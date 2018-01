Failing forward Gesponsorde inhoud CEO Startups.be Karen Boers over de fouten die ze als starter maakte: “Ondernemen, dat is vooral veel vallen en opstaan” Aangeboden door Failing Forward

Karen Boers is co-founder en CEO van Startups.be , een vzw die digitale start-ups vooruithelpt. Ze getuigt over de flaters die ze als starter moest begaan om tot een bloeiende onderneming te komen.

“Vijf jaar geleden gaf ik mijn ontslag en zei ik mijn team én mijn vaste job vaarwel. Ik zou me gaan bezighouden met start-ups, jonge digitale bedrijfjes die klanten zoeken over de hele wereld, denk maar aan Airbnb, Spotify of Snapchat.”

“Dergelijke bedrijfjes hebben we ook bij ons, en die jongens en meisjes kunnen wel wat hulp gebruiken - hulp in de zoektocht naar klanten bijvoorbeeld, of hulp bij het veroveren van de wereld.”

“Zo moeilijk kan het toch niet zijn, dacht ik toen. Er zijn alsmaar meer start-ups en nog meer organisaties die de start-ups vooruit willen helpen. Met Startups.be zou ik al die initiatieven bij elkaar brengen, het moest een soort van ‘one-stop-shop’ voor Belgische start-ups worden.”

Flater nummer één:

“Ik vergat na te gaan of er iemand bereid was te betalen voor onze diensten. Niet dus - of toch niet voldoende, startups hebben weinig geld. Zestien maanden na mijn ontslag had ik een website gebouwd én een paar succesvolle events georganiseerd, maar kon ik mezelf nog steeds geen loon uitbetalen. Zo’n situatie is niet houdbaar met vijf jonge kinderen. Ik wist dat er iets moest veranderen toen we onze kids, die zoals gewoonlijk om frietjes vroegen op vrijdag, vertelden dat we de ijskast leeg zouden moeten eten. Het geld was op.”

Flater nummer twee:

“Ik vergat rekening te houden met de ‘eigenheid’ van mijn partners. Een aantal organisaties wilde wel een bijdrage leveren, maar dat de activiteiten van mijn one-stop-shop ook hun ‘concurrenten’ ten goede zouden komen, lag te gevoelig. Langzaamaan werd mijn project er eentje dat ik helemaal alleen moest trekken. En dan mag ik nog van geluk spreken dat ik een partner had die me door de diepe dalen sleurde.”

Flater nummer drie:

“Ik vond het evident dat we ons als ‘Belgen’ zouden profileren in het buitenland, maar een Belgische vzw uitbouwen met een (inter)nationaal programma en merk, dat is stevig tegen de stroom in varen. Elke samenwerking met de publieke sector moet je in Vlaanderen, Brussel en Wallonië opstarten, waardoor je met drie varianten eindigt. Probeer eens uitgelegd te krijgen dat start-ups die uit Brussel, Leuven en Louvain-la-Neuve komen een andere prijs moeten betalen wanneer ze deelnemen aan een buitenlandse missie? Ik herinner me nog levendig dat ik op een beurs in Dublin bijna in tranen uitbarstte van frustratie. Gelukkig staken de deelnemers me een hart onder de riem. Dankzij hen peddelden we naarstig verder!”

Flater nummer vier:

“Ik ging ervan uit dat klanten hun afspraken zouden nakomen en hun facturen tijdig zouden betalen. Niet dus. Zo’n 40% van onze facturen zijn op de vervaldatum nog onbetaald. Grote bedrijven en overheden kunnen je maanden in cirkels laten lopen voor het geld op je rekening staat. Maar intussen moet je wel de lonen van je medewerkers kunnen betalen. Ik kies er dan voor om mijn eigen loon niet uit te betalen, maar soms volstaat zelfs dat niet: deze zomer moest ik collega’s laten gaan omdat we het niet meer konden bolwerken. Allesbehalve een fijne ervaring, met alweer een reeks slapeloze nachten tot gevolg.”

Flater nummer vijf:

“Ik was ervan overtuigd dat mensen om mij heen het gemeenschappelijk belang voor het eigenbelang plaatsten. Maar zodra je in een positie terechtkomt waarbij je invloed hebt, steekt ook afgunst de kop op en beginnen de achterhoedegevechten. Zo heb ik onlangs ook een Europees netwerk à la Startups.be opgestart, maar dat ging niet zonder slag of stoot, wel integendeel. Een jaar lang voelde ik me net een boksbal - bont en blauw geslagen en niet zeker waar de volgende uppercut vandaan zou komen.”

Kortom: ondernemen doe je met veel vallen en opstaan. Met blauwe plekken en gekneusde ribben. Als je geluk hebt zonder blijvende schade, maar meestal wel met heel wat littekens. Karen Boers

“Heb ik er spijt van? Helemaal niet! Ik heb mezelf leren kennen, ik heb een partner die me steunt en ik heb vrienden en collega’s waar ik op kan vertrouwen. En vooral: ik spreek elke dag ondernemers die niet zouden staan waar ze vandaag staan zonder onze hulp. Daar doen we het voor: om een heel klein beetje het verschil te kunnen maken.”

Ondernemen doe je met falen en opstaan. Wil jij ondernemers een hart onder de riem steken en samen met duizenden Vlamingen het verschil maken? Onderteken het Failing Forward manifest.