Failing forward Gesponsorde inhoud De gouden tip voor beginnende ondernemers van WinWinner-bedenker Matthias Browaeys Aangeboden door Failing Forward

20 november 2018

10u42 0

Of het nu hagelt, waait of regent, ondernemer Matthias Browaeys dwingt je deze week zonder pardon de deur uit. Want succes gebeurt niet vanzelf en al helemaal niet als je in je eentje binnen blijft zitten. Check de “Motivation Minute” van deze WinWinner!

Of het nu hagelt, waait of regent, ondernemer Matthias Browaeys dwingt je deze week zonder pardon de deur uit. Want succes gebeurt niet vanzelf en al helemaal niet als je in je eentje binnen blijft zitten. Check de “Motivation Minute” van deze WinWinner!

Matthias kreeg de ondernemerskriebel te pakken toen hij nog studeerde. Zijn bachelorproef groeide uit tot een écht bedrijf: met WinWinner koppelt hij ondernemers aan de juiste investeerders voor hun project en dat doet hij intussen met veel succes. Maar alle begin is moeilijk… en dat was bij Matthias niet anders.

Je bent jong en je wil wat

“Het eerste jaar ging allesbehalve vlot. We moesten zowel investeerders als ondernemers gaan overtuigen en kregen ons concept moeilijk verkocht. Dat ik bovendien nog superjong was en zelf geen ervaring had met kapitaal ophalen, hielp ook niet. Vooral de gesprekken met financiële partners verliepen moeizaam. Ik werd als jonge gast echt op de rooster gelegd en moest na elk gesprek mijn moed weer bijeenrapen voor het volgende.

Gelukkig liepen de gesprekken met de ondernemersdoelgroep beter, daar haalde ik de positieve energie uit om door te zetten. Toen we de eerste 100.000 euro financiering realiseerden, werden we eindelijk serieus genomen.”

De onvermijdelijke groeipijnen

“Een co-founder had ik al snel gevonden, maar de uitbouw van een professioneel team had ik onderschat. Op een gegeven moment rolden de eerste klanten binnen en zaten we met alleen maar stagiairs op de vloer. Het opzetten en managen van een team bleek serieus buiten mijn comfortzone te liggen en daar is het in dat eerste jaar echt wel een paar keer flink fout gelopen. Nu -3 jaar na opstart- zijn we met 9 en loopt alles heel goed. We haalden in totaal al voor meer dan 10 miljoen euro aan financiering op voor Vlaamse ondernemers.”

Durf rebelleren!

“Achteraf bekeken ben ik soms te voorzichtig geweest. Ik kwam als jonkie in die complexe financiële wereld terecht en wou vooral iedereen te vriend hebben en een goed netwerk uitbouwen. Eigenlijk had ik in de beginperiode al iets rebelser en directer mogen zijn, dan had WinWinner misschien al sneller kunnen groeien. Opportunities don’t happen, you have to create them!”

Matthias vertelt live verder… in Kortrijk

Ben je benieuwd naar Matthias’ volledige verhaal én dat van enkele andere straffe ondernemers? Kom dan op 29 november naar de Faalfolie in Kortrijk en laat je inspireren door hun struikelblokken én successen.