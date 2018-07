Jump Forward Gesponsorde inhoud IJs met alcohol scóórt!

Zo creëerden twee studenten met een geniaal idee een succesvolle onderneming

20 juli 2018

Combineer ijs met alcohol en je krijgt een dessert to die for. En ook: een geniaal idee voor een onderneming. Jorgo Struyve (24) en Nicolas Destoop (25) studeerden nog, toen het lampje boven hun hoofd ging branden. Hun gebrek aan ervaring of kennis weerhield hen er niet van om de sprong te wagen. En hoe!

Sorbet van gin-tonic of strawberry daiquiri, natúúrlijk zou zoiets een hit zijn op festivals of zomerterrasjes. Dat beseften Jorgo en Nicolas, toen ze in New York voor het eerst zulke alcoholische ijsjes in handen kregen. “Tijdens een trip kwamen we daar voorbij Tipsy Scoop, een kleine maar populaire ijsjesbar met alcoholische smaken. We hadden allebei een eurekagevoel en thuis researchten we of er in Europa iets gelijkaardigs bestond. Hier en daar heeft een crèmerie wel een alcoholische smaak en in Nederland verkoopt 24 ICE cocktailwaterijsjes, maar nergens vonden we een merk dat sorbet- en roomijs met alcohol op de markt brengt. Zo’n tof product én uniek in Europa, we geloofden er kéíhard in.”

In valkuilen tuimelen

Ondertussen zijn Boogo’s ijsjes te koop via een webshop, fysieke winkels, op enkele festivals en in een pop-up in Knokke. Het gaat hard voor Jorgo en Nicolas. Maar zelfs al is je idee geniaal en geloof je er rotsvast in, toch moet je eerst wandelen voor je kan rennen. Én om hulp durven vragen. Jorgo: “Om het ijs te kunnen maken, hebben we eerst geëxperimenteerd met een grondstoffenspecialist. Daarna zijn we het ijs zelf deur-aan-deur gaan verkopen, bij kleine retailers en op events. Nicolas en ik hadden elk al bij een kleine onderneming gewerkt, maar toch ondervonden we dat we vrij onervaren waren. Gelukkig kwamen veel Belgische ondernemers mét ervaring op ons pad die ons waarschuwden voor de valkuilen waar zij zelf in gevallen waren.”

“Daarom is netwerken zo belangrijk. Nu nog zoeken we regelmatig andere ondernemers op en zitten we vaak samen met een raad van advies. Zij geven ons onbetaalbare feedback op onze strategie en veel van onze beslissingen baseren we op hun goede raad. En toch leggen we geen foutloos parcours af. In sommige valkuilen moet je gewoon zelf tuimelen voor je gelooft dat ze er zijn. Zo worden we in onze pop-upshop verrast door onvoorziene kosten en daarnaast zitten we met te weinig kapitaal om te kunnen groeien. Dus via het crowdfundingplatform WinWinner proberen we externe investeerders binnen te halen, idealiter ook investeerders die nuttige expertise aan boord brengen. En ja, we pompten al ons eigen spaargeld in Boogo. Gelukkig hebben we als pas afgestudeerden niks te verliezen.”

Stoute dromen

“Nu wijden we zo’n zeventig tot tachtig uur van onze week aan Boogo, weekends kennen we niet meer. Al tijdens onze studies slorpte het al onze vrije tijd op, maar ach, we hadden onze studententijd toch al ‘ten volle beleefd’ in onze beginjaren. (lacht) Nu moeten we er gewoon keihard voor gaan. Stilaan brengen we personeel aan boord, vooral studenten voorlopig, om in onze pop-up te werken, mogelijke kopers te researchen en ons ijs tot bij hen te brengen. Ondertussen proberen we investeerders aan boord te halen om onze verpakking te kunnen optimaliseren. Als marketingtool is dat zó belangrijk. We willen de ijssmaak er meer doen uitspringen – dat moet wel als je potje tussen honderden andere producten komt te liggen — en er moet ‘made in Belgium’ op staan. Dat lijken details en wij hadden er zelf ook niet aan gedacht, maar ervaren marketeers bleven ons erop wijzen. En daarna proberen we onze ijsjes in andere landen te lanceren. Denk aan Spanje of Italië, waar ze, in tegenstelling tot hier, het hele jaar door ijs eten.”

“Of we al aan de start zulke hoge verwachtingen koesterden? Nee, toen lagen die een heel pak lager. Maar hoe verder je verhaal vordert, hoe stouter je durft te dromen. Ik mag dan wel een diploma als electromechanicus behaald hebben, dat zie ik mezelf nu niet meer worden. Nicolas en ik hebben onze passie gevonden. Wij zijn nu, denk ik, ondernemers voor het leven.”

5 slimme marketingstrategieën die Boogo toepast

1. Zie je verpakking als visueel visitekaartje, zorg dat die opvalt en in één oogopslag het verhaal van je product vertelt.



2. Creëer een sterk merk met een simpele, maar sterke identiteit en een goed verhaal: wie zijn jullie, wat doen jullie, waar staan jullie voor? Dat is het fundament van je onderneming.



3. Dankzij dat sterke merk zal je vanzelf aandacht krijgen in de pers en op social media, en dat is ook erg belangrijk. Speel er zelf ook op in!

4. Met een tijdelijke pop-up op een goede locatie kan je je product en merk bekend maken bij veel mensen.

5. Promoot je product ook op grote events, zoals festivals die qua uitstraling bij je merk passen.

