Hoe muzikant Sixto Rodriguez miljoenen platen verkocht zonder daar iets aan te verdienen

30 oktober 2018

0

Je debuteert als veelbelovend muzikant, maar gaat af als een gieter en verdwijnt in de vergetelheid. Jaren later blijk je de bestverkopende artiest ooit aan de andere kant van de wereldbol: dit ongelofelijke faalverhaal overkwam seventies folkzanger Sixto Rodriguez… Karen Boers, Managing Director van Startups.be, filtert wijze lessen uit zijn parcours.

LES 1: Verwar zakenpartners niet met vrienden

“Nog beter dan Bob Dylan” belooft het platenlabel dat in 1970 de Mexicaans-Amerikaanse zanger Rodriguez lanceert. Zijn debuutalbum wordt echter een flop van formaat. De tweede-kans-plaat verkoopt even slecht en Rodriguez’ management beëindigt de samenwerking. De ‘mislukte’ muzikant bergt zijn gitaarkoffer op en gaat aan de slag als bouwvakker. Wanneer zijn platenlabel niet veel later failliet gaat, belanden ook de rechten van Sixto’s oeuvre –zonder zijn medeweten- in de uitverkoop.

Karen Boers: “Je zakenpartners en investeerders lijken soms je beste vrienden, maar dat zijn ze maar zolang jullie belangen gelijklopen. En zo hoort het ook. Wees je ervan bewust dat ze je als een baksteen laten vallen zodra jouw pad dat van hen (mogelijk) in gevaar brengt – of zelfs als er met je concurrent ineens betere zaken te doen vallen.”

LES 2: De ene markt is de andere niet

Via-via belandt Rodriguez’ debuutalbum in het verre Zuid-Afrika, waar het uitgroeit tot een heuse cultplaat. De in eigen land grandioos mislukte muzikant wordt er beroemder dan Elvis en Bob Dylan samen en het lokale platenlabel dat voor een prikje de distributierechten aankocht, doet gouden zaken.

“We gaan er vaak van uit dat als iets populair is bij één doelgroep of in één regio dat overal wel zo zal zijn – en omgekeerd. In de praktijk ligt het veel complexer. Het is dus belangrijk om goed te begrijpen bij wie en waar jouw product het beste tot z’n recht komt. Om daar dan al je pijlen op te richten.” , tipt Karen Boers.

LES 3: Kleine lettertjes hebben grote gevolgen

Pas in de jaren ‘90 gaan twee Zuid-Afrikaanse fans op onderzoek uit naar het lot van hun held, over wie het gerucht de ronde doet dat hij zelfmoord pleegde op het podium. Tot hun grote verbazing treffen ze Rodriguez levend en wel aan in een bescheiden huisje in Detroit. Rodriguez’ eigen verbazing is nog groter: jaren na zijn oneervolle exit uit de muzieksector blijkt hij plots dé best verkopende artiest aller tijden in Zuid-Afrika. Niet veel later staat hij opnieuw op een podium. Het begin van een onwaarschijnlijke comeback en wereldwijd succes.

De rechtszaak die moet uitwijzen hoe het kon dat er miljoenen albums werden verkocht zonder dat Rodriguez daar ooit één cent van zag, loopt nog steeds.

“Half gelezen is altijd verloren! Investeer voldoende tijd en geld in goede contracten waarvan je de kleine lettertjes kent en begrijpt. Ga je onder druk te snel in zee zonder de mogelijke gevolgen correct in te schatten, dan loop je kans achteraf het juridische moeras in te zakken. Een advocaat die de sector een beetje kent, kan je deze miserie besparen.”

