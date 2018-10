Failing forward Gesponsorde inhoud Hoe Sybils gefaalde schoenenmerk haar een succesvolle carrière opleverde Aangeboden door Failing Forward

11 oktober 2018

Enkele zelfgemaakte schoenen en een vat vol ervaring is wat Sybil Mortelmans (46) nog rest van haar eerste ondernemersavontuur. En een goed verhaal, dat ook. Nu, dertien jaar later, kan ze met zekerheid zeggen dat ze zonder die ene faling van toen nooit haar succes van nu had gekend.

Een paar laarzen, handgemaakt van zacht leer, hebben een speciaal plekje in Sybils schoenenkast. Zo’n vijftien jaar geleden zagen ze het levenslicht, nadat Sybil ze zelf tekende, eigenhandig het leer uitzocht en ze afgewerkt van de band zag rollen. De laarzen werden een van de bestsellers van haar schoenenmerk Billa. Het is een paar waar ze echt trots op is, net zoals ze echt trots was én is op Billa, ook al kon ze van die onderneming geen succesvol verhaal maken. Toch houdt ze er moois aan over: niet alleen schoenen, ook een carrière in de schoenenwereld.

Alleen is maar alleen

“Ik was afgestudeerd als apotheker, maar wilde eigenlijk iets creatiever doen”, vertelt Sybil. “Dus gooide ik het roer om en trok naar Londen voor een opleiding schoenenontwerp. Hoe dat vak design en ambacht combineert, fascineerde me altijd al. Van het begin af aan droomde ik ervan om een eigen lijn op te starten, en dat heb ik na mijn studie – nogal impulsief – ook gedaan. Voor Billa deed ik álles zelf: de schoenen ontwerpen, het leer zoeken, de samples nakijken, de productie opvolgen, de schoenen verkopen, de boekhouding bijhouden. Na vier jaar keihard knokken werd me dat te veel en vond ik ook de centen niet meer om Billa verder te doen groeien.”

Nu, dertien jaar later, geeft Sybil zonder schroom toe dat ze toen fouten heeft gemaakt. “Ik had gewoon een zakenpartner moeten nemen. Zo’n onderneming was te veel voor één persoon. Je kan niet goed zijn in álles: ontwerpen én verkopen én de zaak financieel gezond houden. Ik had geen budget om professionele hulp in te schakelen, mijn onkosten stapelden zich zo al te hoog op. Plus, sommige van mijn klanten betaalden niet meteen. Niet handig, maanden op bedragen van duizenden euro’s moet wachten. Met een partner die het financiële plaatje in de gaten kon houden en wanbetalers achterna kon zitten, had ik die extra zorgen niet gehad.” En ze had ook graag eerst voor een andere onderneming gewerkt, vult ze nog aan. “Even ervaring opdoen bij een ‘volwassen’ modebedrijf had leerzaam kunnen zijn, denk ik. Om al een paar zaken te leren over budgettering, sales en pr.”

Anders en beter

Maar wat is ze nu blij dat ze zich toen toch aan dat avontuur waagde, vervolgt Sybil. “Anders had ik nooit de carrière gehad die ik nu heb. Niemand zou me aangenomen hebben na mijn ene jaartje in Londen. Billa zie ik daarom zo’n beetje als een vier jaar lange masteropleiding. (lacht) Het was hoe dan ook een enorme leerschool voor me. En oké, uiteindelijk was het een mislukking, maar wel eentje die deuren voor me opende. Na Billa mocht ik voor heel wat andere merken designen, nu werk ik bijvoorbeeld voor Antwerps schoenenlabel Thiron. Én ik heb opnieuw een eigen lijn opgestart, Tres Sis Zero. Dit keer ontwerp ik handtassen, gemaakt van prachtig leer dat fabrieken anders in de vuilnisbak zouden werpen, en pak ik het hélemaal anders aan: halftijds, met een webshop en met een zakenpartner. (glimlacht) Zij was commercieel directeur voor een schoenenmerk waar ik ook werkte. We zijn complementair, gelijkwaardig en kunnen de taken verdelen, heerlijk. Onzekerheid is er natuurlijk nog wel -- ik denk niet dat ook maar één ondernemer dat niet voelt. Maar dit keer lig ik ’s nachts niet wakker van geldproblemen en kan ik met een gerust hart mijn passie nastreven.”

