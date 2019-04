Failing forward Gesponsorde inhoud De beste ondernemers leren van hun fouten:

09u00 0 HLN.start Goede ondernemers lopen niet weg van een mislukking. Ze kijken het lelijke beest recht in de ogen en leren van hun fouten. ‘Failing Forward’, noemen ze dat tegenwoordig. Dat is precies wat burgerlijk ingenieur Pieter-Jan Vandendriessche (32) deed toen zijn startup Tripodmaker, waarmee hij 3D-printers aan de man bracht, de boeken moest neerleggen.

Je stuurde een team aan bij de multinational Atlas-Copco. Broodje gebakken, denken de meeste mensen dan.

Pieter-Jan Vandendriessche: “Het is een superinteressante omgeving voor ingenieurs en ik heb er veel bijgeleerd. Maar het is mijn ding niet. Ik ben meer het type voor een kmo, met korte lijnen tussen engineering, productie en marketing.”

Hoe kwam je bij 3D-printers uit?

“Ik ontwierp in mijn vrije tijd meubels. Daarvan printte ik schaalmodellen met een 3D-printer die ik zelf in elkaar geknutseld had. Het idee groeide om daarin verder te gaan. In 2014 nam ik deel aan de businessplan-wedstrijd Bizidee. Mijn vrouw heeft een financiële achtergrond en stelde het plan op. We wonnen de wedstrijd en 25.000 euro. Dat was voor mij de klik. Kort daarna heb ik mijn werk opgezegd en een bvba opgericht.”

Hoe heb je die start gefinancierd?

“Door die wedstrijd belden mensen me zelf op om geld te geven. Dat was een beetje… bizar. Uiteindelijk heb ik alles afgewimpeld en beslist om in te stappen in imec-istart, een incubator voor startups van het onderzoekscentrum Imec.”

Je produceerde ‘delta 3D-printers’. Was dat een gat in de markt?

“Ik dacht van wel, maar dat was een beetje naïef. De technologie is zeker zinvol, in het ontwikkelingsproces van allerlei objecten en machines. Maar het is meer een ‘nice to have’ dan een ‘need to have’. Bovendien was de markt al voor tachtig procent ingenomen door vier dominante spelers. Enkele honderden kleinere spelers knokten voor de resterende klanten. Achteraf las ik in een managementboek een toepasselijke waarschuwing: blijf weg van een markt die voor een groot deel in handen is van een handvol grote bedrijven.”

Maar toen was het al te laat?

“De verkoop liep nochtans niet slecht. Maar op een bepaald moment nam ik iemand in dienst voor sales en marketing en begonnen we geld in reclame te steken. De impact was nul: we verkochten er geen printer meer door. Toen besefte ik dat we een fundamenteel probleem hadden. Het bedrijf was niet leefbaar. Begin 2018 heb ik de boeken neergelegd.”

Hoe voelde dat aan?

“Ik vond het jammer en heel pijnlijk, want ik had er keihard voor gewerkt. Maar tegelijk was het ook bevrijdend. Ik heb zelf de handdoek in de ring gegooid, want hardnekkig verder ploeteren heeft geen zin. Vandaag kijk er positief op terug. Ik heb de sprong gewaagd en kon proeven van het ondernemerschap.”

En dat smaakt naar meer?

“Zeker. Het laatste anderhalf jaar heb ik een tiental startups geanalyseerd, met de bedoeling om mee in het kapitaal te stappen. In zes ervan heb ik een tijdje voltijds meegedraaid. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan.”

Waarom niet?

“Ik heb telkens het product, de markt en de financiële kant bekeken, en ik zag dezelfde problemen als in mijn eigen startup. Veel starters vertrekken vanuit hun affiniteit met technologie, en gaan dan op zoek naar een probleem die ze met die technologie kunnen oplossen. Vaak is dat een onbestaand probleem, waarvoor klanten dus niet willen betalen.”

Je bent wat nuchterder geworden?

“En realistischer. Als je product niet verkoopt, heeft je bedrijf geen bestaansreden. Een startup is geen liefdadigheidsproject.”

Wat nu?

“Ik ben nu op zoek naar een bestaand bedrijf om over te nemen, in West- of Oost-Vlaanderen. Een kmo die al bewezen heeft wat ze kan. Veel ondernemers worden een dagje ouder en hebben geen opvolging en geen zin meer om nog zwaar te investeren. Als jonge gast heb ik meer feeling met de mogelijkheden van informatisering.”

“Hugo De Blauwe. Hij is CEO van inFlights. Dat levert slimme inzichten op basis van data van drones, vliegtuigen of satellieten om multinationals en kmo’s wereldwijd productiever te maken. Hugo heb ik écht leren kennen toen hij zijn job bij McKinsey omruilde voor de startup-wereld. Ik kan hem alles vragen en omgekeerd, van ondernemer tot ondernemer. Zo’n klankbord is een grote steun, in goede en in kwade dagen.”

