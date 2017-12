De 5 marketingblunders die startups het vaakst maken (en hoe ze te vermijden) Redactie

Je zelfstandigenstatuut is in orde, je website is gebouwd en je staat te trappelen om je nieuwe klanten gelukkig te maken. Maar… waar blijven die klanten in godsnaam? Misschien maak jij net als heel wat andere startups een van deze vijf marketingfouten. Geen paniek, met deze tips vermijd je de grootste valkuilen.

Shutterstock

1. What the SEO?

Je mag nog zo’n mooie website hebben, als (potentiële) klanten de weg niet vinden, ben je er weinig mee. Zorg er dus voor dat je hoog rankt in de resultaten van zoekmachines. Tikt iemand ‘schoenwinkel Kortrijk’ in op Google, dan wil jij dat ze meteen op jouw schoenwinkel in Kortrijk stuiten, toch? Dat krijg je voor elkaar met behulp van SEO, voluit Search Engine Optimization.

Hoe pak je dat aan? Eerst en vooral door zo veel mogelijk passende zoektermen in de teksten op je site te integreren, zeker in de URL, de titels en je metadata. Tools zoals Google Adwords, Moz en Yoast kunnen je daarbij helpen. Bouw daarnaast een online netwerk uit, waarbij jij linkt naar andere relevante sites en andere websites naar jou. Hoe meer inkomende links je hebt, hoe belangrijker je website namelijk lijkt. Is SEO-proof werken toch niet jouw dada? Overweeg dan om de hulp in te schakelen van een specialist, want zoekmachineoptimalisatie is van onschatbare waarde.

2. Impulsief communiceren

Eens je website op punt staat en je social mediapagina’s klaarstaan, kan het echte werk beginnen. De verleiding is groot om vol enthousiasme berichtjes de wereld in te sturen, maar in het wilde weg posten is zelden effectief. Stippel eerst een duidelijke strategie uit. De manier waarop je communiceert moet op alle kanalen herkenbaar zijn en moet vooral passen bij je imago. Mikt je zaak op een jong en hip publiek, dan zal je andere woorden en beelden moeten kiezen dan wanneer je een kwalitatief en prijzig product aan de man brengt. Bepaal ook hoeveel budget je hebt voor marketingcampagnes of advertising. Plan een reeks acties in en schrijf nu al in je agenda wanneer je ze gaat uitwerken, zoiets doe je beter niet tussen de soep en de patatten.

3. Cijfers vergeten

Heb je geïnvesteerd in een reeks reclamebanners op Facebook? Prima! Maar weet je ook of ze effect hebben gehad? Dat is heel belangrijk. Het heeft tenslotte weinig zin om een actie te herhalen als ze weinig meerwaarde creëert. Analyseer daarom de resultaten van al je campagnes. Zeker voor online marketing zijn er heel handige tools die je toelaten om onder andere het aantal clicks en conversies bij te houden, denk maar aan Facebook Ads Manager en MailChimp voor e-mailings. Hetzelfde geldt voor offline acties. Hou je een avondopening? Noteer dan nauwgezet hoeveel extra omzet je draait, zodat je kan inschatten of de bijkomende werkuren vruchten afwerpen.

4. De kracht van je omgeving onderschatten

Uiteraard is het belangrijk om zelf voldoende te communiceren, maar het is even belangrijk dat andere mensen het over je zaak hebben. Lokale nieuwsmedia berichten vaak over ondernemers uit de streek. Vergeet dus niet om een persbericht uit te sturen bij de opening van je zaak. Zeker als je een origineel concept hebt, is de kans groot dat je bezoek krijgt van een journalist die gratis voor de eerste publiciteit zal zorgen. En eens er een artikel verschenen is, is de kans groter dat er nog media zullen volgen. Je kan dat trouwens in de hand werken door actief te zijn op op social media. Word dus lid van groepen uit je streek, zorg dat je zichtbaar bent op evenementenpagina’s en zet eventueel een samenwerking op met plaatselijke influencers.

Shutterstock

5. Geen tijd maken voor een babbeltje

Op basis van bovenstaande tips kan het lijken alsof je alleen via het internet en de pers reclame kan maken. Toch klopt dat niet. Persoonlijk contact is in feite je beste visitekaartje. Het lijkt cliché, maar iedereen houdt van service met een glimlach. Doe een praatje, zelfs al ben je druk bezig. Zo schep je vertrouwen en bouw je een band op met je bestaande klanten. Dan komt de mond-tot-mondreclame van zelf.