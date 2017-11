Daarom denk je beter drie keer na over de naam van je bedrijf Aangeboden door redactie

Een eerste indruk kan je nog altijd maar één keer maken, dat geldt ook voor je bedrijf. De naam die je kiest voor je zaak, is het eerste contact met toekomstige klanten. Een goed idee dus om enkele basisregels uit de marketing op te frissen voor je loos gaat met het verzinnen van creatieve namen. Professor Marketing Malaika Brengman zet je graag op weg met enkele nuttige tips.

“What’s in a name?”, Shakespeare vroeg het zich in de 16e eeuw af en ook vandaag zindert de vraag nog door het hoofd van heel wat ondernemers. Hoe je je bedrijf aan de man brengt, bepaalt dan ook in grote mate je kansen op de markt. Malaika Brengman, professor marketing aan de Vrije Universiteit Brussel weet dat als geen ander. “Je merknaam is je visitekaartje voor de buitenwereld. Hij moet goed te onthouden zijn zodat hij direct in het hoofd van de klant blijft plakken. Kort en krachtig doet het op dat vlak altijd goed en nog een voordeel: zo’n naam valt makkelijk te googlen. Toch kan een langere of erg onverwachte naam minstens even goed werken. Een bedrijf als ‘Blue Olive’ valt op tussen de massa en blijft daardoor wat langer in het geheugen plakken.”

Vaak weet je wel waar je met je bedrijf begint, maar niet waar je uitkomt. Malaika Brengman

Naast de lengte van je merknaam, is ook de duidelijkheid ervan iets om rekening mee te houden. Als je naam duidelijk maakt welk product je op de markt brengt, heb je een stap voor op je concurrentie. Al schuilt ook daar een valkuil in: “Het probleem is dat je vaak wel weet waar je met je bedrijf begint, maar geen zicht hebt op waar je gaat uitkomen. Als je dan een te specifieke merknaam kiest, kan dat later in je nadeel spelen. Denk bijvoorbeeld aan The Tie Rack. In de begindagen maakte het bedrijf enkel dassen, maar vandaag produceren ze een allegaartje aan accessoires. Hun naam zet de consument nu dus op het verkeerde spoor. Om diezelfde reden veranderde pizza.be zijn naam naar takeway.com.”

Hetzelfde geldt voor bedrijven met internationale ambities. Zoek jezelf een naam die in veel talen uitspreekbaar is en nergens voor gênante situaties zorgt. De naam van elektronicaproducent Nova betekent in het Spaans ‘werkt niet’ en ook de IKEA-werkbank Fartfull viel niet in goede aarde in Engelssprekend gebied.

Het belang van een sterke naam kan volgens professor Brengman eigenlijk niet overschat worden. De hulp inroepen van een expert is volgens haar geen slecht idee. “Als je je bedrijf in the picture zet, moet je niet enkel een goede naam vinden, maar moet je hem ook beschermen. Dat kan je zelf uitzoeken, maar misschien is het eenvoudiger om samen te werken met iemand die thuis is in dit onderwerp. Eens binnenspringen bij een merkenbureau lijkt me aangewezen. Je komt er sowieso met heel wat nuttig advies buiten en wie weet bloeit er een mooie samenwerking uit.”

Journalist: Arne Adriaenssens