Dit moet je als ondernemer weten als je personeel wil aannemen: 10 handige hr-tips

12 november 2018

Het is een echte mijlpaal, als ondernemer je eerste personeelslid aannemen. Maar ben je niet helemaal thuis in alles wat hr is en wat het met zich meebrengt? Hier tien handige tips en tricks die je snel up to speed brengen.

1. Zodra je iemand in dienst neemt, word je naast bedrijfsleider ook werkgever. Dat moet je melden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), net zoals je elektronisch aangifte moet doen van de aanwerving via een Dimona.

2. Personeel inschakelen komt natuurlijk met wat papierwerk: het arbeidscontract, het arbeidsreglement, de registratie van het loon, de werktijd, afwezigheden,… Maar geen paniek: ben je geen administratieve held, dan kan je tegen vergoeding een beroep doen op een erkend sociaal secretariaat of ondernemingsloket. Of investeer in slimme hr-software om je een hoop tijd te besparen.

3. Informeer zeker naar bestaande premies. Werf je bijvoorbeeld personeel aan uit een risicogroep, zoals werkloze 50-plussers, dan krijg je vaak financiële voordelen.

4. Hoe vind je de ultieme m/v voor jouw onderneming? Alles begint bij een nauwkeurige profiel- en functiebeschrijving, waarin je tot in de details beschrijft welke competenties je droomwerknemer moet hebben, welke ervaring, welk diploma. En wat natuurlijk zijn/haar taken zullen zijn. Hoe preciezer je daarin bent, hoe groter de kans is dat je kandidaten over de vloer krijgt die aan je vereisten voldoen.

5. Verspreid je vacature via je eigen netwerk én andere kanalen waarmee je je doelpubliek bereikt. Ook hierbij kan je om hulp vragen: de VDAB en talloze andere selectie- of wervingskantoren staan je, opnieuw tegen betaling, bij met raad en daad. En vergeet de sociale media niet! LinkedIn, Facebook en consorten zijn tegenwoordig onmisbare tools om personeel te zoeken, te screenen én om je bedrijf te profileren als interessante werkplek. Jong (en oud) talent op zoek naar een job hecht immers steeds meer belang aan het imago van de potentiële werkgever.

6. Toch ontevreden over een werknemer? Ga niet onmiddellijk over op ontslag. Doe eerst een grondige analyse en probeer te overleggen met je werknemer. Hem/haar bepaalde incentives aanbieden, een toffe, toepasselijke opleiding bijvoorbeeld, kan je werknemer misschien extra motiveren en bijschaven.

7. Moet je toch afscheid nemen van een werknemer, neem dan de nodige tijd vrij om op professionele wijze je beweegredenen te verduidelijken. Dat is niet altijd bij wet verplicht, maar toch heeft je werknemer er veel aan om de reden voor zijn ontslag te kennen. Beantwoord rustig al zijn/haar vragen en ga na of je eventueel nog iets voor je werknemer kan betekenen. Zo kunnen jullie de samenwerking mooi afsluiten. Sta ook stil bij de wettelijke opzegtermijn of een eventuele verbrekingsvergoeding.

8. Vergeet er niet voor te zorgen dat je personeel ook met plezier komt werken. Goede relaties tussen jou en je werknemers én je werknemers onderling en een positieve werksfeer zijn dé sleutel voor een hogere productiviteit. Meng je dus zo veel mogelijk onder je personeel, help ze, geef ze raad en bouw een persoonlijke band op met elk individu. Als werkgever ben je bovenal een coach die met visie, goede communicatie, talent management en slimme beloningssystemen je mensen meekrijgt.

9. Ook een portie moed is onmisbaar voor een goede werkgever. Durf taken te delegeren, vertrouwen te geven en nieuwe methodes uit te proberen. Maar durf ook je ego opzij te zetten en mensen aan te nemen die beter zijn dan jezelf.

10. Tot slot: geef je teamleden regelmatig positieve feedback, maar luister vooral ook naar wat anderen over jou en het bedrijf zeggen. Een goede reputatie als werkgever is cruciaal om het hoofd te kunnen bieden aan je concurrentie. Daar moet je iedere dag opnieuw aan werken. Want net als liefde is hr een werkwoord.

