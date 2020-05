Failing forward Gesponsorde inhoud Hoe vermijd je als start-up valkuilen waarvan je het bestaan nog niet vermoedt? Auteur en trendwatcher Tom Palmaerts verklapt het aan de hand van twee baanbrekende Belgische start-ups: Battmobiel en Pozyx Aangeboden door Failing Forward

14 mei 2020

08u00 0 HLN.start Niet alle start-ups komen uit Amerika of China. Ook België telt heel wat knappe koppen met straffe ideeën. Ze wagen zich op onbekend terrein en creëren vandaag de dingen die we morgen allemaal zullen gebruiken. De start-upstichters van Battmobiel en Pozyx beantwoorden 6 prangende vragen over de toekomst. Auteur en trendwatcher Tom Palmaerts van het trend- en marketingbureau Trendwolves vertelt hoe je als start-up valkuilen vermijdt waarvan je het bestaan nog niet vermoedt.

START-UP 1: POZYX

- Indoor positionering met Ultra-wideband-technologie, voor industriële toepassingen

- 5 jaar bezig

- 25 medewerkers, waarvan 5 met doctoraatservaring

- Realiseert 60% van de omzet in Europa en 40% in de rest van de wereld

- Aan het woord: oprichter en CEO Samuel van de Velde

Wat is jullie ambitie?

“We ontwikkelen industriële systemen waarmee je binnen gebouwen de positie van mensen, dieren of voorwerpen kunt bepalen. Zo hebben we samen met een multinational een tracker ontwikkeld die door melkkoeien wordt gedragen. De tracker stuurt bewegingsdata door, waarna een algoritme berekent of de koe gezond is, genoeg eet of klaar is voor inseminatie. We focussen ook op tracksystemen voor vorkliften, palletten, containers, medewerkers,… Momenteel raakt 4% van alle zaken in een warehouse zoek. Een tracker laat weten wanneer iets lang stil of op een verkeerde plaats staat.”

Hoe pak je het aan?

“Niet met GPS, want dat gaat niet door muren en plafonds. We gebruiken UWB, Ultra-wideband. Dat is een draadloze technologie waarmee je tot op 10 centimeter nauwkeurig kunt positioneren. De UWB-chip kopen we, de hardware en de algoritmes errond bouwen we zelf.”

Is daar wel vraag naar?

“Apple is in 2019 op de UWB-trein gesprongen en bouwt de technologie in zijn consumentenproducten in. Ook de automobielsector en andere industrieën geloven er sterk in. ArcelorMittal, AB InBev en Bonduelle zijn klant bij ons.”

Wat zijn jullie grootste uitdagingen?

“Op het juiste moment en bij de juiste partij geld vinden. Dat lukt. De visie, het team en het budget zijn er. Daardoor konden we al enkele senior profielen aanwerven. De war for talent hadden we wel onderschat. IT-profielen zijn gegeerd. Het is niet gemakkelijk om als potentiële werkgever opgemerkt te worden. Het moeilijkste vind ik de vraag hoe hard we erin moeten vliegen. Agressieve start-ups die geld ‘opbranden’ kunnen snel successen scoren, maar evengoed tegen de muur vlammen. Dat evenwicht vinden, is een grote uitdaging.”

Hoe zwaar weegt de coronacrisis?

“Hoe lang zal dit impact hebben? Maanden? Jaren? Voor een start-up is dat een groot verschil.”

Helpt corona jullie zaak ook vooruit?

“Iemand polste naar tracking voor arbeiders, om op te sporen met wie een zieke medewerker in aanraking is geweest, waar er ontsmet moet worden,… Zo kan het bedrijf veilige werkomstandigheden garanderen. Die feature hebben we heel snel aan ons systeem toegevoegd en is nu beschikbaar voor bedrijven.”

Dit denkt Tom Palmaerts ervan

Proficiat met…

“Dit is een mooi verhaal van een sterk groeiende start-up die werkt met een opkomende nieuwe technologie. Pozyx denkt en werkt nu al heel internationaal. Knap!”

