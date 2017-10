Eline De Munck: “Ik vind het niet erg om geen loon te hebben, ik run mijn brillenmerk met hart en ziel” Redactie

Greetje Van Buggenhout Eline De Munck: "Hoe jonger je bent, hoe beter om als zelfstandige te beginnen"

Dat weet ook Eline De Munck. Naast een carrière als zelfstandig presentatrice, actrice en muzikante besloot ze om een eigen brillenmerk op te richten: Odette Lunettes. “Het is hard werken, maar het is het waard.”

Jouw doorbraak op televisie dateert ondertussen al van tien jaar geleden.

“Ik studeerde communicatiewetenschappen, toen ik de kans kreeg om mee te spelen in ‘Thuis’. Het was een opdracht van enkele maanden, niet slecht betaald. Natuurlijk grijp je zo’n kans! Ik moest beslissen via welke regeling ik mijn loon zou ontvangen. Ik heb niet meteen de stap gezet naar een zelfstandigenstatuut, ik heb gewacht tot na de eerste opnames om te zien of er nog een opdracht zou komen. Die kwam er en dat was voor mij het teken dat ik de sprong moest wagen.”

Was het een grote stap van student naar ondernemer?

“Eigenlijk was het risico niet groot. Ik had nog geen huis, lening of kinderen. Ik zou zelfs zeggen: hoe jonger je bent, hoe beter om als zelfstandige te beginnen, want je hebt veel minder verplichtingen. Het enige wat ik miste om te mogen starten was een attest bedrijfsbeheer, want ik had mijn studies stopgezet. Mijn vader wou me helpen, dus we hebben toen samen een vennootschap onder firma opgericht.”

Ik heb contracten getekend waar ik spijt van heb. Zonde van het geld, maar het overkomt iedereen Eline De Munck

En toen deed je in 2008 mee aan ‘Steracteur, sterartiest’ en ging de bal pas écht aan het rollen. Hoewel de opdrachten binnenstroomden, kreeg je toch genoeg van televisie.

“Ik haalde steeds minder voldoening uit die opdrachten. Ik heb lang voor de jongerenzender Jim gewerkt en ik had het gevoel dat het tijd was voor iets anders. Ik wou niet langer afhankelijk zijn van de media. In het begin was alles nieuw en leuk, maar na een tijdje namen de twijfels de overhand. Ik besloot ze dus het zwijgen op te leggen door mijn pijlen op iets nieuws te richten: een brillenmerk.”

Jezelf promoten of brillen aan de man brengen, hoe groot was die switch?

“Ik had wel al enige ervaring als zelfstandige, maar een product verkopen is toch iets helemaal anders dan een dienst verlenen. Tussen het idee voor Odette Lunettes en de eigenlijke opstart zat bijna twee jaar. Mijn vennoot Bob en ik zijn eerst met opticiens gaan praten om te weten te komen of er wel nood was aan een nieuw brillenmerk. Pas toen we zagen dat het financiële plaatje klopte, zijn we over het eigenlijke concept en design beginnen nadenken.”

Had je je zo goed voorbereid dat alles vanzelf liep?

“Ondanks de voorbereiding heb ik ook beginnersfouten gemaakt. Dat is normaal. Ik ben bijvoorbeeld al met mensen in zee gegaan, van wie ik achteraf wist dat ik het niet had moeten doen. Ik heb al contracten getekend waar ik spijt van heb gekregen, waardoor ik een schadevergoeding moest ophoesten om de overeenkomst vroegtijdig te laten verbreken. Zonde, want je bent geld kwijt waar jij voor gewerkt hebt. Dat overkomt iedereen, dus trek je daar vooral niet te veel van aan.”

Greetje Van Buggenhout Eline De Munck: "De zaak verdwijnt nooit uit mijn gedachten"

Odette Lunettes bestaat twee jaar en draait op volle toeren, dat moet een fantastisch gevoel zijn.

“We blijven maar groeien. Onze website krijgt 10.000 bezoekers per week en mijn vennoot Bob en ik hebben intussen twee medewerkers. Behalve bij opticiens in België kan je onze brillen ook kopen in Nederland, Frankrijk en Zuid-Korea. Dat betekent dat de werklast steeds groter wordt. De zaak verdwijnt nooit uit mijn gedachten. Ik probeer ongeveer 3,5 dagen per week eraan te besteden, maar het gebeurt vaak dat ik ’s morgens vroeg of ’s avonds laat nog bezig ben. Tussendoor maak ik wel genoeg tijd vrij om te sporten en gezond te eten.”

Betekent het dat je moeiteloos van je brillenmerk kan leven?

“Hoewel Odette Lunettes het goed doet, keren mijn vennoot en ik onszelf nog steeds geen loon uit. Mijn VOF bestaat nog steeds, dus ik doe nog regelmatig opdrachten in de media, al kan ik ze nu wel nauwkeurig uitkiezen. De inkomsten van Odette Lunettes investeren we allemaal opnieuw in de zaak. Zo kunnen we blijven groeien. Wij vinden het niet erg om er zelf niets aan te verdienen, want we doen dit met hart en ziel. Natuurlijk zijn er ook minder leuke taken, dat ga ik niet ontkennen. Soms heb ik écht geen zin om de administratie te doen, maar je moet wel, om je zaak draaiende te houden.”

