Dé basisregel voor elke startende ondernemer? “Zorg dat je cash flow gezond is”

Aangeboden door Agentschap Innoveren en Ondernemen

09 maart 2018

10u36 0 HLN.start ‘Er is maar één reden dat bedrijven het niet halen en dat is de cash flow’, aldus Omar Mohout. Hij heeft een jarenlange ervaring in het opzetten en uitbouwen van startups. De ideale man dus voor een portie toekomstgericht startersadvies.

Omar Mohout: “Veel ondernemers kijken alleen maar naar de omzet of de winst, maar de cash flow (de in- en uitstroom van geld) is de zuurstof van je bedrijf. Je start met iets, probeert te overleven, laat je bedrijf draaien en uiteindelijk groeien, dat is de basisregel. Kan je je rekeningen niet meer betalen, dan stopt het. Met andere woorden: wil je een futureproof onderneming starten, zorg dan dat je cash flow in orde is. Dat lijkt me heel logisch. Waar echter té weinig rekening mee wordt gehouden, is dat je als ondernemer voor verschillende modellen kan kiezen."

Eenvoudig gezegd zijn dat deze vijf:

1. Pay Now ofwel boter bij de vis. Zo hoort het ook: ik verkoop jou een product of dienst, jij geeft me daar geld voor. Cashflowmatig een mooi model dus.

Wie zorgt voor de nodige cash? De klanten

2. Pay Soon ofwel maandelijks afbetalen. Dit model wordt veel gebruikt bij abonnementsformules zoals Netflix en Hello Fresh. Ik investeer, jij betaalt elke maand een stukje mee, dat is het idee erachter. Niet ideaal dus, want jij moet lang op voorhand aan je product of dienst werken. Netflix moet bijvoorbeeld volop in series investeren, terwijl de klant maandelijks maar een kleine bijdrage betaalt. Nog een nadeel: hoe meer je groeit, hoe dieper je als bedrijf in je buidel moet tasten. Voor de groei word je gestraft, want jij betaalt de rekening met een negatieve cashflow als gevolg.

Wie zorgt voor de nodige cash? De banken

3. Pay First. Denk bij dit model aan Airbnb: je wil met je vrienden deze zomer op vakantie en boekt dit weekend een appartement. Waarschijnlijk vraagt men jou meteen 50% te betalen, mogelijk zelfs 100%. Die som geld gaat niet rechtstreeks naar de eigenaar van het appartement, maar komt op de rekening van Airbnb. Zes maanden later vertrek jij met vakantie, dat wil zeggen dat jij Airbnb intussen een halfjaar hebt gefinancierd. Twee weken na je vakantie krijgt de eigenaar van het appartement pas z’n geld, bijna zeven maand later dus. Hetzelfde gebeurt in een supermarkt: jij betaalt onmiddellijk aan de kassa, maar de leverancier ziet pas maanden later zijn geld. Dit soort ondernemingen heeft met andere woorden heel wat cash op de rekening en kan zo een fantastisch bedrijf uitbouwen.

Wie zorgt voor de nodige cash? De leveranciers

4. Pay Never: denk daarbij aan Facebook. Pas wanneer je genoeg mensen hebt die jouw systeem gebruiken, zal er op een bepaald moment iemand willen investeren. In België geldt: heeft je platform 100.000 gebruikers, dan pas is er iemand bereid ervoor te betalen. Dit model is af te raden: je bouwt jarenlang onbezoldigd aan je business. Er is maar één plek op de wereld waar mensen bereid zijn om jaren te investeren en dat is Sillicon Valley. In Vlaanderen is die kans klein en is de slaagkans er enkel als je iemand hebt die het risico mee financiert.

Wie zorgt voor de nodige cash? De investeerders

5. Pay Later: je biedt je diensten aan en op het einde van de maand stuur je een factuur. Dertig à zestig dagen later krijg je je geld. Hopelijk toch, en hoop is geen strategie… Hier zit je met een overbrugging: eigenlijk geef jij krediet aan je klanten, wat verkeerd is. Je bent immers een starter en toch moet jij anderen financieren.

Wie zorgt voor de nodige cash? Jij

Conclusie: het Pay First-model is ideaal, Pay Now is een sterke tweede speler. Alle andere modellen vormen een gevaar voor elke startende ondernemer.

Nog een belangrijke tip: vandaag zijn het marktplaatsmodel à la Airbnb en een abonnementsformule zoals Netflix dé dominante businessmodellen om geld te verdienen. Wil je je als kleine starter onderscheiden, investeer dan in slimme technologie. Ik raad elke starter aan na te denken welke technologie ze kunnen gebruiken om hun product of dienst te verbeteren. Een goed voorbeeld: artificiële intelligentie is laagdrempelig geworden en kan het verschil maken voor nieuwkomers.”