Oppassen voor…

1. “Het bedrijf telt nu 25 medewerkers. Dat is voor veel start-ups een lastige fase. Je bent te groot om nog alles zelf te regelen, maar te klein om veel uit te besteden. Delegeren is ook een uitdaging. Het is van cruciaal belang om je met de juiste medewerkers te omringen.”

2. “Ook voor de oprichter/CEO zelf is het in dit stadium soms make or break. Hij of zij is nu meer bezig met aansturen en HR dan met de eigenlijke activiteit. Sommige mensen raken daardoor opgebrand. Is je hart er niet meer bij, dan is het een optie om een stap opzij te zetten als CEO, in het belang van het bedrijf, of om een HR-verantwoordelijke aan te werven.”

3. “Ultra-wideband breekt helemaal door en ook de Apples van deze wereld springen op de kar. Kies zelf een duidelijke niche en word daarin de beste. Als je te breed wil gaan, rollen de grote jongens je gewoon op.”

4. “Pozyx is een fantastisch bedrijf, maar nog niet zo bekend. Dan is het moeilijk om zeldzame, gegeerde profielen aan te trekken. Ik zou een pr-bureau aanspreken om een handje te helpen met de communicatie. Het hoeft geen platte campagne te zijn. Ik zag bijvoorbeeld dat Pozyx met het Designmuseum Gent samenwerkte voor het project Museum Of Things For People. Ze analyseerden via tracking welke route bezoekers in het museum aflegden en hoe lang ze ergens bleven stilstaan. Zo kreeg het systeem een indruk van hun interesses en werden ze naar gelijkaardige, designverwante plekken in de stad geleid. Een tof en mediageniek idee dat meer aandacht verdient.”

START-UP 2: BATTMOBIEL

- Mobiliteitsbedrijf met een deelsysteem van elektrische voertuigen, van bakfiets tot Tesla

- 1,5 jaar bezig

- 8 medewerkers, waarvan 5 IT-specialisten

- Groeit dit jaar van 80 naar 160 wagens in Gent. Ook actief in Aalst, Deinze en Mechelen

- Aan het woord: oprichter en CEO Chris de Guytenaer

Wat is jullie ambitie?

“We willen komaf maken met het idee dat iedereen een eigen wagen moet hebben, alleen voor eigen gebruik. Een privéwagen kost 6.000 euro per jaar en staat 90% van de tijd stil. Gent telt bijvoorbeeld 260.000 inwoners en 120.000 ingeschreven auto’s. Dat is absurd. Als wagens zelfrijdend en slim gedeeld worden, komt er veel ruimte vrij en wordt de stad leefbaarder. We gaan resoluut voor elektrisch: milieuvriendelijk, comfortabel en steeds goedkoper.”

Hoe pak je het aan?

“We bieden voor elke vervoersbehoefte een elektrisch vervoersmiddel aan, van bakfiets tot Tesla, in twee formules: BattFan voor sporadisch en BattMaxx voor intensief gebruik. BattMax op een nieuwe Renault ZOE kost 529 euro per maand, exclusief btw. Heb je de auto niet nodig, dan steek je hem in het netwerk en bespaar je 20 euro per dag. Wie een beetje deelt, betaalt zo maar de helft van de prijs. In elke formule krijg je toegang tot alle voertuigen en mag je overal gratis parkeren. De meeste wagens leasen we voorlopig zelf, maar we willen in de toekomst meer auto’s van particulieren en bedrijfswagens in de vloot laten meedraaien. Ook die kunnen immers gedeeld worden.”

Is daar wel vraag naar?

“Elektrische en zelfrijdende wagens komen er nu heel snel aan. Van wifi en schermpjes tot en met bekerhouders,…: niet de buitenkant, maar de binnenkant zal tellen. Het imago en de chromen ster worden onbelangrijk.”

