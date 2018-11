Failing forward Gesponsorde inhoud F*ck die eeuwige positiviteit: waardevolle lessen van Mark Manson uit het populairste zelfhulpboek van 2018 Aangeboden door Failing Forward

23 november 2018

Therapeuten trekken wereldwijd aan de alarmbel: de mensheid kan niet meer om met ‘gewone’ dipjes. Eeuwige positiviteit is de norm en minder mooie dingen verbergen we achter een Instagramfilter. Mark Manson pleit met zijn bestseller ‘De edele kunst van not giving a f*ck’ voor een heel andere aanpak.

Mark Mansons ‘not giving a f*ck’-filosofie staat niet voor onverschilligheid. Hij wil ons simpelweg aansporen om tegenslagen en tekortkomingen te aanvaarden. Daarom schreef hij een “zelfhulpboek voor zelfhulpboekhaters” met daarin onder andere deze levenswijsheden.

1. Weg met die eeuwige positiviteit

Stop met te verlangen naar positieve ervaringen, want dat creëert alleen maar negativiteit. Hoe wanhopiger je probeert gelukkig, rijk of succesvol te zijn, hoe ongelukkiger, armer of lelijker je je zal voelen.

2. Blijf niet gewoon zitten. Doe iets

Ben je verlamd door faalangst of heb je geen concreet doel? Dat is geen excuus om voor je uit te blijven staren! Begin gewoon, dan volgen de oplossingen en inspiratie vanzelf. Een actie is niet alleen het gevolg van motivatie, ze is ook het begin ervan.

3. Negatieve gebeurtenissen kunnen leiden tot een positieve transformatie

Onderzoek wijst uit dat mensen die een oorlog of ernstige ziekte overleven, daarna veel gelukkiger, positiever en sterker in het leven staan. Na zo’n persoonlijke crisis weten ze beter wat voor hen belangrijk of onbenullig is.

4. Emoties zijn een schreeuw om actie

Emoties zijn biologische signalen die je een zetje geven richting verandering. Voel je je bang, verdrietig of gespannen, dan geeft je brein te kennen dat er een onopgelost probleem is. Een negatieve emotie is dus een innerlijke schreeuw om actie. Ga ermee aan de slag en je raakt weer vooruit.

5. Geluk ontstaat door het oplossen van problemen

Het geheim van geluk is niet het vermijden van problemen, maar het oplossen ervan. Het overwinnen van obstakels. Geluk is niet iets passiefs dat je ondergaat of dat je overkomt. Geluk is het gevolg van actie.

6. Waarvoor ben jij bereid om te vechten?

Veel zinvoller dan de vraag “wat verlang jij van het leven?” is de vraag “waarvoor ben jij bereid om te vechten?” Wil je bijvoorbeeld een eigen bedrijf? Vraag je dan af of je ook bereid bent om de risico’s, stress en potentiële mislukkingen erbij te nemen.

7. Falen is de weg vooruit

Succes is enkel weggelegd voor wie bereid is om eens goed op z’n bek te gaan. Een kind dat leert lopen, valt honderd keer. En toch denkt het nooit “dat lopen gaat me niet goed af, laat ik daar maar mee ophouden”. Mislukken leert je begrijpen wat nodig is om te slagen.

