Hoe ondernemer Jonas Coenen zijn grootste tegenslag te boven kwam: “Als zelfstandige moet je verliezen kunnen slikken”

22 januari 2018

00u00 0 HLN.start Het verhaal van de Hasseltse ondernemer Jonas Coenen bewijst dat je een nachtmerrie te boven kan komen, zolang je je hoofd niet laat hangen. Een magazijn dat hij liet renoveren om klusjesmannen een werkplek te bieden, werd vernield door brandstichting. “Je in een slachtofferrol wentelen heeft geen enkele zin”, zegt Jonas.

Jonas Coenen is een bekende ondernemer in Limburg. Vijftien jaar geleden richtte hij het digitale bureau Nascom op, en recenter investeerde hij samen met enkele zakenpartners in startups als de pakjesdienst Parcify en het softwarebedrijf Hyperlane.

Toch liep niet alles van een leien dakje voor de Hasselaar. Een van zijn projecten eindigde zelfs in een nachtmerrie. Zo renoveerden Jonas en zijn kompaan Pieter Hayen enkele jaren geleden een oud bedrijfsgebouw in Sint-Truiden, dat ze als ‘micromagazijn’ zouden verhuren aan klusjesmannen die een dak boven het hoofd nodig hadden.

“Een van die huurders heeft het magazijn opzettelijk in brand laten steken om er zijn voordeel mee te kunnen doen”, vertelt Coenen. “We hadden zwaar geïnvesteerd, de renovatie was klaar en plots ging alles in vlammen op. Dat is zwaar om te dragen, zowel emotioneel als financieel. Wat er nog overbleef van het gebouw, hebben we met verlies verkocht.”

Toch lieten Coenen en co. zich niet kisten na de tegenslag. “Dat is de aard van het beestje”, klinkt het.

Soms moet je verliezen kunnen slikken, ondernemen doe je immers met vallen en opstaan. Na de brandstichting voelden we ons wel heel machteloos, want wat daar gebeurd was, was niet onze fout. Jonas Coenen

“Ik heb al onnoemelijk veel fouten gemaakt, en dat is prima, want je leert uit je fouten. Maar het geval Sint-Truiden voelde niet aan als een persoonlijk falen. Hier bleven we kwaad en hulpeloos achter. Wat je dan vooral niet mag doen is je wentelen in een slachtofferrol, dat heeft geen enkele zin. Ik heb leren focussen op de positieve dingen.”

Wat Jonas Coenen geleerd heeft na de brandstichting in zijn magazijn?

• “Dat we liever investeren in brains dan in bricks. Vastgoed laten we nu mooi voor wat het is.”

• “Zelfs wanneer je denkt dat een investering waterdicht is, kan het toch nog mislopen, dat is nu wel duidelijk.”

• “Je moet mensen voldoende screenen voor je met ze in zee gaat. En zelfs dan… We hadden ons huiswerk gemaakt, en toch zat er nog een rotte appel in de fruitkom.”

• “Laat je hoofd niet hangen als het fout loopt. Focus op de positieve dingen en het komt goed!”

