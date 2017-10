Geen geld, geen eigen zaak? Probeer het eens in deze sectoren Kristina Rybouchkina

Gebrek aan geld is vaak het grootste struikelblok om je als ondernemer te lanceren. Maar er zijn gelukkig genoeg sectoren te vinden waar je probleemloos kan starten zonder dikke bankrekening.

Aan je keukentafel

Om diensten te verlenen vanuit je eigen woonkamer, hoef je geen voorraad aan te leggen of pand te huren. Gevolg: er hangt geen hoog prijskaartje aan een dienstverlenende start-up. 'Diensten' is natuurlijk een breed begrip, het kan gaan van websites bouwen, social media beheren, grafisch werk, teksten schrijven of de boekhouding doen voor bedrijven en particulieren. Voor al die activiteiten kan je meteen aan de slag met een computer op je keukentafel. Ben je schoonheidsspecialist, richt dan een kamer van je woonst in als nagelstudio of massageruimte.

Liever op een ander

Word je gek als je een hele dag in je eentje tussen vier muren opgesloten zit, denk dan eens na welke diensten je kan leveren bij klanten thuis. Krijg jij elke fiets gefikst, dan zit er misschien toekomstmuziek in een job als fietsenmaker aan huis. Zijn honden en katten altijd gek op jou, kijk dan eens of er interesse is voor een dierenoppas. Kan je bijles geven, klussen, koken of computers repareren, dan is er zeker werk te vinden. Uitzoeken welk talent iets kan betekenen voor anderen, is de eerste stap.

Shutterstock Krijg jij elke fiets gefikst? Misschien zit er toekomstmuziek in een job als fietsenmaker aan huis.

Deel je kennis

Is jouw professionele kennis je sterkste punt? Dan is consultancy een interessante piste. Bedrijven zullen maar al te graag betalen voor je advies als je enkele jaren ervaring te bieden hebt in een specifiek domein. Je kan als consultant alle richtingen uit: van financieel advies verlenen, helpen bij de implementatie van IT-systemen, brainstormen over de beste marketingstrategie, tot beginnende zelfstandigen administratief begeleiden bij hun opstart. Ervaring heb je al, dus het enige waar je nog in moet investeren is een professionele website en een sterk netwerk.

Creatief gerief

Ook een hobby kan een mooi startpunt vormen voor een eigen zaak. Schilderen, pottenbakken, naaien, juwelen maken: met de juiste aanpak kunnen je creaties een mooie bijverdienste worden. Je hoeft zelfs geen eigen webshop te bouwen om je werken te verkopen, een account op een gespecialiseerd platform zoals Etsy, DaWanda of Tictail is voldoende. Je kiest zelf wat je te koop aanbiedt en hoeveel tijd en materiaal je erin steekt.

Dropshop

Ook al start je een webshop op vanuit je garage, je heb toch een startbudget nodig voor de aankoop van je goederen. Er is een alternatief: dankzij dropshipping kan je heel low-cost een webshop beginnen. Je zaak staat of valt met een origineel concept en goede afspraken met je leveranciers. Bij dropshipping levert de fabrikant de bestelling namelijk rechtstreeks bij je klant. Jouw webshop doet met andere woorden dienst als een soort tussenschakel, waardoor jij een ruim gamma aan producten kan aanbieden zonder een stock aan te kopen of verzendkosten te betalen.

Nog een tip: start eerst in bijberoep, zo kan je zonder grote uitgaven een klantenbestand uitbouwen en de centen verdienen die je nodig hebt om uit te breiden. Het voordeel van een statuut van zelfstandige in bijberoep is dat je nauwelijks sociale bijdragen moet betalen.