit bed te lanceren. Dat deed ze door af te tellen van 5 tot 1, op te staan en in actie te schieten. Het begin van een nieuw leven…

Hoe de 5 seconderegel werkt?

De regel belooft niet dat moeilijke dingen makkelijker worden, maar wél dat ze gebeuren. Eigenlijk geef je jezelf in die 5 seconden een flinke schop onder je kont. Het aftellen leidt je brein af van aarzelen en smoesjes bedenken en de fysieke beweging (want je moet na die 5 tellen ook écht in beweging schieten) van je lichaam zet ook je hersenen in beweging.

En… of hij ook écht werkt?

Als we de trending hashtag #5secondrule mogen geloven, veranderde het oersimpele afteltrucje al heel wat mensenlevens. X stopte eindelijk met roken, Y durfde haar carrière een drastische wending te geven en Z past het dagelijks toe in de opvoeding van de kinderen.

Of dat succes ook wetenschappelijk onderbouwd is? Jawel. Psychologen verklaren het als een ‘controle uitoefenen over je eigen gedachten’. En hoe vaker je de regel gebruikt, hoe moediger je wordt en hoe meer vat je krijgt op je leven, zelfs als alles moeilijk gaat.

Hoe helpt de 5 seconderegel je carrière vooruit?

Wil je op iemand afstappen tijdens een (netwerk)evenement? Tel af van 5 tot 1 en wandel naar de persoon in kwestie toe voor je niet meer durft. Zit je twijfelend voor je computerscherm om een moeilijke mail te versturen? Tel tot 5 en klik op “verzenden”.

Verdien je een promotie maar durf je er niet om vragen? Tel tot 5 en klop op de deur van je baas.

Een nee heb je, een ja kun je krijgen… als je de vraag tenminste durft te stellen. Of zoals Mel het mooi verwoordt: “Als je de moed hebt om te beginnen, heb je ook de moed om te slagen!”



Ondernemen, falen, tot 5 tellen en weer opstaan

Elke dag begint er in Vlaanderen wel een ondernemer vol goede moed aan een bijzonder avontuur. Een avontuur dat onvermijdelijk gepaard gaat met obstakels, vallen en opstaan. En dat verdient een schouderklopje. Tel tot 5 en onderteken het ‘Met falen en opstaan’-manifest!