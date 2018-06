Failing forward Gesponsorde inhoud Ik ben ontslagen! Denk ik? Animatie regisseur Remy M. Ndow vlogt over z’n eerste freelance job Aangeboden door Failing Forward

De jonge Antwerpenaar Remy M. Ndow (28 jaar) legt zich als freelancer fulltime toe op het creëren van animaties, video’s en vormgeving. Zijn eerste vaste freelance job was bij een interieurontwerp bureau, maar daar werd ie ontslagen zonder dat hij het goed en wel besefte.

In deze vlog heeft Remy het over die keer dat een klant hem steeds minder vroeg als vaste freelancer tot hij uiteindelijk impliciet ontslagen werd. “Ik was grafisch vormgever bij een interieurbureau en in de toekomst zou ik er ook video’s maken, maar zo ver is het nooit gekomen. Doordat ik niet durfde opkomen voor mijn eigen mening kwam ik onbedoeld ongeïnteresseerd over. Ik had de neiging om te veel te pleasen en dat zorgde uiteindelijk voor een boemerangeffect. Daarom zal ik er nu altijd iets van zeggen wanneer ik het oneens bent met een klant. Zeker wanneer ik de leiding krijg over een project. Wanneer er minder goede ideeën van je opdrachtgevers zelf komen is dat soms moeilijk, maar ook dan kan je maar beter eerlijk zijn om zo tot het beste resultaat te komen.”

“Dankzij diezelfde job leerde ik ook beter mijn grenzen te bewaken. Dat kon ik in het begin niet goed, maar het komt de kwaliteit van je werk ten goede. Vaak spreek je een deadline af met klanten en willen ze het uiteindelijk toch twee weken vroeger klaar hebben. Op dat moment moet je heel realistisch kijken, is dit haalbaar? Ook met het andere werk dat ik heb? Je kan niet die ene klant tevredenstellen en de ander achterwege laten.”

Gefeliciteerd met je falen

Het Failing Forward project wil het taboe rond ondernemen en falen doorbreken en dat is exact waarom Remy via vlogs zijn faalmomenten de wereld instuurt. “Wanneer je in Amerika een bedrijf opstart en failliet gaat, krijg je felicitaties omdat je de sprong durfde wagen. Dat vind ik een mooie instelling die je in België nauwelijks tegenkomt. Ik wil aantonen dat niet ieder succesverhaal vertrekt vanuit succes. Een pijnlijk faalmoment kan evengoed heel wat surplus opleveren in de toekomst. Als je kan leren uit anderen hun fouten, zal je in diezelfde situatie beter reageren. Natuurlijk zijn er altijd toevalligheden die je overkomen en die niet kan oppikken in een video, maar misschien is het dan jouw plicht om wat je eruit leerde opnieuw door te geven aan anderen.”

