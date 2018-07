Jump Forward Gesponsorde inhoud De mannen achter start-up Seesr bewijzen het: Ook zonder IT-kennis kan je een techbedrijfje starten “We hadden er geen opleiding voor gevolgd, maar toch voelden we ons aangetrokken tot digitale innovatie” Aangeboden door Orange

12 juli 2018

12u00 0 HLN.start Jij en je partner willen iets leuks doen samen, maar de inspiratie schiet tekort. Herkenbaar? Sinds vorig jaar schiet Seesr.be je te hulp. Dit online platform reikt date-ideeën aan en werd uit de grond gestampt door vier vrienden. Zij vertellen graag hoe je zo’n techbedrijfje op poten zet.

Manu Reynaert (26) belt ons vanuit Montevideo, Uruguay. Hij bezoekt er zijn vriendin, maar de stad speelt ook een rol in het ontstaansverhaal van Seesr. “We hadden ons aha-moment in het begin van 2017. Seppe Geussens, Mohamed Fitouri, Jan De Hertogh en ik waren na onze economische studies aan het werk, maar het kriebelde om samen iets te ontwikkelen. Ook al had geen van ons ooit een IT-opleiding gevolgd, toch voelden we ons aangetrokken tot digitale innovatie. Zoals zoveel jonge ondernemers tegenwoordig.”

In sneltempo

“We dachten aan een platform dat activiteiten of uitstapjes tipt. De belangrijkste vraag was: welke doelgroep heeft daar behoefte aan? Na een rondvraag in onze omgeving merkten we dat vooral koppels enthousiast waren. Je kent het wel: er sluipt sleur in je relatie en je gaat nóg maar eens naar de bioscoop. Maar als wij originele dateactiviteiten geven én de mogelijkheid om die te boeken op onze website, dan maken we het allemaal zoveel makkelijker.”

“Met dat idee namen we deel aan de wedstrijd Apps for Antwerp. In sneltempo hebben we daarvoor het platform uitgewerkt. Als consultant wist ik hoe je een IT-project opstart, al hebben we de ontwikkeling van de site na veel research en contacten met Uruguayaanse IT-ers aan een techbedrijf in Montevideo uitbesteed. Dat is heel normaal binnen de techwereld. De financiële knopen kon Seppe dan weer ontwarren dankzij z’n ervaring in de bankwereld, Jan werkt in sales en Mohamed heeft kennis van marketing. Een dreamteam dus, zo hoefden we niemand extra aan te nemen. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd en 20.000 euro startkapitaal.”

Condooms uitdelen

“Een jaar later brengt Seesr stilaan geld in het laatje. Ons verdienmodel houdt in dat we per activiteit die bij ons geboekt wordt, 10% van de prijs afhouden. Ondertussen ontvangen we zo’n twee boekingen per week en toegegeven, we hadden er op dit moment al meer verwacht. Maar mensen verrichten geldtransacties via onze website en voor ze dat in groten getale zullen doen, moeten we eerst geloofwaardigheid opbouwen met marketing en dat is niet simpel. We vinden het dan ook bijzonder fijn dat we binnenkort tussen de andere interessante artikels op www.jumpforward.be staan: alle beetjes helpen immers. We maken gebruik van de sociale media, maar dat geeft niet altijd resultaten die evenredig zijn met de energie die je erin steekt. We moeten nog meer campagnes opstarten, meer banden met de pers smeden, we willen misschien ook Seesr-gadgets laten maken. Condooms voor na een geslaagde date bijvoorbeeld?” (lacht)

“En we willen natuurlijk nog uitbreiden: activiteiten in andere steden aanbieden en ideeën voor dubbeldates of koppels met kinderen toevoegen. We moeten blijven vernieuwen, zo gaat dat in de ondernemers- en zéker in de IT-wereld. Anders haalt de concurrentie je in. Als techbedrijf hebben we wel het voordeel dat we statistieken kunnen opvragen over hoe goed of slecht iets werkt; zo kunnen we snel inspelen op wat onze gebruikers echt willen. Ondertussen beleven we heel veel plezier aan ons project en zijn we verlost van vrienden die ons om datetips komen vragen.” (lacht)

Wat met GDPR?

Elk bedrijf, klein of groot, tech of niet, moet zich sinds 25 mei 2018 aanpassen aan de vernieuwde privacywetgeving oftewel General Data Protection Regulation. Ook Seesr, al houden zij het bewust simpel. “We hebben ons privacy manifest grondig herschreven en uiteraard onze gebruikers hiervan op de hoogte gebracht. We kiezen er voor om heel weinig gegevens van onze klanten bij te houden: enkel hun naam en mailadres. Zodra je bijvoorbeeld bankgegevens gaat bijhouden, moet je veel meer veiligheidsingrepen doen.”

Samengevat moet je als onderneming hierop letten:

1. De GDPR eist dat je alle data die je als bedrijf over je klanten en medewerkers vergaart, goed beschermt. Dat heeft dus ook invloed op hoe je personeel aanwerft, omgaat met camerabewaking op de werkvloer en contracten of Facebook monitort.

2. Je moet als bedrijf een waarschuwing voorzien en toestemming vragen vóór je data van je klanten of medewerkers gaat verzamelen. Heb je een website, dan moeten je gebruikers expliciet toestaan dat je via cookies hun gegevens bewaart.

3. Bewaar je data van klanten en werknemers, dan moet je systeem waterdicht zijn. Bovendien moeten klanten en werknemers de mogelijkheid hebben om hun data te laten wissen, in te kijken of over te dragen naar andere dienstverleners.

4. Je moet als onderneming beveiligd zijn tegen cyberaanvallen. Ervaar je toch een datalek, dan moet je dat binnen de 72 uur melden aan o.a. de Privacycommissie en de slachtoffers.

#JumpForward: de springplank voor je onderneming

Op het Orange-platform www.jumpforward.be vind je niet alleen interviews en filmpjes van start-ups, de zogenaamde local heroes, maar ook heel wat praktische tips binnen tal van domeinen: work/life balance, prospectie, community, marketing...

Surf naar www.jumpforward.be voor meer info.