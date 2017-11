Deze zelfstandigen verdienen het meest Aangeboden door BNP Paribas Fortis

Klopt het cliché dat vrije beroepen écht het hoogste loon hebben en dat je als loodgieter gouden zaken kan doen? We gingen op zoek naar de best verdienende zelfstandigen in ons land, zo weet je meteen in welke business jij jouw zaak best lanceert.

Veralgemeningen zijn nooit goed, uitzonderingen op de regel zijn er altijd; maar zowat elke zelfstandige zal een hoger uur/projectloon kunnen aanrekenen naargelang zijn/haar leeftijd, ervaring, expertise, competenties en vakkennis. Starters werken doorgaans aan een lager loon dan gevestigde veteranen met een uitgebreide klantenportefeuille. De bedragen in dit artikel zijn dan ook bruto gemiddelden, exclusief btw, die een loonrichting aangeven.

Stielmannen

Uit cijfers van Bouwunie blijkt dat stielmannen in België aardig hun boterham kunnen verdienen. De hoogste lonen worden aangevoerd door sloopwerkers (49,54 euro/uur – 7.926 euro/maand), gevolgd door grondverzetters (44,54 euro/uur – 7.126 euro/maand). Schrijnwerkers en loodgieters staan zowat op dezelfde plaats (43,50 euro/uur – 6.960 euro/maand). En ook bestraters, metsers, dakdekkers en stukadoors halen de top tien der best betaalde vakmensen.

Vrije beroepen

Een notaris is de meest genereus betaalde vrije beroeper, met een gemiddeld maandelijks bruto inkomen van 16.498 euro, aldus een studie van de Nationale Unie der Vrije en Intellectuele Beroepen. Deurwaarders verdienen op de tweede plaats met 6.356 euro/maand substantieel een pak minder, maar doen het uiteraard allesbehalve slecht. Het brons is weggelegd voor artsen (dat is grofweg het gemiddelde van specialisten tot klassieke huisartsen), die 5.197 euro/maand aanrekenen. Daarna komen de apothekers (4.320 euro/maand) en advocaten (3.571 euro/maand).

Freelancers

Volgens sommige bronnen zullen freelancers de komende jaren de arbeidsmarkt danig hertekenen. Ze zijn actief binnen de meest uiteenlopende sectoren: van de audiovisuele sector, naar informatica, tot industriële projectleiders en marketingmedewerkers. Volgens gegevens van FreelanceNetwork.be bedragen de gemiddelde tarieven van fiscalisten 110 euro/uur. Reclamespots en voice-overs voor documentaires inspreken levert gemiddeld 105 euro/uur op. Interim managers factureren 86 euro per uur en ook coaches verdienen mooi hun boterham met een gemiddelde van 74 euro/uur.

Sectorcijfers

Wanneer we op sectorniveau de cijfers van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) bekijken, dan zien we dat zelfstandigen over alle leeftijdscategorieën heen – dus het gemiddelde over een volledige loopbaan – vrije beroepen met een jaarinkomen van 31.094,40 euro het net iets minder sterk doen dan de visserij, met een loopbaangemiddelde van 36.230,73 euro/jaar. Handelaars sluiten de top drie af met een gemiddeld jaarinkomen over hun volledige loopbaan van 20.613,65 euro.

Vakkennis

Wat leren we uit al die cijfers? Hoofdzakelijk dat er, ongeacht de sector waarin iemand actief is, flink wat carrièremogelijkheden voor zelfstandigen weggelegd zijn. Wie zijn/haar vakkennis combineert met een gezonde dosis commerciële vaardigheden en doorzettingsvermogen, kan zowat in élke sector succesvol zijn…

Benieuwd hoeveel jij zou verdienen als zelfstandige? Met deze tips bereken je zelf je loon.