Wat zijn jullie grootste uitdagingen?

“Dezelfde als bij elke start-up: de machine in gang krijgen en zorgen voor een grondig uitgetest, goed doordacht en robuust businessmodel. Pas dan kan je investeerders over de streep trekken. Ook de technische uitdaging is niet van de poes. Onze software en app bouwen we zelf. Dat is beter dan werken met externe IT-leveranciers, want die zijn vaak niet mee met de laatste mobiliteitstechnologie. Ten slotte hangen we ook af van beleid en administratie, die onder andere voor de laadpalen moeten zorgen.”

Hoe zwaar weegt de coronacrisis?

“Enkele mensen werden tijdelijk werkloos en het gebruik daalde met 90%. Niet prettig, maar we werken met langdurige engagementen en kunnen onze financiële verplichtingen nakomen. En we houden het veilig, met desinfecterende gels in de wagens. De kans op besmetting is trouwens veel groter in een supermarkt dan in deelsystemen.”

Helpt corona jullie zaak ook vooruit?

“Telewerken wordt een definitief verworven recht. Een eigen wagen of een salariswagen boet verder aan belang in, al is het maar omdat iedereen kosten zal willen besparen. Autodelen is dan een betere, leukere én meer duurzame vorm van mobiliteit.”

Dit denkt Tom Palmaerts ervan

Proficiat met…

“Idealiter schuift een start-up drie thema’s duidelijk naar voren: een bestaande frustratie, het antwoord dat het daar vandaag op biedt en de ambitie op lange termijn. Battmobiel doet dat prima. Dat we anders over mobiliteit moeten denken, staat buiten kijf. Daarbij horen alternatieven als autodelen en autonoom rijden.”

Oppassen voor…

1. “Door corona zullen sommige mensen een tijdlang bang zijn om een deelauto te gebruiken. De vraag is hoe lang dit zal duren.”

2. “Goed timen is een grote uitdaging voor een technologische start-up. Battmobiel rekent er bijvoorbeeld op dat de zelfrijdende auto hun businessmodel zal ondersteunen en onze mobiliteit definitief een nieuwe richting zal induwen. Hopelijk komen ze niet té vroeg af met dat idee. De vraag is wanneer die technologie echt uitgerold zal worden. De autonome lift is uitgevonden rond 1900, maar het heeft 50 jaar geduurd voor mensen het vertrouwden. Deze keer zal het sneller gaan, maar er is een verschil tussen mogelijk zijn en echt gebeuren.”

3. “Chris de Guytenaer voorspelt dat het imago en de status van een automerk binnenkort minder belangrijk worden. Ik zou toch niet onderschatten hoeveel een auto nog betekent voor veel Belgen, zeker op de buiten. Jongeren in de stad willen geen rijbewijs meer, maar buiten de stad is de auto een noodzaak en staat hij nog altijd voor vrijheid. Toegegeven: met ‘dank’ aan onze scheefgegroeide ruimtelijke orde, waardoor de mensen in ons land zo’n beetje overal verspreid wonen en geen andere keuze hebben dan de auto. Autodelen zal in eerste instantie trouwens vooral een stadsfenomeen blijven.”

4. “Je kunt je afvragen of de Belgische steden niet te klein zijn voor autodelen. In Singapore heeft niemand een eigen wagen, maar ze hebben daar een goed uitgebouwd openbaar vervoer en ze wonen dicht bij hun werk. Autodeelnetwerken in onze steden zullen in elk geval fijnmazig moeten zijn. De Belg wil een auto vlak bij de voordeur. Daarom vind ik het knap dat Battmobiel samenwerkt met Cambio, een ander autodeelsysteem. Slim bekeken, want zo krijgen gebruikers toegang tot veel verschillende modellen. Hopelijk wordt dat het nieuwe statussymbool in plaats van de chromen ster: wanneer klant toegang hebben tot een hele vloot modellen, voor elke mogelijke toepassing.”

