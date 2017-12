HLN Start Gesponsorde inhoud Deze drie bewijzen dat er meer uit het studentenleven te halen valt dan blokken en uitgaan Redactie

13u30 0 HLN.start Eat, sleep, rave, repeat: als student lijkt het een perfect ritme om de periodes buiten de blok door te komen. Student-ondernemers Ali, Lieze en Frederik zochten een andere uitlaatklep naast hun taken en examens en runnen een eigen zaak. De voordelen? Als student heb je nog geen lening, geen vaste job, geen gezin. Je verantwoordelijkheden zijn beperkt, dus je hebt eigenlijk niets te verliezen.

Ali Zamani (27) ontwikkelde MediStitch, een hechtset voor medische studenten.

“Ik studeer geneeskunde aan KU Leuven. In ons masterjaar moesten we leren hechten. We kregen een hoop theorie en mochten daarna als oefening handdoeken aan elkaar naaien. Handdoeken! Ik was in shock, hoe moest ik tijdens mijn stage hechtingen uitvoeren bij patiënten als ik alleen op handdoeken had geoefend?’ Ali ging online op zoek naar een simulatiekit, maar was teleurgesteld door het aanbod. ‘Alle oefensets waren duur en bovendien weinig kwalitatief. Dus in februari 2015 besloot ik om er zelf eentje te ontwikkelen.

Na enkele maanden onderzoek en brainstormsessies met een materiaaldeskundige, kwam Ali met een prototype. ‘Ik wist alleen niet of het zou aanslaan. Aan het begin van een les vroeg ik dus aan de professor of ik even zijn microfoon mocht lenen. Ik deed mijn verhaal en toonde mijn prototype aan de 300 studenten in het auditorium. Als ze interesse hadden, mochten ze na de les even bij mij komen met hun vragen. Het was een overrompeling, haast iedereen wou weten hoe ze mijn set konden bestellen. Ook mijn professoren waren enthousiast, omdat het resultaat zo realistisch was. Ik ben dus op zoek gegaan naar een fabrikant, ik heb een verkoopplatform opgezet en in september van dat jaar zijn de eerste oefenkits verkocht.”

Sindsdien blijft MediStitch groeien. “Ik krijg bestellingen van studenten geneeskunde, verpleegkunde en verloskunde, van universiteiten en hogescholen, soms ook van artsen … Echt geweldig. Natuurlijk is een eigen zaak tijdrovend, soms ben ik er dag en nacht mee bezig. Maar ik heb geluk dat de meeste van mijn klanten studenten zijn, tijdens de blokperiode is het sowieso kalmer en kan ik me focussen op mijn examens. En als ik eens een herexamen heb, vind ik dat geen drama. Ik leer namelijk zo veel dankzij mijn startup! Die kennis en ervaring haal je niet uit boeken. Het voelt alsof ik stage loop, maar dan bij mijn eigen bedrijf.”

Lieze Van Elst (20) maakt met haar vzw Perliespillows knuffels voor zieke kinderen.

“Toen ik 18 was, verloor ik een goede vriendin aan een ziekte. Mijn ogen zijn toen opengegaan: ik besefte dat leven een heel stuk complexer is dan ik voordien dacht. Door mijn verhaal te delen, kwam ik in contact met andere zieke kinderen en hun families. Omdat ik graag creatief bezig ben, begon ik knuffels voor hen te maken. Ik vond het prachtig om te zien hoe een kindje met kanker kan opfleuren van een knuffelbeer … Ik putte er zelf kracht uit. Zo is het idee voor mijn vzw Perliespillows gegroeid. Daarmee kon ik giften inzamelen om zieke kindjes op te vrolijken met gepersonaliseerd speelgoed."