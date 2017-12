BNP.start Gesponsorde inhoud De meest gemaakte boekhoudblunders en hoe jij ze kan vermijden Aangeboden door BNP Paribas Fortis

Veel starters maken dezelfde beginnersfouten bij hun papierwerk en boekhouding.

Om een eigen zaak succesvol te maken, heb je een combinatie nodig van commerciële feel, strategisch inzicht en administratief talent. Veel starters maken dezelfde beginnersfouten bij hun papierwerk en boekhouding, maar er kunnen grote gevolgen aan vasthangen, leren we uit een rondvraag bij verschillende zelfstandige accountants. We overlopen de meest nadelige fouten, en verzamelen de beste tips zodat jij deze fouten niet hoeft te maken.

1. Zaak vs. privé

Vooral bij eenmanszaken gebeurt het nogal eens dat zakelijke en privékosten door elkaar gehaald worden. België telt meer dan 300.000 van die kleine ondernemingen, volgens cijfers van Unizo, dus het gaat om een grote groep bij wie het potentieel fout kan lopen. Bij de opstart van een zelfstandige activiteit open je best een zakenrekening, waar alleen zakelijke inkomsten en uitgaven op verwerkt worden. Dat oogt niet alleen overzichtelijker, het voorkomt ook onnodig zoekwerk en discussies bij eventuele belastingcontroles achteraf. Naarmate je administratie uitgebreider wordt, neemt de chaos alleen maar toe als de zaken niet zijn opsplitst. Regel die splitsing dus bij voorkeur meteen bij de start van je zelfstandige activiteit.

2. Uitzondering op de regel

Uiteraard is het mogelijk om zelf je belastingaangifte in te dienen via TaxOnWeb, maar besef wel dat je wellicht niet alle aftrekposten en slimme kortingen optimaal benut. De bekende aftrekposten worden meestal wel toegepast, maar uitzonderingen en speciale regelingen worden vaak over het hoofd gezien. Niet verwonderlijk, want er worden regelmatig wijzigingen aangebracht aan de fiscale regelgeving. Win op z’n minst advies in van een specialist, of vertrouw je aangifte toe aan een boekhouder of accountant. Het bedrag dat je daarin investeert, win je vaak terug door het hogere fiscale voordeel dat je ervoor terugkrijgt. En je bespaart ook tijd, want via een boekhouder mag je je aangifte later indienen (tot 26 oktober).

3. Ah ja, belastingen

De facturen die je uitschrijft zijn bruto-inkomsten, waarop je na aftrek van diverse beroepskosten uiteraard nog persoonsbelasting dient af te dragen. Dat wordt door starters vaak over het hoofd gezien. En het is natuurlijk verleidelijk om inkomsten meteen te investeren. Het is echter verstandiger om na iedere factuur een bedrag opzij te houden, en dat te reserveren voor het betalen van je belastingen. Zo kom je na het indienen van je aangifte niet voor onverwachte belastingsaanslagen te staan – of erger nog: ben je niet in staat om ze te betalen. Nog slimmer is om elk kwartaal al een voorschot op de belastingen van het lopende jaar over te maken aan de federale overheidsdienst financiën, dat levert je een belastingvoordeel of een vermindering op (1,5% voor wie al stort voor 10 april bijvoorbeeld). Wie geen voorafbetalingen doet, mag zich sowieso aan een belastingvermeerdering (gemiddeld 2,25% voor aanslagjaar 2018) verwachten.

4. De tel kwijt

Dubbele factuurnummers, ontbrekende factuurnummers, dubbel geboekte betalingen, een negatief kassaldo: al die slordige fouten kunnen perfect vermeden worden wanneer je gebruikmaakt van softwareoplossingen. Die beschikken onder meer over automatische signaleringsfuncties wanneer er verkeerde boekingen gemaakt worden, en zorgen ervoor dat de oorzaken van fouten sneller gevonden worden. Moderne administratiesoftware kan er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld factuurnummers niet dubbel kunnen zijn, ze altijd netjes oplopen en automatisch geboekt worden. Ook dit bespaart je op lange termijn tijd én geld. Bovendien kan je zo’n softwarepakket laten samenwerken met een tool als Coda waardoor ook je bankzaken een stuk eenvoudiger te beheren zijn.

4 powertips voor een gezonde boekhouding & cashflow

1. Stuur facturen op tijd naar je klanten: zo loop je geen inkomsten mis.

2. Verzend tijdig betalingsherinneringen en onderneem actie om wanbetaling tegen te gaan.

3. Boek aankoopfacturen meteen in, zodat je de btw snel terug kunt recupereren.

4. Betaal facturen van leveranciers niet te laat/te vroeg, maar altijd net voor de vervaldatum

