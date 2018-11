Jump Forward Gesponsorde inhoud Een werknemer ontslaan? Dankzij deze 7 tips wordt het een tikkeltje makkelijker Aangeboden door Orange

27 november 2018

Je onderneming bloeit en je kan werknemers aannemen. Heerlijk! Al betekent dat ook dat er wellicht een dag komt dat je iemand, om welke reden dan ook, zal moeten laten gaan. Volg deze zeven tips om dat professioneel en respectvol aan te pakken, zodat jij én je werknemer de samenwerking op een positieve manier kunnen beëindigen.

1. Geen verrassing

Komt het ontslag voor je werknemer als een donderslag bij heldere hemel? Dat zou niet mogen. Al sta je aan het hoofd van een klein of een groot team, als werkgever moet je je personeel voldoende bijsturen met feedback, evaluatiegesprekken en waarschuwingen, zo geef je een ondermaats presterende medewerker de kans om zich te herpakken. Ontslag zou pas de allerlaatste fase van dat proces mogen zijn. Moet je iemand laten gaan om economische redenen? Ook dat zou in een transparante onderneming geen totale verrassing mogen zijn.

2. Ontslagbescherming

Ga zeker na of je werknemer geen ontslagbescherming geniet. Een werknemer die moeder- of vaderschapsverlof opneemt, in loopbaanonderbreking is of een klacht indiende over pesterijen op de werkvloer, is beschermd tegen ontslag. Wil je toch de samenwerking beëindigen met die medewerker, dan kan je dat een flinke duit kosten.

3. Goede voorbereiding

Bereid het ontslag goed voor en wees daarvoor op de hoogte van alle toepasselijke arbeidsregels. Vaste werknemers die al langer dan zes maanden in dienst zijn, hebben bijvoorbeeld meestal recht op de motivatie voor hun ontslag. Het is ook verstandig om vooraf een dossier samen te stellen met rapporten, verslagen van evaluatiegesprekken en andere documenten die je beslissing staven, om eventuele conflicten te vermijden.

4. Het gesprek

Blijkt ontslag toch de enige uitweg, dan licht je eerst persoonlijk de betrokken werknemer in. Liefst op een gepast moment, dus niet op vrijdagavond of vlak voor een belangrijke meeting. Verwijs naar eerdere gesprekken die jullie hadden en formuleer je reden voor het ontslag zo helder mogelijk. Laat je niet negatief uit over de werknemer als persoon, maar toon begrip en geef je werknemer rustig de kans om te reageren en vragen te stellen.

5. Het afscheid

Bespreek met je werknemer, eventueel in een volgend gesprek, hoe jullie de samenwerking op een goede manier kunnen beëindigen. Welke opzegtermijn moet je werknemer respecteren? Of betaal je hem/haar een verbrekingsvergoeding en kan hij/zij meteen thuisblijven? En organiseren jullie een afscheidsmoment? Betrek je werknemer bij alle beslissingen, rekening houdende met zijn/haar emoties.

6. Opzeggingsbrief

Moet je werknemer een opzegtermijn respecteren? Dan is het ontslag pas officieel nadat jij hem/haar een aangetekende opzeggingsbrief of een akte via de deurwaarder hebt bezorgd. Daarin moet je duidelijk meegeven hoe lang de opzegtermijn is en wanneer die begint. Dat kan je online berekenen, al laat je een sociaal kantoor of advocaat best eens dubbelchecken.

7. Een nieuw begin

Tot slot is het een mooi gebaar om je ontslagen werknemer wat te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Je kan bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding voorstellen of een outplacementtraject aanbieden. Heeft je medewerker een opzegtermijn of -vergoeding van meer dan dertig weken of is hij ouder dan vijfenveertig en al minstens een jaar bij je in dienst? Dan heeft hij/zij sowieso recht op outplacement. Het is ook jouw taak om je werknemer te laten weten dat hij recht heeft op sollicitatieverlof en vaak ook op een werkloosheidsuitkering.

