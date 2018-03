week van de mogelijkheden Gesponsorde inhoud Een babbel met brei- en brunchtalent Véronique Leysen: “Door een verhaal te creëren, maak je van je merk een belevenis” Aangeboden door Agentschap Innoveren en Ondernemen

09 maart 2018

10u34 0 HLN.start In alles wat Véronique Leysen onderneemt, duikt de guitige grootvader Maurice op. Niet alleen is hij haar inspiratiebron, hij werd ook haar houvast om een authentiek verhaal te vertellen. Vandaag is Maurice een sterke merknaam waaronder knitwear, brunchbars, catering en workshops vallen. Hoe slaagde ze erin een succesvol ondernemer te worden? Read & learn van Véronique…

1. Kies je concept

“Het vraagt lef, maar het is belangrijk om je concept goed af te bakenen. Wees specifiek en blijf geloven in je product of dienst. Hoe meer niche, hoe beter. Ben je vaag of te algemeen, dan zal men je minder makkelijk vinden.”





Zo doet Veronique het:

“Ik ben geen fasionlabel, ik ben een knitwearlabel. Ik maak breigoed op een ‘old fashioned manier’ en schakel daarvoor een aantal oma’s in. Ik wil dé referentie zijn op de breimarkt: valt er iets te weten over breien, knitwear of oma’s, dan komt men bij Maurice aankloppen.

Ook wat Maurice bar betreft ben ik heel duidelijk: het is geen restaurant, maar een brunchbar. Ik bracht een brunchboek uit en doe brunchcatering.”

2. Begin bescheiden

“Investeer klein en neem niet te veel risico wanneer je nog in de onderzoekende fase bent. Vraag ook hulp aan je omgeving.”





Zo deed Veronique het:

“Ik opende mijn koffiebar met een tafel en glazen uit de kringloopwinkel. Na een try-out leende ik 50.000 euro om een bar op te starten.”

3. Schrijf je verhaal

“Zorg voor een écht verhaal en hou je daar consequent aan. Wie komt er bij je aankloppen, met welke problemen of behoeften contacteert men jou, wie is die persoon, waarom komen ze naar jou en niet naar de concurrent? Ga op zoek naar inspirerende voorbeelden. Kopieer niet schaamteloos, maar geef je eigen invulling en probeer telkens weer beter te worden.”





Zo doet Veronique het:

“De key elements van mijn verhaal zijn opa Maurice en New York. Mijn opa zorgt voor het nostalgische karakter (van het menu en de inrichting, de manier van werken tot de Mauricettes, de meisjes die opdienen). De New Yorkse sfeer houdt mijn zaak fris en hedendaags: hier haal ik mijn inspiratie voor leuke nieuwe gerechten en koffies, ook de manier van werken spreekt aan.

Door een verhaal te creëren, maak je van je merk een wereld, een community, een belevenis. Dat kan al door kleine dingen, bijvoorbeeld ‘Maurice loves you’ als wifi-paswoord. Zo krijgen mensen een emotionele band met je merk.”

4. Wees eerlijk en transparant

“Oprechtheid is dé gouden formule vandaag: alles moet oprecht, authentiek en puur zijn. Zorg ook dat je helder en betrouwbaar bent, op alle mogelijke manieren: in je zaak, maar ook via social media, per telefoon of mail, in je communicatie…”





Zo doet Veronique het:

“Ik vind het heel belangrijk dat de wereld die ik op social media creëer, ook in het echt klopt. Ik blijf altijd dicht bij mezelf, dat maakt mijn verhaal sterker en de geloofwaardigheid groter.”

5. Luister & leer

“Kritiek kan hard aankomen, toch moet je ervoor openstaan. Alleen zo is het me gelukt te groeien van koffiebar naar kwalitatieve brunchbar. Hetzelfde geldt voor mijn breilabel.”





Zo doet Veronique het:

“Commentaar en feedback neem ik héél serieus. Ik doe er haast onmiddellijk iets mee: ik ben aan dit verhaal begonnen om mensen het leven aangenamer te maken, niet om het mezelf makkelijker te maken.”

Meer over Maurice brunchbar & knitwear: www.mauriceknitwear.com

Heb jij ook een droom, innovatief idee of groots plan? Ontdek tijdens de ‘Week van de Mogelijkheden’ hoe je ermee aan de slag kan. Van 19 tot 25 maart organiseren we tal van activiteiten om jouw ondernemersgeest aan te wakkeren. Surf snel naar www.weekvandemogelijkheden.be en ontdek meer dan 100 activiteiten, verspreid over heel Vlaanderen.