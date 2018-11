Failing forward Gesponsorde inhoud Deze simpele filosofie maakte bedrijven als Apple en Tesla zo succesvol (en kan ook jouw carrière boosten) Aangeboden door Failing Forward

15 november 2018

09u49 0

Heb je het gevoel dat je een doel mist in je leven en maar wat aanmoddert? Fijn is het niet, maar op te lossen wel. Businessgoeroe Simon Sinek inspireerde al managers bij Apple, Tesla en Tony’s Chocolonely met zijn ‘why’-filosofie. Met drie simpele stappen bepaal jij ook jouw ‘waarom’, voor meer succes en voldoening in je leven.

Je hebt een drukke agenda, misschien zelfs een goed betaalde job, maar voelt je toch niet tevreden met je leven? De kans is groot dat je te passief leeft: je neemt het leven zoals het komt en haalt er zo niet het maximale genot uit. Dat is Simon Sineks filosofie, een leiderschapsgoeroe die veel grote bedrijven coacht. Hij moedigt mensen aan om stil te staan bij hun ‘waarom’: ‘waarom doe je dat wat je doet in je leven’? Die ‘waarom’ is volgens hem een cruciaal puzzelstukje in de opbouw van een gelukkig bestaan, want het leidt je vanzelf naar je passie. Om jouw persoonlijke ‘waarom’ te kunnen formuleren, ontwikkelde Simon deze drie oefeningen.

1. Lijst je hoogte- en dieptepunten op

Duik in je herinneringen, van je kindertijd tot nu. Zet een horizontale lijn op een blad papier en schrijf bovenaan alle positieve herinneringen neer, onderaan alle negatieve. Denk ook aan: mensen die je hebben beïnvloed, momenten waarop je je supersterk voelde, leuke of net pijnlijke situaties, hoogte- en dieptepunten op privé- en professioneel vlak. Door na te gaan wat je brein belangrijk genoeg vond om op te slaan en de rode draad te vinden in wat boven en onder de horizontale lijn staat, kom je jouw ‘waarom’ op het spoor.

2. Vraag je vrienden waarom ze je vrienden zijn

Je beste vrienden kennen je soms beter dan jij jezelf kent. Vraag hen waarom ze jou als vriend(in) kiezen en wat jou uniek maakt. Zoek daarna naar gelijkenissen tussen hun antwoorden. Bewonderen ze je voor je wijsheid? Ben je een luisterend oor? Of kom je altijd met de perfecte oplossing? Misschien ben je een helpende hand? Of eerder een entertainer? Hun feedback definieert jouw meerwaarde en de essentie van wat je uniek maakt. Zo ontdek je wat je talenten zijn, ook op professioneel gebied, en kan je makkelijker vaststellen welke weg je het beste inslaat of welke kwaliteiten je moet uitspelen.

3. Zet je waarom op papier

Na de bovenstaande oefeningen probeer je je ‘waarom’ in woorden te vatten. Simon Sinek formuleert zijn ‘waarom’ bijvoorbeeld als: “ik inspireer mensen om dingen te doen die hén inspireren, zodat we samen de wereld kunnen veranderen”. Doe hetzelfde: maak een zin die start met ‘ik’, vervolg met wat jij wil doen met je leven, en eindig met ‘zodat’, gevolgd door de impact die je zo zal hebben. Die in woorden gevatte ‘waarom’ is je levenslange houvast, zeker op twijfelmomenten.

Waarom ondernemers een schouderklopje verdienen

Ondernemer zijn is méér dan je eigen koers bepalen en je eigen uren kiezen. Ondernemen is veel twijfelen en klappen incasseren. Toon je support aan zij die durven, doen en blijven doen – ook na een tegenslag: onderteken mee het ‘Met falen en opstaan’-manifest!