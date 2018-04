Failing forward Gesponsorde inhoud Gefaald in ‘Mijn Pop-up’, nu toch geslaagd als ondernemer: hoe Caroline van Bikke & Smooz terugvocht Aangeboden door Failing Forward

19 april 2018

10u28 0

In 2016 leerden we Caroline De Cuyper (31) kennen als de helft van Bikke & Smooz in ‘Mijn Pop-up restaurant’. De ‘koppige kokkin’ moest als eerste het programma verlaten, maar rasondernemers laten zich niet uit het lood slaan. Vandaag staat Caroline er weer, met veel goesting en een sterkere onderneming.

“Heel Vlaanderen bestempelde me als ‘die arrogante die niet kan koken’. Niet goed voor mijn zelfvertrouwen” Caroline De Cuyper

Caroline had ‘Mijn Pop-up restaurant’ nog nooit gezien toen vriendin Gillian voorstelde om deel te nemen. “Het leek ons een goed pr-plan: we waren allebei een eigen zaak aan het opstarten, zij als consultant en ik als cateraar, en we hoopten interessante contacten te leggen in de preselecties.” Voor ze het wisten, stonden ze als geselecteerde kandidaten voor de camera.

Opgepast, faalangst!

Caroline raakte zichzelf echter volledig kwijt in het programma. “Het voelde alsof ik in een te klein kleedje werd geperst. Voor je het weet, word je afgeschilderd als ‘die arrogante Antwerpse die niet kan koken’. En ik kon ook écht niet meer koken zodra de camera’s draaiden. Ik kon zelfs geen mayonaise meer klaarmaken, of mijn beroemde hummus. Die faalangst had ik als kind al; ik kan niet presteren als ze op mijn vingers kijken.”

“Ik heb me nog nooit zo ellendig gevoeld als in die periode van ‘Mijn Pop-up’. Ik wou er zo snel mogelijk weer uit, verder met mijn eigen cateringbedrijf. We ronselden bewust geen stemmen voor de eerste afvalronde en waren opgelucht dat we als eersten de deuren mochten sluiten. De dag nadien ben ik op een vliegtuig gestapt en tien dagen gaan uitwaaien. De klappen kwamen pas later. Mijn zelfvertrouwen was serieus onderuitgehaald door de negatieve profilering op tv. Plots ging ik me schamen voor het feit dat ik weet wat ik wil en rechtdoorzee ben.”

Gezocht en gevonden: de essentie

Na haar reis probeerde Caroline de draad weer op te pikken met haar toenmalige cateringbedrijf Bonnie & Fro. “Maar dat liep niet van een leien dakje. Omdat ik slecht in mijn vel zat en omdat ik met Bonnie & Fro ook geen duidelijke identiteit had. Een valkuil die me binnen ‘Mijn Pop-up restaurant’ zuur was opgebroken: daar week ik zo ver af van mijn visie dat ik mezelf verloor. Daarom ben ik met een bevriende storyteller in zee gegaan om mezelf opnieuw uit te vinden en te definiëren. Een fantastische ervaring waarbij we samen op zoek gingen naar de essentie van wie ik ben, als mens en ondernemer. Aan de hand van mijn portfolio werd duidelijk dat food en interieur de rode draad vormen in mijn werk. Nu verzorg ik totaalbelevingen die alle zintuigen prikkelen.”

Loud ’n proud

“Mijn nieuwe bedrijfsnaam? Dat is gewoon mijn eigen naam. Ik kan die opnieuw met trots dragen. Als mensen me vandaag vragen: ‘ben jij die Caroline van Mijn Pop-up?’, dan antwoord ik dat ik inderdaad Caroline ben. Caroline van carolinedecuyper.be.”

De kracht van ‘nee’

“Ik ben een onderneemster in hart en nieren. Natuurlijk denk je bij tegenslagen weleens aan opgeven, maar eerlijk? Ik zou niet anders kunnen. De belangrijkste les die ik de voorbije jaren heb geleerd, is dat ik ‘nee’ moet durven zeggen als ik aanvoel dat iets me niet ligt. En dat compromissen ten aanzien van je persoonlijkheid een no-go zijn. Dat kan alleen maar fout aflopen. Ik heb de drang om in het plaatje te passen, wil door iedereen graag gezien worden. Maar mensen die goed weten wat ze willen – zeker vrouwen – worden niet door iedereen graag gezien. Dat leer ik stilaan te aanvaarden.”

Om echt creatief te zijn, moet je durven te mislukken.

Met de campagne Failing Forward doorbreken Startups.be en het Agentschap Innoveren en Ondernemen het taboe op falend ondernemerschap. Op vrijdag 4 mei ontdek je tijdens de Failing Forward-conferentie op het and&-festival in Leuven eerlijke ondernemersverhalen of neem je deel aan inspiratiesessies waarin je zelf aan de slag kan gaan. Check www.metfalenenopstaan.be/conferentie voor meer informatie of www.metfalenenopstaan.be/ambassadeurs voor meer inspirerende ondernemersverhalen.